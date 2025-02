Chồng miễn cưỡng đụng chạm vào vợ chỉ với mong muốn có con

Vương Địch (Quảng Tây, Trung Quốc) và Lý Hoa được người thân mai mối vì quá lứa lỡ thì mà vẫn chưa có ai. Sau cưới không bao lâu, hai vợ chồng sinh được một cậu con trai, cuộc sống yên bình.

Gần đây anh Vương Địch thấy vợ có biểu hiện lạ, lén lút giấu anh chuyện gì đó. Cô thường trốn ra một góc khi nghe điện thoại, rồi vội vàng cúp máy khi thấy bóng chồng.

Kể từ đó, Vương Địch bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình, hai người thường xuyên cãi vã.

Vương Địch nảy sinh ý nghĩ con trai có thể không phải con ruột. Anh bí mật lấy tóc của con trai và làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, con trai không cùng huyết thống với anh.

Thấy bằng chứng xác thực, biết rằng dù có ngụy biện đến đâu cũng không ích gì, Lý Hoa thừa nhận bản thân đã lừa dối chồng. Người yêu cũ của Lý Hoa mới là cha ruột của đứa bé.

Đến lúc này, lại một sự thật khác được hé lộ khiến Vương Địch càng thêm đau lòng. Xét nghiệm còn thể hiện "anh có bất thường".

Anh gặp phải vấn đề về di truyền là thừa nhiễm sắc thể giới tính X nên không thể có con. Anh mắc hội chứng Klinefelter.

Lý Hoa cũng nói rằng, đôi lúc chị có cảm giác chồng giống như một người bạn. Hai người hoàn toàn không như các cặp đôi yêu nhau. Chồng thậm chí chỉ miễn cưỡng đụng chạm vào vợ khi mới cưới với mong muốn có con.

Hội chứng Klinefelter là tình trạng bất thường nhiễm sắc thể (NST) gây nên thiểu năng sinh dục và vô sinh ở nam giới.

Với nam giới bình thường, bộ NST sẽ có 46 NST với cặp NST giới tính là XY. Với nam giới có hội chứng Klinefelter có 2 hoặc nhiều hơn nhiễm sắc thể X trong bộ NST (XXY).

Kiểu hình lâm sàng của những bệnh nhân có hội chứng Klinefelter là tầm vóc cao, quan sát tinh hoàn nhỏ và nữ hóa tuyến vú, không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch.

Hội chứng Klinefelter có tần số mắc bệnh khoảng 1/1000 trẻ sơ sinh nam. Ở thời kỳ trẻ sơ sinh bệnh sẽ không có biểu hiện lâm sàng đặc hiệu vì vậy khó nhận biết thông qua việc quan sát bên ngoài.

Với Klinefelter, dạng nhiễm sắc thể đồ hay gặp nhất là 47, XXY (chiếm đến 90%). Nhiễm sắc thể dạng khảm như 46, XY/47, XXY, và các lệch bội khác như 48, XXXY, và 49, XXXXY cũng đã được mô tả. Việc xuất hiện thêm nhiễm sắc thể X là do ngẫu nhiên và do sự không phân tách trong quá trình giảm phân hoặc không phân tách sau hợp tử. Mức độ nặng của kiểu hình thường sẽ tương quan với số lượng NST X được thêm vào.

Theo các nghiên cứu, nguồn gốc NST bất thường từ bố chiếm khoảng 53%, 34% do rối loạn giảm phân I ở mẹ, 9% do rối loạn giảm phân II ở mẹ và 3% còn lại do rối loạn phân cắt hợp tử. Tuổi mẹ cao làm tăng bất thường ở giảm phân I.

Việc có thêm một NST X dẫn tới quá trình hyaline hóa và xơ hóa tinh hoàn, giảm khả năng sinh tinh, gây bất thường ở cơ quan sinh dục và vô sinh.

Biểu hiện của người vợ ngoại tình

Biểu hiện vợ ngoại tình có thể rất đa dạng và phụ thuộc vào tình huống cụ thể, tuy nhiên, dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến mà bạn có thể để ý:

Thay đổi trong hành vi

Vợ có thể trở nên lạnh lùng, ít quan tâm, hoặc không còn dành nhiều thời gian cho bạn như trước. Một số người có thể trở nên đặc biệt quan tâm đến ngoại hình, trang phục, hoặc thay đổi cách ăn mặc.

Giảm sự giao tiếp

Nếu trước kia vợ bạn và bạn thường xuyên trò chuyện, bây giờ cô ấy trở nên ít nói hoặc chỉ nói những điều cơ bản, không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân.

Bảo mật điện thoại và các thiết bị

Nếu vợ bạn bắt đầu khóa điện thoại, che giấu tin nhắn hoặc thay đổi mật khẩu thường xuyên mà không giải thích rõ lý do, đây có thể là dấu hiệu của sự không trung thực.

Sự thay đổi trong sinh hoạt tình dục

Có thể vợ bạn không còn hứng thú với quan hệ tình dục như trước hoặc có những thay đổi rõ rệt về thói quen trong chuyện này.

Không giải thích được sự vắng mặt

Nếu vợ bạn có lý do vắng mặt không rõ ràng, những chuyến đi đột ngột mà không có lý do hợp lý, hoặc thời gian không giải thích rõ ràng, đây cũng có thể là dấu hiệu cần lưu ý.

Cảm giác căng thẳng hoặc phòng thủ

Nếu vợ bạn có biểu hiện phòng thủ khi bạn hỏi về những vấn đề cá nhân hoặc các sự việc liên quan đến thời gian của cô ấy, có thể là một dấu hiệu.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của việc ngoại tình. Có thể có những lý do khác gây ra sự thay đổi trong hành vi của vợ. Nếu nghi ngờ, cách tốt nhất là trò chuyện thẳng thắn và tìm hiểu nguyên nhân từ cô ấy.

