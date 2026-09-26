'Cao nhân' ẩn mình đây sao: Người bán dưa hấu ven đường, vắng khách lại mở laptop làm bản vẽ kỹ thuật

Một chiếc bàn nhỏ, những quả dưa hấu được bày trên xe bán hàng, bên cạnh là cân điện tử. Thoạt nhìn, đây chỉ là một điểm bán dưa bình thường ven đường. Tuy nhiên, thứ khiến người đi ngang phải ngoái lại lại nằm trên màn hình chiếc laptop của người bán.

Thay vì xem phim hay lướt điện thoại trong lúc chờ khách, người đàn ông đang chăm chú thao tác trên một bản vẽ CAD.

Bán dưa ngoài đường, laptop vẫn mở bản vẽ CAD

Đoạn video ghi lại cảnh tượng này từng được truyền thông địa phương Trung Quốc chia sẻ từ tháng 6/2025 và sau đó tiếp tục xuất hiện trên nhiều nền tảng. Hình ảnh một người vừa trông sạp dưa hấu, vừa làm việc với bản vẽ kỹ thuật nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Hình ảnh một người vừa trông sạp dưa hấu, vừa làm việc với bản vẽ kỹ thuật.Ảnh: Newsflare

Ngày 7/6/2025, tài khoản của Linshu Media (临沭融媒) đăng tải đoạn video với lời giới thiệu: “Dân mạng tình cờ bắt gặp một ‘ông anh ngành xây dựng’ bán dưa”.

Nguồn này đặc biệt chú ý đến màn hình laptop trước mặt người đàn ông và bình luận: “Ai nói vẽ bản thiết kế nhất định phải ngồi trong văn phòng?”

Trong video, người đàn ông ngồi tại điểm bán dưa hấu ven đường với chiếc laptop được mở ngay trước mặt. Trên màn hình là giao diện và bản vẽ liên quan đến phần mềm CAD - công cụ được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng và kỹ thuật.

Chính sự đối lập giữa hai công việc khiến đoạn video trở nên đặc biệt. Xung quanh là dưa hấu, cân và những vật dụng của một quầy hàng ven đường; còn người bán lại đang tập trung vào những đường nét của một bản vẽ kỹ thuật trên máy tính.

Người bán lại đang tập trung vào những đường nét của một bản vẽ kỹ thuật trên máy tính. Ảnh: Newsflare

Hình ảnh này sau đó còn được chia sẻ lại với những lời bình luận hài hước xoay quanh chuyện dân kỹ thuật có thể làm việc ở bất cứ đâu. Đến cuối năm 2025, video tiếp tục được lan truyền trên một số nền tảng, trong đó có những bài đăng mô tả người đàn ông Trung Quốc “vừa bán dưa hấu vừa vẽ CAD”.

Đoạn phim cũng được hãng video Newsflare phân phối với tiêu đề “Man Sells Watermelons on Street While Drafting CAD Designs on His Laptop” (Người đàn ông bán dưa hấu trên đường trong khi vẽ thiết kế CAD bằng laptop).

Danh tính người đàn ông vẫn là ẩn số

Dù hình ảnh gây chú ý, thông tin về người đàn ông trong video lại rất hạn chế.

Một số bài đăng gọi anh là “土木工程老哥”, có thể hiểu nôm na là “ông anh ngành xây dựng/kỹ thuật dân dụng”. Tuy nhiên, đến nay chưa có nguồn báo chí đáng tin cậy nào công bố danh tính, tuổi tác hay công việc chính xác của người đàn ông.

Người đàn ông chăm chỉ bán dưa mỗi khi có khách đến. Ảnh: Newsflare

Cũng chưa có căn cứ để khẳng định anh là một kỹ sư thất nghiệp phải chuyển sang bán dưa, bỏ nghề kỹ thuật để mưu sinh hay bán dưa là công việc chính. Video chỉ cho thấy người đàn ông đang trông một điểm bán dưa hấu và đồng thời thao tác với bản vẽ CAD trên laptop.

Địa điểm chính xác nơi đoạn video được quay cũng chưa được xác nhận. Linshu Media là kênh truyền thông địa phương tại Lâm Thuật, tỉnh Sơn Đông, nhưng việc đơn vị này đăng tải video không đồng nghĩa sự việc nhất thiết xảy ra tại đây.

Dẫu vậy, chỉ riêng cảnh tượng một chiếc laptop mở bản vẽ CAD xuất hiện giữa sạp dưa ven đường cũng đủ khiến đoạn video trở nên khác lạ. Thay vì một văn phòng với bàn ghế và màn hình lớn, “góc làm việc” của người đàn ông lúc ấy đơn giản chỉ là khoảng trống bên cạnh những quả dưa hấu đang chờ khách.

Nguồn: Linshu Media/Toutiao, Newsflare

Minh Ngọc