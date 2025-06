CEO Phượng Hồng Kông: Doanh nhân thời đại mới không chỉ làm giàu mà còn đề cao trách nhiệm với cộng đồng

Doanh nhân Phượng Hồng Kông trao 1 tỷ đồng xoá nhà tạm cho người có công tỉnh Thái Nguyên

Với tấm lòng nhân ái và tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", ngày 30/5 vừa qua, doanh nhân Phượng Hồng Kông – Giám đốc Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã về thăm huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và trao tặng 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Võ Nhai cùng các hộ gia đình. Tại đây, doanh nhân Phượng Hồng Kông đã trao kinh phí hỗ trợ cho ông Trần Trung Khoa (tham gia giải phóng miền Nam và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ năm 1971-1984, là thương binh mất 31% sức khỏe) và 6 gia đình chính sách khác trên địa bàn xã Lâu Thượng với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, huyện Võ Nhai cùng doanh nhân Phượng Hồng Kông trong ngày khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những gia đình có thân nhân đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nghĩa cử cao đẹp của CEO Thẩm mỹ Hồng Kông thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân thời đại mới – không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn luôn đau đáu trách nhiệm cộng , sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn và những người đã góp phần làm nên độc lập hôm nay.

Chia sẻ về chương trình, doanh nhân Phượng Hồng Kông cho biết: "Uống nước nhớ nguồn là truyền thống và cũng là trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người có công. Tôi rất vui khi được chung tay cùng tỉnh Thái Nguyên, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các gia đình chính sách. Còn nhiều lắm những hoàn cảnh tương tự, mong có thêm nhiều các nhà hảo tâm cùng tham gia để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Trao tiền mặt cho các hộ người có công để tiến hành xây mới, sửa chữa nhà.

Với công tác thiện nguyện bền bỉ cho quê hương trong nhiều năm qua, mới đây doanh nhân Phượng Hồng Kông đã được UBND tỉnh Thái Nguyên tri ân và tặng Bằng khen.

Chỉ mới 3 tháng trước đây thôi, chị cũng hiện thực hoá giấc mơ "an cư lạc nghiệp" cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

"Từ thiện công phu" để trao đúng người đúng việc

Ngoài số tiền ý nghĩa, cách thức từ thiện của nữ doanh nhân nổi tiếng này mới thực sự khiến người ta khâm phục. "Từ thiện công phu" chính là điều chị luôn đề ra mỗi khi thực hiện để đảm bảo trao đúng người, đúng việc.

Dù bận rộn với công việc điều hành Thẩm mỹ Hồng Kông nhưng khi nhận danh sách của các gia đình cần hỗ trợ, doanh nhân Phượng Hồng Kông vẫn cùng chính quyền địa phương trực tiếp đi đến từng hộ gia đình để khảo sát, tìm hiểu chứ không tài trợ tiền là xong. Có những hộ để tiếp cận được phải đi bộ vài cây số, đường đi lại khó khăn nhưng không vì thế mà làm chị e ngại.

"Công việc hàng ngày của tôi khá bận rộn vì tôi là người làm trực tiếp cho khách hàng. Nếu bỏ thời gian để đi thì tâm lý chung là sẽ tiếc thời gian, tiếc khách hàng nhưng với tôi, làm thật, trao giá trị thật là vô cùng quan trọng. Chỉ khi mình trao giá trị thật thì mới tạo dựng được niềm tin cho bản thân cũng như cho mọi người một cách đúng nghĩa", doanh nhân Phượng Hồng Kông nói.

Chị Nguyễn Thị Định, xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương bên ngôi nhà cũ kỹ.

Chị Nguyễn Thị Định trong ngày bàn giao nhà mới.

Ngày 5 ngôi nhà đi vào hoàn thiện, các hộ gia đình thêm phần hạnh phúc hơn khi thời khắc cắt băng khánh thành có chính quyền địa phương cùng doanh nhân Phượng Hồng Kông đến tham dự. Chứng kiến khoảnh khắc này, doanh nhân Phượng Hồng Kông đã không khỏi xúc động. Từ những ngôi nhà xập xệ, tạm bợ khi đi khảo sát cho đến nay là sự thay da đổi thịt, khang trang và to đẹp hơn.

Trò chuyện với chúng tôi trong ngày khánh thành nhà mới, chị Nguyễn Thị Định, xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương dẫn chúng tôi thăm lại căn nhà cũ tiêu điều, rách nát nhưng từng là nơi ở của gia đình chị hơn chục năm trời.

Nhìn lại ngôi nhà cũ (nay được dùng để làm bếp, nhà kho), chị Định không tin nổi đây là nơi gia đình chị đã ở hơn 10 năm trời. Căn nhà chật hẹp được dựng bằng những tấm ván, mùa mưa thì dột, đông tới thì gió thổi vào nhà lạnh đến thấu xương. Những khe hở không ít lần khiến rắn chui vào nhà. Cũng mong lắm một nơi ở mới được xây kiên cố nhưng lực bất tòng tâm.

Sau khi cùng chính quyền địa phương khảo sát thực tế, doanh nhân Phượng Hồng Kong đã quyết định tài trợ cho gia đình chị để xây nhà mới. "Chắc chắn rằng nếu không có sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhà hảo tâm, gia đình chúng tôi sẽ rất khó có thể thực hiện được ước mơ về một ngôi nhà ổn định để sinh sống và nuôi dạy con cái. Sự giúp đỡ này không chỉ là một món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, là niềm hi vọng giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống", chị Định xúc động chia sẻ.

Doanh nhân Phượng Hồng Kông bên ngôi nhà khang trang của hộ anh Phùng Nam Thân (xã Tân Dương, huyện Định Hóa).

Càng cho đi càng thấy không đủ

Thiện nguyện là công việc định kỳ, thường xuyên trong suốt 20 qua của doanh nhân Phượng Hồng Kông. Ngoài xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hàng năm chị chị còn đồng hành cùng Quỹ vì người nghèo, Quỹ Trái tim cho em của Đài truyền hình VN, chung tay xây trường ở Mộc Châu (Sơn La), xoá nhà tạm ở Lục Yên (Yên Bái)…

Dù làm thiện nguyện ở đâu, cho ai, chị cũng đều tuân thủ nguyên tắc nhất quán: đó là phải bỏ tâm sức và bằng tiền túi của chính mình. Vì thế, chị chưa bao giờ kêu gọi ai chung tay dù có thừa điều kiện và sự uy tín để làm điều đó.

Chị tâm sự: "Tôi chăm chỉ làm việc, làm đẹp hàng ngày cho khách hàng tại Thẩm mỹ Hồng Kông để rồi kiếm được bao nhiêu tiền lại dành đi làm từ thiện. Hơn 20 năm thiện nguyện nhưng càng đi, càng làm tôi càng thấy không đủ, thấy cần phải cho đi nhiều hơn nữa. Nhiều khách hàng, đối tác, bạn bè thấy tôi làm nhiều chương trình ý nghĩa cũng muốn chung tay nhưng tôi đều khuyên họ nên tự mình thực hiện sẽ ý nghĩa hơn. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình" mà. Và làm từ thiện cũng không cần ở đâu xa, quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn xung quanh mình cũng đủ giá trị rồi. Hoặc những lúc chưa sắp xếp thời gian để đi được thì tôi đến Viện Huyết học để hiến máu. Một năm tôi thực hiện vài lần, thấy ý nghĩa vô cùng vì hạnh phúc chính là sự trao đi".

Là người con của tỉnh Thái Nguyên, nhiều năm qua doanh nhân Phượng Hồng Kông đã có nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa để tri ân mảnh đất mình sinh ra.

Chị nói vui, dù không kêu gọi từ thiện nhưng nếu mọi người muốn chung tay cùng Phượng Hồng Kông thì thay vì đóng góp tiền hãy chọn Thẩm mỹ Hồng Kông để làm đẹp. Càng được khách hàng tin yêu thì tôi lại có nhiều cơ hội để xây nhà cho bà con nhiều hơn nữa.

Và thực tế bằng uy tín của thương hiệu cùng nhân hiệu "bàn tay vàng" trong ngành thẩm mỹ, 30 năm qua Thẩm mỹ viện Hồng Kông luôn là "chân ái" với chị em phụ nữ và người nổi tiếng. Dù thị trường làm đẹp ngày nay mọc như nấm sau mưa Thẩm mỹ Hồng Kông vẫn luôn chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất, đã phần nào chứng minh được vị thế của mình trong ngành làm đẹp Việt Nam.

