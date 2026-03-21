Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồng

Hôm nay (27/2/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 35 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 35 tỷ đồng.

Mới đây, tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (thuộc Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số #1477 trị giá hơn 35,2 tỷ đồng đến ông N.V.H – người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Tấm vé trúng thưởng với bộ số: 02 – 04 – 08 – 15 – 17 – 28 được phát hành tại điểm bán hàng Huy Khánh 79, số 205B Tổ 5, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.

Người chơi may mắn trúng thưởng Vietlott.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, ông N.V.H cho biết, bộ số mang lại may mắn cho ông không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Ông H. đã chọn bộ số tham gia dự thưởng dựa trên ngày sinh của cháu nội và ngày sinh của chính mình – những con số mang ý nghĩa gia đình đặc biệt. Với ông, chơi xổ số của Vietlott chỉ đơn giản là niềm vui nhỏ mỗi ngày nên thường chỉ mua 1–2 vé để giải trí.

Khoảnh khắc biết tin trúng thưởng, ông đã chia sẻ ngay đến gia đình: "Ban đầu mọi người vẫn chưa tin vì trước đây mỗi khi trúng vài chục nghìn, tôi cũng thường vui vẻ báo "trúng số rồi". Chỉ khi kiểm tra lại trên website chính thức của Vietlott, cả nhà mới vỡ òa trong niềm vui".

Theo quy định, ông N.V.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.