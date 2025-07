'Cặp đôi phim giờ vàng VTV', yêu đương bí mật nhưng kết thúc 'bùng nổ' như phim ngôn tình

Đình Tú - Ngọc Huyền khoe ảnh cưới lãng mạn và thông báo kết hôn

Tối ngày 11/7, mạng xã hội bất ngờ "dậy sóng" khi Đình Tú và Ngọc Huyền đồng loạt đăng tải loạt ảnh cưới cực ngọt ngào. Cùng với đó là dòng thông báo ngắn gọn nhưng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên": "Hẹn mọi người vào một ngày đẹp trời tháng 11".

Trong bộ ảnh cưới, Ngọc Huyền hóa thân thành cô dâu dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và nữ tính. Cô đeo voan dài, gương mặt ánh lên sự hạnh phúc nhẹ nhàng. Sánh bước bên cạnh là chú rể Đình Tú lịch lãm trong bộ vest đen cổ điển, luôn hướng về vợ sắp cưới đầy yêu thương.

Đôi uyên ương Đình Tú - Ngọc Huyền sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 11 này. Ảnh FBNV

Khung cảnh chụp ảnh càng làm tăng thêm sự lãng mạn cho bộ hình. Tại bãi cỏ phủ sương mờ giữa rừng lúc sớm mai như một phân cảnh bước ra từ phim điện ảnh. Từng cử chỉ, ánh nhìn của cặp đôi đều toát lên cảm xúc chân thành, ngọt ngào.

Câu chuyện cặp diễn viên chuẩn bị kết hôn khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi. Diễn viên Đình Tú (SN 1992) là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, từng ghi dấu với các vai diễn trong "Thương ngày nắng về", "Hướng dương ngược nắng",… Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, diễn xuất tinh tế và đời tư không scandal.

Diễn viên Ngọc Huyền (SN 1997), dù là diễn viên "tay ngang" khi tốt nghiệp sư phạm chuyển sang đóng phim, cô nàng nhanh chóng ghi điểm với khán giả qua các phim như: "Lối nhỏ vào đời", "Cha tôi - người ở lại"… Không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, cô còn được yêu mến nhờ sự nghiêm túc với nghề và thái độ sống khiêm nhường.

Cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền chính thức là vợ chồng khi đã đăng ký kết hôn. Ảnh FBNV

Chuyện tình kín tiếng và cái kết đẹp cho cặp đôi "trai tài, gái sắc"



Dù chưa từng công khai chuyện tình cảm trong thời gian yêu đương, nhưng cách Đình Tú và Ngọc Huyền cùng "ra mắt" cầu hôn (ngày 19/6 vừa qua) khiến khán giả rất bất ngờ. Sau đó, liên tiếp hình ảnh đăng ký kết hôn, đi du lịch cùng nhau, thông báo cưới lại cho thấy sự nghiêm túc, chín chắn và bền bỉ trong mối quan hệ của cả hai.

Chuyện tình của cặp đôi diễn viên trong mắt khán giả cũng hệt như bộ phim khi cả hai "diễn" rất giỏi khi yêu đương kín tiếng và "bùng nổ" khi đã công khai. Trước đó, Đình Tú còn xuất hiện nhiều tin đồn hẹn hò yêu đương với một số "bóng hồng" phim VTV, nhưng nam diễn viên luôn phủ nhận. Ngay cả với Ngọc Huyền, cả hai cũng từng đóng chung phim, vướng tin đồn hai người yêu nhau. Cụ thể, cách đây 2 năm, Đình Tú - Ngọc Huyền cùng đóng chung phim truyền hình "Đừng nói khi yêu".

Đình Tú và Ngọc Huyền đóng chung phim và từng xuất hiện tin đồn yêu nhau, nhưng cả hai phủ nhận. Ảnh FBNV

Trong phim "Cha tôi người ở lại" do Ngọc Huyền đóng nữ chính, Đình Tú đảm nhận vai khách mời, xuất hiện chớp nhoáng. Anh cũng được gán ghép với vai An của Ngọc Huyền. Trong hình ảnh hậu trường do đoàn phim chia sẻ, Đình Tú và Ngọc Huyền chung khung hình nhưng khán giả không phát hiện họ đang hẹn hò. Thậm chí xuất hiện tin đồn yêu nhau nhưng cả hai giữ im lặng, Ngọc Huyền lên tiếng chỉ coi Đình Tú như người anh, người bạn.

Không cần chiêu trò, không scandal tình ái và đặc biệt là kín tiếng, song chuyện tình của Đình Tú - Ngọc Huyền khiến người hâm mộ cảm phục bởi sự giản dị và trưởng thành. Cả hai cùng bước đi bên nhau qua những giai đoạn thăng trầm, và giờ đây, họ chọn viết tiếp câu chuyện ấy bằng một đám cưới viên mãn.

Cặp diễn viên phim giờ vàng VTV khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác từ khi đính hôn, đăng ký kết hôn và dự kiến hôn lễ. Ảnh FBNV

Tháng 11 sắp tới, hôn lễ của Đình Tú và Ngọc Huyền sẽ là cột mốc đánh dấu một hành trình mới, không chỉ là đồng nghiệp, người yêu, mà là bạn đời của nhau. Một lần nữa, khán giả lại được chứng kiến một chuyện tình đẹp trong làng giải trí đầy chân thực và cảm hứng như bộ phim ngôn tình ngoài đời thực.