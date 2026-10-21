Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời
GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.
Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.
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