Cặp sao 'Cô đi mà lấy chồng tôi' sắp cưới nhau

Theo Nate, hôm 16/8, diễn viên Gong Min Jung xác nhận trong một cuộc điện thoại với News1 rằng cô sẽ kết hôn với bạn diễn Jang Jae Ho vào tháng 9 tới. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul cùng gia đình và những người bạn thân thiết.

Cặp sao Gong Min Jung và Jang Jae Ho.

Gong Min Jung cũng chia sẻ trên trang cá nhân niềm hạnh phúc đặc biệt này. Cô viết: "Tôi đã có được can đảm vì thực sự muốn được mọi người chúc mừng. Vào tháng 9 tới, tôi sẽ tổ chức đám cưới với Jang Jae Ho. Anh ấy là một người rất tốt bụng, làm tôi cười rất nhiều. Anh ấy cũng là người tôi muốn cùng đi hết quãng đời còn lại".

Thông tin này khiến khán giả bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Trước đó, Gong Min Jung và Jang Jae Ho từng đóng vợ chồng trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Trong phim cả hai không có kết cục hạnh phúc.

Cả hai đóng vợ chồng không hạnh phúc trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi".

Cặp đôi bị đồn "phim giả tình thật" sau khi tham gia phim. Tuy nhiên, Gong Min Jung chia sẻ, cô và bạn trai đã có thời gian dài tìm hiểu nhau trước khi quay chung bộ phim này.

Gong Min Jung sinh năm 1986, có kinh nghiệm 10 năm diễn xuất. Nữ diễn viên góp mặt trong các bộ phim xứ Hàn như Temperature of Love, The Beauty Inside, Kim Ji Young 1982, Hometown Cha-Cha-Cha.. Jang Jae Ho cũng sinh năm 1986, từng diễn xuất trong phim Chief of Staff, 20th Century Boy and Girl...