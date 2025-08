'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy gây 'bão' mạng xã hội, đối diện áp lực nhiều phía

Tập 4 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng để lại ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, Thiếu tá Huy (Tuấn Tú) tiếp tục đối diện với hàng loạt áp lực từ công việc đến gia đình. Mọi chuyện bắt đầu khi đoạn video ghi lại cảnh công an xã khống chế Kiên, đối tượng nghiện ma túy được lan truyền trên mạng, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Chủ tịch xã Thứ (Thanh Bình) gọi Huy lên phòng làm việc để nhắc nhở. Ông mở đầu câu chuyện bằng lời mỉa: "Công an xã sắp nổi tiếng rồi đấy". Huy nghiêm túc báo cáo: "Trong tình thế đối tượng chống đối, sử dụng vật có nguy cơ gây bệnh, chúng tôi buộc phải khống chế để bảo đảm an toàn cho tổ công tác và người dân".

Chủ tịch xã nhắc nhở Thiếu tá Huy cần phải uyển chuyển, linh hoạt trong công việc. Ảnh VTV

Tuy nhiên, ông Thứ thẳng thắn phân tích: "Người dân xem video đâu biết sự manh động của đối tượng. Họ chỉ thấy cảnh một người dân bị trói tay, giãy giụa kêu cứu rồi bị lôi đi. Ở trên kia cậu quen đánh án mạnh tay vì đó là tội phạm. Về đây, phải uyển chuyển hơn. Muốn dân chấp hành, phải tạo được sự gần gũi, tránh hình ảnh phản cảm như hôm nay. Tôi nói uyển chuyển là ở chỗ đó".

Huy cảm ơn sự góp ý và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm, đồng thời rút kinh nghiệm cho lần sau.

Mới nhận công tác về địa phương, Thiếu tá Huy đã gặp ngay những áp lực vô hình. Ảnh VTV

Cùng lúc này, bà Lý - mẹ Kiên lên tận UBND xã khóc lóc, tố công an "chia cắt tình phụ tử" khi bắt con đúng lúc chồng đang ốm nặng, thậm chí dọa kiện từ chính quyền đến công an. Chủ tịch Thứ bị kiện cáo nên than thở với cấp phó: "Cậu nghĩ ai muốn hại tôi? Từ trước đến giờ tôi có gây thù gì đâu". Phó chủ tịch đáp: "Trong công việc, tránh sao khỏi va chạm. Đụng đến quyền lợi, người ta dễ nổi giận lắm anh ạ".

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) bác ruột của Huy đã đến trụ sở công an xã mang xôi cho cháu. Tuy nhiên, Huy từ chối vì đang làm nhiệm vụ khiến ông khó chịu.

Thiếu tá Huy làm việc theo nguyên tắc, không nể nang người thân quen vì đang làm nhiệm vụ. Ảnh VTV

Bà Lý tiếp tục tìm đến nhà mẹ Huy để gây sự. Bà lớn tiếng: "Bà Phúc ơi là bà Phúc, bà tên là Phúc thì phải tích đức, đừng để con bà làm khổ người ta". May mắn, Bằng (Vĩnh Xương) có mặt kịp thời. Anh thẳng thắn phản ứng: "Cậu Huy làm gì cũng không liên quan đến mẹ tôi. Chị xúc phạm người già là sai. Nghiện thì phải đi cai, chẳng lẽ để cả làng khổ mãi?".

Để làm dịu tình hình, Bằng khéo léo đưa cho mẹ con bà Lý một khoản tiền lo thuốc thang cho ông cụ đang bệnh. Trong nhà, bà Phúc vẫn lo lắng: "Họ mắng chửi tôi thì được, chỉ sợ người ta làm càn, khổ thằng Huy".

Mẹ của Thiếu tá Huy bị người dân tìm đến nhà trách móc, đổ lỗi vì con trai làm việc quá nguyên tắc. Ảnh VTV

Sau sự việc, Bằng với tư cách là anh rể đã đến tận phòng làm việc gặp Huy để góp lời khuyên: "Dù khác xã nhưng ra đường toàn người quen, không bên nội thì bên ngoại, không thông gia thì cũng là học trò của mẹ cậu. Giảm áp lực cho mẹ là tốt nhất. Anh đề xuất, việc nhạy cảm cứ để anh em xử lý, cậu nên mềm mỏng hơn".

Tập 5 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 4/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.