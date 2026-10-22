Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Tôi đã nghĩ đến ly hôn, nhưng sau nhiều năm ở nhà chăm con, điều khiến tôi sợ hãi không chỉ là mất chồng, mà còn là tương lai của mẹ con mình.

Tôi không nhớ chính xác mình đã khóc bao nhiêu lần trong những ngày ấy. Có lúc tôi khóc không thành tiếng trong nhà tắm, có lúc đang lái xe phải tấp vào lề vì không thể nhìn rõ đường, có lúc chỉ cần nhìn hai đứa trẻ ngủ say là nước mắt lại trào ra. Tôi vẫn phải nấu cơm, đưa đón con, nói chuyện với chồng như thể mọi thứ bình thường, trong khi bên trong mình, cuộc hôn nhân tưởng chừng yên ổn đã sụp đổ.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tôi cầm điện thoại của chồng để đặt xe cho con. Một tin nhắn Zalo hiện lên từ tài khoản của một cô gái trẻ có ảnh đại diện khá xinh xắn: “Em về nhà rồi nhé, nay em về sớm, yêu anh”. Chỉ ít giây sau, tin nhắn bị thu hồi. Tôi đứng sững, tự nhủ có thể người ta nhắn nhầm, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần. Tôi tìm tên cô gái trong danh bạ, vào trang cá nhân và nhìn thấy những bức ảnh ở quán cà phê, nhà hàng sang trọng, xen lẫn vài tấm hình gợi cảm chụp trong một căn hộ chung cư. Điều khiến tôi lạnh người là từ ban công căn hộ ấy có thể nhìn thấy tòa nhà nơi gia đình tôi đang sống.

Những dòng trạng thái như “nhớ anh”, “đêm nay lại khó ngủ” khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Tôi không có bằng chứng rõ ràng để kết luận điều gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng chuyện này không đơn giản là một tin nhắn nhầm. Tôi bắt đầu âm thầm kiểm tra những thông tin mình có thể tiếp cận hợp pháp, đối chiếu các khoản chi tiêu gia đình, để ý lịch trình của chồng và những lần anh nói phải làm thêm hoặc gặp đối tác. Càng quan sát, tôi càng nhận ra có những khoảng thời gian anh giải thích rất qua loa, còn các khoản chi bất thường thì không khớp với những gì anh từng kể.

Có lúc tôi nghĩ đến việc nhắn tin cho cô gái kia bằng một tài khoản khác để tìm hiểu sự thật. Tôi thậm chí đã tạo một tài khoản mới, giả vờ làm quen, cố kéo dài cuộc trò chuyện để xem cô ta có vô tình tiết lộ điều gì không. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình đang bị cuốn vào một việc khiến bản thân trở nên xa lạ. Tôi vốn không phải người thích dò xét hay thử lòng người khác. Vậy mà chỉ trong vài tuần, tôi đã sống trong trạng thái cảnh giác, nghe tiếng điện thoại của chồng rung cũng giật mình, thấy anh về muộn lại tự hỏi mình còn chưa biết điều gì.

Cuối cùng, tôi lần ra được tòa nhà và căn hộ mà cô gái thường lui tới. Một lần tình cờ nhìn thấy chồng xuất hiện ở đó, tôi cảm giác chân mình như mềm đi. Tôi không biết anh đã mua căn hộ ấy cho cô ta hay chỉ đứng ra thuê, cũng không biết số tiền thực sự đến từ đâu. Nhưng những gì mình tận mắt chứng kiến đủ để tôi hiểu mối quan hệ này không phải một phút yếu lòng như anh có thể sẽ nói.

Tối hôm ấy, tôi đợi các con ngủ rồi đặt những điều mình biết trước mặt chồng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã, cho những lời chối quanh co hoặc ít nhất là vẻ mặt bối rối của một người vừa bị phát hiện. Nhưng Minh — người đàn ông tôi đã sống cùng nhiều năm — chỉ im lặng một lúc rồi thừa nhận có quan hệ với cô gái kia.

