Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan
Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,
Mới đây, 1 hiện tượng lạ đã xảy ra ở bờ biển Suan Son, Thái Lan khi hàng triệu con hải sâm hồng phủ kín trên cát, khiến du khách thích thú và cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
Ông Thanet Mannoi, Giám đốc Văn phòng Tài nguyên Biển và Duyên hải số 1, cho biết: "Hải sâm" (Sea Cucumber), đặc biệt là nhóm hải sâm màu hồng, hay còn gọi là "hải sâm hồng" hoặc "hải sâm gai hồng", có tên khoa học là Cercodemas anceps. Đây là loài động vật không xương sống sống dưới đáy biển, có cơ thể mềm mại, hình trụ giống như quả dưa chuột hoặc xúc xích, trên da có các nốt sần hoặc gai nhỏ, với màu sắc từ hồng tươi đến đỏ cam.
Hải sâm đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển vì chúng thực hiện chức năng phân hủy xác sinh vật và các chất hữu cơ trên nền cát, nên được mệnh danh là "người giúp việc của đại dương", giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái dưới đáy biển.
Hiện tượng này được dự đoán là do ảnh hưởng của bão và gió mạnh trên biển, khiến hải sâm sống dưới đáy biển bị dòng nước và sóng đánh dạt lên bãi biển với số lượng lớn, đây được xem là một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp. Tuy nhiên, xin khuyến cáo du khách nên tránh tiếp xúc trực tiếp vì một số loại hải sâm có thể tiết ra chất để tự vệ, có thể gây kích ứng cho những người có làn da nhạy cảm.
Hiện tượng "hàng triệu con hải sâm hồng dạt vào bãi biển Suan Son" lần này là một hình ảnh thiên nhiên đáng kinh ngạc khác của vùng biển Rayong, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch, đồng thời phản ánh rõ nét ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và hệ sinh thái biển có mối liên kết chặt chẽ với nhau.
Nguồn: Amarin News
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