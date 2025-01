Chồng Khánh Thi có giàu như tin đồn?

Khánh Thi giảm 11kg chụp ảnh Giáng sinh ngọt ngào bên Phan Hiển và 3 con Phan Hiển lên kế hoạch rủ rê bà xã Khánh Thi và các con thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh, kỷ niệm khoảnh khắc gia đình bên nhau.

Phan Hiển hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên kiện tướng dancesport Khánh Thi và 3 con đủ nếp, tẻ. Cuộc sống đang bình yên thì thời gian gần đây, trên trang cá nhân của anh vướng bình luận nói Phan Hiển "nhìn là biết không có tiền rồi”, “thiếu tiền chứ thiếu gia gì”...

Trước bình luận tiêu cực, chồng Khánh Thi không ngại chia sẻ: "Bạn nói đúng, tôi không có xu nào hết nha. Lương tháng ba cọc ba đồng mà thiên hạ cứ đồn tôi giàu lắm".

Tuy nhiên, đây là câu nói "nửa đùa nửa thật" với khán giả, thực tế gia đình anh có thân thế "không phải dạng vừa". Phan Hiển từ khi thi chương trình "So you think you can dance 2013" đã lộ chuyện gia đình có điều kiện. Theo đó, trong clip quay cuộc sống của gia đình Phan Hiển trong một ngôi biệt thự mặt phố hoành tráng và đắt tiền.

Việc Phan Hiển dấn thân vào con đường dancer chuyên nghiệp đã khiến gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc khá phật lòng. Nhưng vì ước mơ và niềm đam mê của Phan Hiển nên gia đình đành chấp nhận rồi tạo điều kiện hết mức có thể cho Phan Hiển.

Cơ ngơi bề thế của nhà Phan Hiển.

Theo đuổi con đường dancer chuyên nghiệp, nếu chỉ có tài năng thôi chưa đủ, người chơi phải có điều kiện để nuôi dưỡng giấc mơ. Và gia đình Phan Hiển chính là bệ đỡ để giúp anh phát triển. Nhờ những chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, những chuyến dự thi tự túc, Phan Hiển trở thành một trong 4 dancer "hot" của làng dancer sport Việt khi mới 16 tuổi. Không chỉ vậy, Phan Hiển đã có những món quà "chất" để tặng vợ như đồng hồ gắn kim cương nửa tỉ đồng hay cặp nhẫn hàng hiệu số lượng có hạn.

Gia đình Phan Hiển giàu có không phải là chuyện đồn đoán, chính người trong cuộc đã chia sẻ điều này. Khánh Thi cách đây ít năm còn tiết lộ mẹ chồng tặng đồng hồ Versace và túi xách Tory Burch dù không phải dịp đặc biệt nào cả.

Phan Hiển tình tứ bên Khánh Thi.

Theo đó, hình ảnh món quà Khánh Thi chia sẻ là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Versace DV One Glamour với thiết kế dây creamic và mặt nạm kim cương còn túi Tory Burch có giá khoảng 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng).

Ngoài mua đồ hiệu cho con dâu, mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn. Nói về chuyện này, Khánh Thi tiết lộ: "Thì bố mẹ chồng tôi xây cho tòa nhà rất to nên vợ chồng ra ở cho tự lập hơn".