Một người dân gọi đường dây nóng phản ánh "trăng sáng quá không ngủ được"

Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền thông tin về việc một người dân đã gọi đến "Đường dây nóng dịch vụ chính quyền 12345" để phản ánh việc "mặt trăng quá sáng" làm ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm. Chủ đề này nhanh chóng lên top tìm kiếm và thu hút sự thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng, những kiến nghị thiếu khả năng xử lý thực tế như thế này vẫn phải trải qua toàn bộ quy trình từ ghi nhận, chuyển đơn, xác minh cho đến phản hồi, từ đó có nguy cơ chiếm dụng tài nguyên dịch vụ công của những người thực sự cần trợ giúp.

Ảnh minh họa

Theo truyền thông, những yêu cầu "kỳ quặc" thoát thoát khỏi phạm vi tiếp nhận của dịch vụ công và không có cơ sở thực tế như thế này không phải là trường hợp hiếm hoi. Trước đó, đường dây nóng "Bao Đầu 12345" từng công khai một loạt yêu cầu bất hợp lý: Con thi đại học không tốt nên mong muốn tổ chức thi lại; Nhờ 12345 kiểm tra lương của chồng; Chê con khó dạy bảo nên muốn bỏ nuôi.

Sau khi khiếu nại "trăng quá sáng" được công khai, nhiều cư dân mạng thốt lên thật khó hiểu. Không ít người tập trung vào việc liệu tài nguyên dịch vụ chính quyền có đang bị lạm dụng hay không, đồng thời đề xuất các nền tảng dịch vụ công nên bổ sung cơ chế đánh giá và thẩm định yêu cầu, nhằm tránh việc các vụ việc rõ ràng vượt quá phạm vi xử lý liên tục đi vào quy trình hành chính.

Tình trạng tương tự cũng từng xuất hiện trên các nền tảng dịch vụ công như "110" (cảnh sát) và "12315" (bảo vệ người tiêu dùng) tại Trung Quốc. Tại Thượng Hải, một khách hàng khi gọi món gà xào (Đại Bàn Kê), do thấy trong món ăn có khoai tây nên cho rằng "gà xào chuẩn vị không được bỏ khoai tây", sau đó báo cảnh sát cáo buộc cửa hàng gian lận thương mại. Cảnh sát đến hiện trường giải thích rằng món ăn không có tiêu chuẩn pháp lý thống nhất và cửa hàng niêm yết giá rõ ràng nên không cấu thành hành vi gian lận; cuối cùng chủ quán chọn giải pháp miễn phí hóa đơn để xong chuyện.

Tại Vũ Hán gần đây cũng xuất hiện một vụ khiếu nại tiêu dùng xuất phát từ nhận diện của AI. Một người tiêu dùng đã chụp lại giấy chứng nhận ủy quyền của cửa hàng đồ nhập khẩu rồi đưa vào phần mềm AI để nhận diện. Do hệ thống kết luận "giấy ủy quyền là giả", người này đã dựa vào đó để tố cáo cửa hàng bán hàng giả lên nền tảng dịch vụ chính quyền. Tuy nhiên, khi lực lượng quản lý thị trường đến kiểm tra thực tế thì xác nhận nguồn hàng và giấy tờ ủy quyền của cửa hàng đều hợp pháp và có hiệu lực, đồng thời khẳng định kết quả đầu ra của AI không thể dùng làm căn cứ xác định hàng giả.

Chính quyền Trung Quốc đưa ra lời nhắc nhở rằng, việc tiếp nhận cuộc gọi, chuyển giao đơn hàng, xác minh và phản hồi của các đường dây nóng dịch vụ công đều đòi hỏi thời gian và nhân lực. Nếu một lượng lớn các yêu cầu vượt quá phạm vi tiếp nhận đi vào hệ thống, sẽ rất dễ làm tăng chi phí hành chính, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý các vụ việc thực sự khẩn cấp của người dân.

Nguồn: ETtoday