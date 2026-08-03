Hòn đảo đẹp như tranh nhưng không ai dám đến vì hàng nghìn "sinh vật đáng sợ"

Nằm ở phía nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Sao Paulo 35km, đảo Ilha da Queimada Grande (hay còn gọi là đảo rắn) có khí hậu ôn hòa cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đây lại là nơi không có người cư trú hay cực hiếm người tới thăm.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, có khoảng 2.000 đến 4.000 con rắn hổ lục đầu vàng đang sống trên hòn đảo. Đây cũng là một trong những loại rắn độc nhất trên Trái Đất, gây ra khoảng 90% số ca tử vong do rắn cắn ở Brazil.

Những con rắn hổ lục đầu vàng thường dài hơn nửa mét, nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần rắn trong đất liền và có thể làm rữa da người khi tiếp xúc. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, đảo Ilha da Queimada Grande còn là nơi sinh sống của nhiều loại rắn khác.

Theo tìm hiểu, Ilha Queimada Grande trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Đảo Lửa, bắt nguồn từ việc những người từng đặt chân lên đảo cố dùng lửa xua đuổi rắn đi chỗ khác. Chưa rõ những người này là ngư dân trong vùng hay là những người muốn trưng dụng hòn đảo để trồng chuối. Ngoài đảo Lửa và đảo Rắn, hòn đảo còn được mệnh danh là "Đảo tử thần", cũng cùng nguyên nhân trên đảo có vô số rắn sinh sống.

Theo một số truyền thuyết, cướp biển đã mang rắn đến hòn đảo này để bảo vệ vàng của chúng. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Trang Aventura do Brasil cho biết rắn sinh sôi nảy nở trên hòn đảo chính là do không có sự can thiệp của con người trong hàng ngàn năm.

Khoảng 11.000 năm trước, nước biển dâng lên nhanh chóng, cô lập hòn đảo và nhờ đó mà rắn trên đảo sinh sống và sản sinh yên ổn, bởi khác với trên đất liền, ở đây không có kẻ săn mồi.

Đáng chú ý, thông thường, rắn rình con mồi, cắn và đợi nọc độc phát huy tác dụng trước khi lần theo dấu vết con mồi. Trong khi đó, rắn trên đảo Ilha da Queimada Grande đã tiến hóa, có nọc độc cực kỳ mạnh để nhanh chóng vô hiệu hóa và giết chết con mồi trước khi chúng kịp bay đi.

Marcelo Duarte, một nhà sinh vật học đã đến Ilha da Queimada Grande hơn 20 lần, cho biết tin đồn mỗi mét vuông trên đảo có tới 5 con rắn là sai sự thật vì mức độ không dày đặc tới vậy. Tuy nhiên, mỗi con rắn trên 1m2 là hoàn toàn có thể.

Hiện tại, để đến được hòn đảo này một cách hợp pháp cần có sự hợp tác của Hải quân Brazil. Một lựa chọn an toàn hơn cho du khách là quan sát từ trên máy bay trực thăng.

Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về loài rắn cực độc trên đảo Ilha da Queimada Grande, trang Atlas Obscura đề xuất du khách có thể tới một trong ba địa điểm sau ở Brazil là: Viện Butantan ở São Paulo, sở thú São Paulo và sở thú Quinzinho de Barros ở thành phố Sorocaba.

Minh Hoa (t/h)