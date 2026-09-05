Cận cảnh bên trong nơi sản xuất hơn 8 tấn vàng mỗi năm
GĐXH - Mỏ vàng Mponeng ở Nam Phi trải dài hơn 380 km đường hầm, dài hơn toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York (Mỹ).
Phát hiện 25,5kg vàng trị giá gần 100 tỷ đồng rơi ra từ vali ở sân bay: Chủ nhân là ai?Tiêu điểm -
GĐXH - 25,5 kg vàng trị giá tới gần 100 tỷ đồng ở sân bay khiến nhiều người bất ngờ.
Kẻ trộm mua vé vào tham quan bảo tàng rồi cướp vòng cổ 2.500 năm tuổi giữa ban ngàyTiêu điểm -
Vụ việc gây chấn động giới khảo cổ và một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng trộm cắp nhằm vào các di sản văn hóa tại Pháp.
Phát hiện 2 túi đựng rác chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốcTiêu điểm -
GĐXH - 2 túi đựng rác nằm giữa cao tốc, gia đình định mang về nhà vứt đi nhưng khi mở ra, họ phát hiện bên trong chứa tiền mặt tương đương gần 26 tỷ đồng.
Khoan liên tục 5.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 10 tỷ thùngTiêu điểm -
Mỏ dầu này thu hút sự chú ý của các tập đoàn khai thác dầu khí lớn.
Dò kim loại, 2 người đàn ông đào được thứ trị giá 10,6 tỷ đồngTiêu điểm -
Hai người săn tìm kho báu đã trúng mánh khi tìm thấy 3 chiếc vòng tay vàng thời kỳ đồ đồng trị giá 10,6 tỷ đồng trong một cuộc thi dò tìm kim loại.
Cái kết khó ngờ của chủ căn nhà 283m² từ chối hơn 7 tỷ đồng tiền đền bù, kiên quyết không di dời nếu không được bồi thường 22 tỷ đồngTiêu điểm -
GĐXH - Chủ căn nhà không chấp nhận phương án giải tỏa đã khiến tuyến đường huyết mạch nối khu vực phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc, bị đình trệ suốt nhiều năm.
Vì sao bánh pizza hình tròn lại được đựng trong hộp vuông và cắt thành hình tam giác?Tiêu điểm -
Câu trả lời cần kết hợp cả kiến thức hình học, ẩm thực lẫn kinh tế.
Mont Blanc tan chảyTiêu điểm -
Mùa hè nóng kỷ lục ở châu Âu đã gây ra những hậu quả đáng lo ngại.
Người đàn ông trả 19,5 triệu đồng để mua con bò dị tật ở lò mổTiêu điểm -
Người đàn ông đã trả 19,5 triệu đồng để cứu sống con bò khỏi lò mổ và đưa về trang trại của mình nuôi dưỡng.
Chân dung 3 người phụ nữ hiếm hoi từng đoạt Huy chương Fields được ví như "giải Nobel Toán học"Tiêu điểm -
GĐXH - Chỉ có 3 người phụ nữ từng được Huy chương Fields - giải thưởng được ví như "Nobel Toán học" trong suốt 90 năm lịch sử, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng.