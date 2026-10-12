Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thử tải thành công, tiến gần đến giai đoạn hợp long

Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, tiến gần đến cột mốc hợp long dự kiến trong tháng 10/2026.

Hệ thống module nâng và giá đỡ cầu

Nâng tổ hợp 3.400 tấn để kiểm tra độ ổn định của cây cầu

Tại nhà máy của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng ở Vũng Tàu, kết cấu thép vòm cầu chính đã hoàn tất lắp dựng. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, phần vòm thép khổng lồ đang dần hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc trưng của cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Trước khi được đưa về vị trí lắp đặt, toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn phải trải qua một cuộc thử tải đặc biệt. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn của cả kết cấu cầu lẫn hệ khung đỡ trước khi vận chuyển và hợp long.

Để thực hiện, đơn vị thi công huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, sử dụng hệ thống thủy lực nâng toàn bộ tổ hợp 3.400 tấn lên độ cao 40cm để các kỹ sư kiểm tra và đánh giá. Các cảm biến và thiết bị quan trắc được bố trí tại những vị trí trọng yếu để ghi nhận các thông số kỹ thuật của kết cấu.

Sau 24 giờ thử tải và theo dõi chuyển vị, kết quả xác nhận toàn bộ tổ hợp kết cấu cầu và hệ khung đỡ ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, các thông số về độ võng và độ cứng của hệ cầu phù hợp với tính toán thiết kế, tạo cơ sở để triển khai những công đoạn tiếp theo.

Công nhân đo đạc lại sau khi nâng tải

Cuộc thử tải thành công đánh dấu một bước tiến quan trọng của dự án, đồng thời mở đường cho các giai đoạn tiếp theo: hạ thủy, lai dắt và hợp long. Từ khu vực cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu, đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng hai ngày để đưa cầu về khu vực lắp đặt.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21/10/2026. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

Cây cầu dần thành hình bên sông Sài Gòn

Nguyên khối vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công và sẵn sàng lai dắt về sông Sài Gòn.

Đến nay, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Tại gói thầu XL01, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã hoàn thành các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn. Trong khi đó, ở gói thầu XL02, các hạng mục chính của cầu như: kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất.

Sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện với các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm…, hướng đến hình thành một không gian đi bộ và kết nối cảnh quan hai bên bờ sông.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam Bộ, cây cầu được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của TPHCM, nơi người dân và du khách có thể dạo bước, ngắm nhìn sông Sài Gòn và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn khác.

Công trình do Nutifood tài trợ là món quà doanh nghiệp dành tặng người tiêu dùng như một lời tri ân cho sự tin yêu và đồng hành trong suốt hành trình phát triển. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn góp thêm một không gian công cộng, một điểm hẹn mới cho người dân và du khách giữa lòng thành phố.

PV