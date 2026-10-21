Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

1 ngày trước

GĐXH - Suốt mấy năm, ông Hòa thường than thở với hàng xóm rằng con trai từ ngày lấy vợ ít ngó ngàng đến bố. Một tháng gọi được vài cuộc, nói chuyện chưa đầy năm phút đã bảo bận. Ông không thiếu tiền, thứ ông chờ là một lời hỏi han dài hơn. Nhưng ông không biết rằng, đằng sau những cuộc gọi ngắn ngủi ấy là câu chuyện mà ông chưa từng ngờ đến.