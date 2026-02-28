Kiên trì mua vé theo ‘công thức riêng’, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 20 tỷ đồng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01302 trị giá 20.094.162.200 đồng đến chị L.T.T – người chơi may mắn đăng ký tham gia dự thưởng tại tỉnh Đồng Nai.

Tấm vé trúng thưởng được chị L.T.T mua qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS).

Người chơi may mắn trúng thưởng hơn 20 tỷ đồng Vietlott.

Được biết, chị L.T.T hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại Đồng Nai. Suốt hơn một năm qua, chị duy trì thói quen mua mỗi kỳ 2 dãy số: Một dãy tự chọn và một dãy để hệ thống tự chọn ngẫu nhiên. Khi biết tin trúng thưởng, chị đã gọi điện báo ngay cho mẹ và chồng để cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. "Tôi xem đó như cách vừa tin vào lựa chọn của mình, vừa gửi gắm niềm tin vào may mắn", chị L.T.T chia sẻ.

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, chị L.T.T đã trao tặng 300 triệu đồng để ủng hộ các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Điện Biên, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Theo quy định, anh L.T.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott SMS là gì?

Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.

Trúng xổ số qua Vietlott SMS, người chơi may mắn sẽ nhận thưởng như thế nào?

Trả thưởng tự động vào tài khoản

Việc giao dịch tiền bạc nói chung hay nhận thưởng xổ số nói riêng thông qua chuyển khoản ngân hàng không còn xa lạ. Tuy nhiên, trước khi Vietlott SMS ra đời, thao tác trả thưởng tiền trúng xổ số chỉ có thể thực hiện thủ công bởi con người (nhân viên bán vé, chủ đại lý, công ty xổ số…) theo thỏa thuận giữa đôi bên, và có thể phải gặp trực tiếp để trao vé - nhận tiền.

Còn với Vietlott SMS, sau kỳ quay số mở thưởng, hệ thống biết ngay những vé trúng thưởng để nhắn tin thông báo, chúc mừng chủ nhân. Sau đó, tiền thưởng (nếu trúng từ 10 tỉ đồng trở xuống) sẽ được hệ thống tự động cộng vào tài khoản mà người chơi đăng ký nhận thưởng (có thể là tài khoản dự thưởng hoặc tài khoản ngân hàng).

Quy trình này là hoàn toàn tự động và do máy tính thực hiện nên đảm bảo an toàn, minh bạch, chính xác và nhanh chóng.

Người trúng thưởng Vietlott sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Tùy chọn tài khoản nhận tiền

Thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, người chơi có thể tùy chọn tài khoản ngân hàng muốn dùng nhận thưởng. Danh sách này có hàng chục ngân hàng khác nhau, đảm bảo người chơi luôn có được lựa chọn tương ứng với ngân hàng đang sử dụng mà không phải mở thẻ mới.

Trường hợp không muốn nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng, người chơi có thể chọn ví điện tử (Moca, VNPT Pay hay Viettel Money). Thậm chí khi không muốn hay không có cả tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, người chơi sẽ được nhận tiền trúng thưởng qua tài khoản dự thưởng mặc định mà Vietlott SMS đã cấp cho mỗi người chơi khi đăng ký tài khoản thành công.

Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Theo quy định, tiền có được từ trúng xổ số trị giá trên 10 triệu đồng sẽ chịu 10% thuế thu nhập cá nhân. Với giải Nhất của Power 6/55 là 40 triệu đồng/giải hay Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỉ đồng, giải Đặc biệt của Max 3D Pro trị giá 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 30 tỉ đồng),… thì người may mắn trúng thưởng chắc chắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vietlott SMS được thiết kế để khấu trừ tự động khoản thuế này nếu người chơi trúng trên 10 triệu đồng cho tới 10 tỉ đồng, trước khi chuyển khoản cho người chơi (có tin nhắn yêu cầu xác nhận). Do đó, người chơi may mắn chỉ cần quan tâm số tiền thực lĩnh, còn lại Vietlott sẽ đại diện làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.

Đặc biệt, Vietlott SMS cho phép người chơi tự chọn địa phương dự thưởng, đó chính là nơi mà ngân sách sẽ được nhận khoản thuế này để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục và các lĩnh vực công khác. Nhờ vậy, mọi người con xa quê đều có thể góp sức mình cho quê hương khi may mắn trúng xổ số "khủng".