Điều khiến tôi choáng váng hơn cả là thái độ của anh. Khi tôi hỏi về căn hộ, anh bình thản đáp rằng nhà vẫn đứng tên anh, cô gái chỉ đang ở đó, nên tôi không thể nói anh đã mua nhà cho nhân tình. Anh còn nhấn mạnh rằng căn hộ vẫn là tài sản có giá trị, tiền không hề mất đi. Anh nói chuyện như thể chúng tôi đang ngồi rà soát một khoản đầu tư, chứ không phải một người chồng đang đối diện với người vợ vừa phát hiện mình bị phản bội.

Ảnh minh họa.

Tôi hỏi anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không, có từng nghĩ đến hai đứa con hay không. Anh lại quay về những con số: anh vẫn đi làm, vẫn chu cấp cho gia đình, chưa từng để con thiếu thốn. Theo anh, chuyện tình cảm là một vấn đề, còn tài chính gia đình là vấn đề khác; chỉ cần anh vẫn làm tròn trách nhiệm thì tôi không nên đánh đồng mọi thứ.

Tôi bật khóc, còn anh dường như chỉ thấy tôi đang phản ứng quá mức. Tôi không biết phải giải thích thế nào để anh hiểu rằng điều làm mình đau không chỉ là việc anh có người phụ nữ khác, mà còn là cách anh coi những tổn thương ấy như thứ có thể bù đắp bằng tiền. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng phải giàu có hơn người khác. Điều tôi cần là sự tôn trọng và cảm giác mình đang sống trong một cuộc hôn nhân mà cả hai cùng gìn giữ.

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn. Nhưng thực tế nhanh chóng kéo tôi trở lại. Tôi đã dành nhiều năm ở nhà chăm con, công việc và thu nhập không còn như trước. Những tài sản lớn trong gia đình phần lớn do chồng quản lý hoặc đứng tên. Tôi không muốn tiếp tục sống với một người đã phản bội mình, nhưng cũng không thể chỉ vì quá đau đớn mà đưa ra quyết định vội vàng, khiến mẹ con tôi rơi vào thế bị động.

Tôi bắt đầu nhìn lại các giấy tờ, khoản tiết kiệm và những tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Tôi nhận ra mình đã quá tin tưởng, cho rằng vợ chồng thì không cần phải hiểu rõ mọi thứ về tài chính. Bây giờ, khi hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ, tôi mới thấy sự thiếu chủ động ấy có thể khiến mình gặp nhiều khó khăn.

Có những đêm tôi tự hỏi liệu mình có đang quá thực dụng khi nghĩ đến tài sản giữa lúc tình cảm đã đổ vỡ. Nhưng rồi tôi nhìn hai đứa con và hiểu rằng mình không thể chỉ hành động theo cơn giận. Nếu quyết định ly hôn, tôi cần chuẩn bị để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và các con. Nếu chưa ly hôn ngay, tôi cũng không thể tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra, để chồng mặc nhiên cho rằng mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền.

Tôi vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi muốn rời khỏi cuộc hôn nhân khiến mình đau đớn, nhưng cũng muốn giữ được sự bình tĩnh để không đánh mất những quyền lợi chính đáng. Tôi không muốn biến chuyện ly hôn thành một cuộc chiến chỉ vì tài sản, nhưng càng không muốn sự im lặng và cả tin của mình trở thành cái giá phải trả cho lựa chọn của chồng.

Nếu là tôi, mọi người sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Nên dứt khoát ly hôn để tìm lại bình yên, hay bình tĩnh tìm hiểu quyền lợi pháp lý, chuẩn bị đầy đủ về tài chính và tương lai của các con trước khi đưa ra quyết định cuối cùng?

Ngọc Lan (Hà Nội)

Chồng trả lương cho nữ thu ngân 60 triệu đồng/tháng suốt 3 năm, tôi bàng hoàng khi biết sự thật phía sau GĐXH - Tôi không ngờ rằng, khoản lương 60 triệu đồng mỗi tháng mà chồng trả cho cô thu ngân của nhà hàng gia đình lại che giấu một bí mật khiến cuộc hôn nhân của tôi đứng trước bờ vực tan vỡ. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả chuyện chồng ngoại tình là cảm giác người phụ nữ ấy có thể hưởng lợi từ chính tài sản mà vợ chồng tôi đã cùng nhau gây dựng.



