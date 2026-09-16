Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,51 mét trên sông

Theo tờ Bild, cuộc săn tìm con cá trê lớn nhất ở Hà Lan đang trở nên vô cùng gay cấn. Mới tháng 5 vừa qua, một con cá khổng lồ dài 2,49 mét đã gây xôn xao dư luận. Nhưng giờ đây kỷ lục đó đã thuộc về quá khứ, bởi vì một cần thủ đã phá vỡ nó.

Vào cuối tháng 7, Greggor de Greef đã có một mẻ cá mà nhiều cần thủ câu cá trê có lẽ đã thầm mong ước, con cá của anh trở thành con cá trê đầu tiên được đăng ký chính thức tại Hà Lan vượt qua mốc 2,5 mét. Với thành tích này, anh đã lập kỷ lục quốc gia mới, vượt qua kỷ lục trước đó do Mohammed Massaoudi nắm giữ.

Người nắm giữ kỷ lục mới Greggor de Greef (bên trái) và người bạn Ferdi của anh ấy chụp ảnh cùng con cá trê khổng lồ. Ảnh: sportvisunie.nl

Greggor đang câu cá trên sông cùng bố và người bạn Ferdi. Trong khi 2 người kia tìm kiếm trên sông, Greggor, từ chiếc thuyền nhỏ của mình, sử dụng thiết bị LiveScope (máy dò cá thời gian thực) để quét tìm những con cá trê lớn. Cậu ném những mồi câu nhựa mềm lớn ngay trước mũi chúng. Cách này hiệu quả, vì ngay sau đó cậu đã câu được một con cá trê dài 2,04 mét. Sau khi đo và chụp ảnh, con cá được thả về lại sông. Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày vẫn chưa đến.

Khoảng 2 tiếng sau, một con cá rất lớn xuất hiện trên màn hình LiveScope. Ban đầu, con cá dường như phớt lờ mồi câu. Greggor vẫn kiên trì và đã đặt được mồi câu bằng nhựa mềm ngay trước miệng con cá trê. Và phản ứng diễn ra ngay lập tức: "Rồi một cú cắn mạnh. Tôi biết ngay đây là một con cá khá lớn", Greggor kể với Sportvisunie, một hiệp hội câu cá thể thao của Hà Lan.

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Những phút giây căng thẳng nối tiếp nhau. Con cá trê kéo người câu cá, liên tục giãy giụa. Ngay cả trong lúc vật lộn, 2 người đàn ông vẫn nghi ngờ rằng họ đang đối phó với một con cá có khả năng lập kỷ lục. Khi con vật nổi lên mặt nước, họ đã kéo được con cá khổng lồ lên bờ.

Con cá dài 2,51 mét. Sau khi được đo và chụp ảnh, con cá đã được thả trở lại xuống nước. Cơ quan quản lý nghề cá (Sportvisunie) đã xem xét các tài liệu được nộp và xác nhận kỷ lục về con cá này.

Phương Linh (t/h)