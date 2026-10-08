Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Tại HIMLAMIS – Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, định hướng giáo dục Cambridge được triển khai trong môi trường học tập quốc tế, nơi kiến thức được kết nối với trải nghiệm và năng lực của học sinh được phát triển qua từng giai đoạn.

Từ "học kiến thức" đến "học cách tư duy"

Một trong những điểm đáng chú ý của định hướng Cambridge là cách tiếp cận không chỉ đặt trọng tâm vào việc ghi nhớ kiến thức. Quá trình học tập được mở rộng sang việc hiểu bản chất, đặt câu hỏi, phân tích thông tin và vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể.

Trong bối cảnh học sinh có thể tiếp cận lượng thông tin lớn chỉ với vài thao tác tìm kiếm, khả năng lựa chọn, đánh giá và sử dụng thông tin trở thành một năng lực quan trọng. Tại HIMLAMIS, học sinh được khuyến khích quan sát, suy luận, trao đổi và tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ tiếp nhận những câu trả lời có sẵn.

Với Cambridge Mathematics, chẳng hạn, Toán học không chỉ được tiếp cận thông qua những con số hay bài tập trên giấy. Học sinh có cơ hội quan sát hình dạng, nhận biết đặc điểm của vật thể và khám phá các khái niệm toán học thông qua thế giới trực quan xung quanh. Với học sinh nhỏ tuổi, cách tiếp cận này giúp những khái niệm vốn có tính trừu tượng trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.

Cambridge trong môi trường học tập quốc tế

Một chương trình giáo dục quốc tế không chỉ nằm ở nội dung chương trình mà còn được thể hiện qua môi trường học tập. Học sinh cần có cơ hội sử dụng ngoại ngữ, tiếp xúc với phương pháp học tập đa dạng và hình thành sự tự tin khi giao tiếp trong môi trường đa văn hóa.

Tại HIMLAMIS, định hướng quốc tế được thể hiện qua các giờ học bằng tiếng Anh cùng nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu. Học sinh được tạo điều kiện sử dụng ngoại ngữ trong những bối cảnh khác nhau, từng bước chuyển tiếng Anh từ một môn học thành công cụ hỗ trợ việc học và khám phá thế giới.

Bên cạnh tiếng Anh, việc làm quen với tiếng Trung, tiếng Hàn và những hoạt động tìm hiểu văn hóa cũng mở rộng góc nhìn của học sinh về thế giới. Đây không chỉ là cơ hội tiếp cận thêm một ngôn ngữ mà còn góp phần hình thành sự cởi mở, tôn trọng khác biệt và khả năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa.

Phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào kết quả

Một nền giáo dục hướng tới tương lai không thể chỉ được đo bằng điểm số. Bên cạnh kiến thức học thuật, học sinh cần được phát triển khả năng giao tiếp, hợp tác, sự tự tin và tinh thần chủ động.

Tại HIMLAMIS, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và trải nghiệm được triển khai song song với chương trình học, tạo thêm không gian để học sinh khám phá sở thích và phát triển năng khiếu cá nhân.

Từ âm nhạc, nghệ thuật đến công nghệ và các hoạt động trải nghiệm, học sinh có cơ hội thử sức trong nhiều lĩnh vực. Qua đó, các em từng bước nhận ra điểm mạnh của bản thân, học cách hợp tác và tự tin thể hiện ý tưởng.

Ngay cả những giờ học ICT cũng không chỉ hướng tới việc sử dụng thiết bị. Với học sinh nhỏ tuổi, các hoạt động trên máy tính có thể trở thành cơ hội rèn luyện khả năng quan sát, phối hợp tay – mắt, thực hiện nhiệm vụ theo trình tự và kiên trì thử lại khi chưa thành công.

Một hành trình giáo dục có tính liên tục

Bên cạnh phương pháp học tập, tính liên tục của chương trình cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm khi lựa chọn môi trường giáo dục quốc tế.

Định hướng Cambridge tại HIMLAMIS được đặt trong mô hình trường liên cấp, tạo điều kiện để học sinh xây dựng hành trình học tập xuyên suốt. Ở mỗi độ tuổi, cách tiếp cận được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm phát triển của học sinh.

Với trẻ nhỏ, việc học bắt đầu từ trải nghiệm, quan sát và khám phá. Khi lớn hơn, học sinh từng bước phát triển khả năng phân tích, lập luận, giải quyết vấn đề và chủ động hơn trong quá trình học tập.

Sự phát triển này hướng tới một mục tiêu rộng hơn: giúp học sinh không chỉ biết "học gì" mà dần hình thành thói quen đặt câu hỏi "vì sao?" và "có thể ứng dụng như thế nào?"

Chuẩn bị cho một thế giới đang thay đổi

Giá trị của giáo dục quốc tế không chỉ nằm ở việc giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng một ngôn ngữ khác. Quan trọng hơn, đó là quá trình chuẩn bị cho các em khả năng học tập, thích ứng và giao tiếp trong một thế giới liên tục thay đổi.

Với định hướng Cambridge, môi trường quốc tế và hệ thống hoạt động trải nghiệm, HIMLAMIS hướng tới xây dựng một hành trình giáo dục trong đó kiến thức, tư duy, kỹ năng và trải nghiệm được kết nối với nhau.

Đối với phụ huynh, lựa chọn chương trình giáo dục vì thế không chỉ là lựa chọn môn học hay phương pháp học, mà còn là lựa chọn một môi trường nơi con được khuyến khích khám phá, đặt câu hỏi, thử sức và hiểu mình có thể làm gì với những điều đã học.

Từ những bài học đầu tiên về hình khối, ngôn ngữ hay công nghệ đến những trải nghiệm học thuật ở các cấp học cao hơn, hành trình Cambridge tại HIMLAMIS hướng tới một giá trị cốt lõi: học để hiểu, tư duy để trưởng thành và chủ động bước ra thế giới.

Tìm hiểu thêm về chương trình và môi trường học tập tại HIMLAMIS – Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh.

Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh



