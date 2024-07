Cành hoa màu xanh năm nào cũng là 'hot trend' của mùa hè, năm nay được ưa chuộng hơn vì hợp phong thủy

Dạo một vòng quanh các hội nhóm yêu hoa, dễ thấy trong mùa hè này, thị trường hoa năm nay rất sôi động với đủ các loài hoa lạ, đẹp mắt trong khi giá thành lại rẻ hơn hẳn so với mọi năm. Một trong số đó chính là cành hoa nghệ xanh - loài hoa không chỉ làm các tín đồ yêu hoa mê mẩn bởi màu sắc, hương thơm mà còn bởi vẻ đẹp độc đáo của chúng.

Cành hoa nghệ xanh "hút hồn" hội yêu hoa

Sở hữu vẻ đẹp cá tính, lạ mắt, cành hoa nghệ xanh mang tới cảm giác tươi mát, hoang dã mà thu hút.

Cành hoa nghệ xanh có hình dáng giống như búp hoa tulip, thân cứng, cành tròn, mang tới cảm giác tươi mát và đặc biệt rất dễ cắm. Đó chính là 1 phần lý do khiến cành hoa nghệ xanh vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của hội chị em.

Chị An (chủ tiệm hoa ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Mọi năm, cành hoa nghệ xanh phải nhập khẩu nên có giá rất đắt và hiếm, theo đó có nhiều chị em dù yêu hoa cũng chưa biết tới loài hoa này. Tuy nhiên năm nay, giá đã rẻ hơn rất nhiều, chỉ dao động trong khoảng 70.000 đồng/5 cành. Nếu cắm vào bình thủy tinh thông thường chỉ cần 5 cành là đủ".

Đây là loài hoa mang trong mình vẻ đẹp của sự tinh khôi và sức sống mãnh liệt, một biểu tượng cho sự tươi mới, thu hút ánh nhìn và tạo nên xu hướng mới trong việc trang trí nội thất lẫn vườn hoa. Dẫu vậy, cành hoa nghệ xanh không cần chăm sóc nhiều, các bước dưỡng hoa về cơ bản giống như các loài hoa khác.

"Hoa và tán lá thường cần ít nhất 4 giờ để bảo dưỡng. Do đó, sau khi mua hoa về hãy nhớ ngâm khoảng 4 tiếng để thân ngậm đủ nước trước khi lên bình", chị An lưu ý.

Mang vẻ đẹp lạ mắt cùng giá thành rẻ, số lượng ít nên cành hoa nghệ xanh luôn "cháy hàng": "Mùa hè này, bên mình chỉ mới nhập được 1 đợt cành hoa nghệ xanh nhưng chỉ mới đăng được khoảng 20 - 30 phút là đã hết sạch. Nhiều người không kịp mua cũng đã đặt tiệm mình trước cho đợt hoa sau nhưng mình không dám nhận lời vì chưa chắc chắn khi nào sẽ có đợt hoa tiếp theo".

Theo tìm hiểu, cành hoa nghệ xanh thực chất thuộc giống cây nghệ xanh, xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Philipin… Tại Việt Nam có ở nhiều tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ như Lai Châu, Yên Bái, Cao Bằng…

"Theo phong thủy, năm 2024 Giáp Thìn là năm Hỏa. Theo luật ngũ hành tương sinh tương khắc, Mộc sinh Hỏa nên màu xanh - đại diện cho mệnh Mộc được xem là màu sắc may mắn năm 2024. Màu xanh lá cây là màu sắc đại diện cho sự thịnh vượng, tạo cảm giác cân bằng, tự tin cho người sở hữu. Nhiều người mua hoa của mình cho biết, các tone màu xanh sẽ thu hút may mắn, giúp phát triển công việc, sự nghiệp, đảm bảo tài chính nên trong năm nay, họ luôn ưu tiên lựa chọn các loài hoa có màu xanh như thế này", chị An cho hay, ngoài yếu tố liên quan đến hình dáng, giá thành thì màu sắc phong thủy chính là lý do khiến loài hoa này trở nên đặc biệt hơn.

Cách cắm cành hoa nghệ xanh, giúp kéo dài tuổi thọ của hoa

Là loài hoa mới xuất hiện trên thị trường nên cách cắm và bảo quản cành hoa nghệ xanh cũng chính là điều mà nhiều người quan tâm. Theo đó, chị An cũng bật mí với chúng tôi 1 số lưu ý như sau:

- Khi cắm hoa, hãy chắc chắn rằng chiếc bình của bạn đã được rửa sạch sẽ.

- Loại bỏ những chiếc lá nằm dưới mực nước để tránh thối lá.

- Bảo quản hoa ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Thêm dưỡng hoa vào nước để kéo dài tuổi thọ của hoa.

- Cắt thân cành khoảng 45 độ bằng dao hoặc kéo sắc.

- Thay nước 2-3 ngày một lần hoặc khi nước chuyển sang màu đục.

- Cắt lại cành khi phần ngọn bị tách ra hoặc khi hoa trở nên mềm nhũn.

