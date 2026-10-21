Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

| Tâm sự

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời - Ảnh 1.Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ ấy luôn tự tay lo từng bữa cơm, chăm chút cho chồng con mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, khi chị quyết định không vào bếp vì quá mệt, phản ứng của những người thân khiến chị nhận ra sự hy sinh lâu nay đã trở thành điều hiển nhiên trong gia đình.

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời - Ảnh 2.Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi lặng người khi mở món quà của chồng

GĐXH - Tôi đã cùng chồng đi qua 30 năm hôn nhân, nuôi hai đứa con trưởng thành, vun vén một mái nhà đủ đầy. Tôi từng nghĩ mình chẳng cần quà cáp, nhưng khi mở món quà kỷ niệm ngày cưới và nhìn thấy chiếc nồi mới, tôi vẫn không ngăn được cảm giác chạnh lòng.

Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi. 

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