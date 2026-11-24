Đằng sau lựa chọn gắn bó với nghề

Mỗi ngày, cô giáo Lương Nghiêm Chỉnh di chuyển khoảng 120km cả đi lẫn về từ Chùa Hương đến trường THCS Thực nghiệm Victory (Văn Quán, Hà Nội). Quãng đường xa khiến việc đi dạy không tránh khỏi những bất tiện, nhất là vào những ngày thời tiết xấu, đường đông hay công việc ở trường kéo dài.

Không chỉ gắn bó với công việc giảng dạy, cô Chỉnh còn có một gia đình nhỏ với em bé mới 15 tháng tuổi. Giữa trách nhiệm với học sinh và việc chăm lo cho gia đình, cô luôn phải sắp xếp thời gian để chu toàn cả hai. Dù hành trình đi lại tốn nhiều thời gian và sức lực, cô vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó với ngôi trường, bởi đây là môi trường cô có thể làm nghề theo cách mình mong muốn, có cơ hội đổi mới, thử nghiệm phương pháp dạy học sáng tạo và đưa những ý tưởng mới vào lớp học.

“Tôi vẫn nghĩ rằng, chúng ta có thể tìm được một công việc gần nhà hơn, thuận tiện hơn, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được một môi trường khiến mình muốn nỗ lực và cống hiến mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Những chuyến xe buýt đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của cô. Đó là khoảng thời gian cô đọc sách, suy nghĩ về bài giảng, chuẩn bị ý tưởng cho tiết học tiếp theo. Cũng có lúc mệt mỏi, cô từng tự hỏi, liệu mình có thể duy trì nhịp độ này trong bao lâu. Nhưng những công việc còn dang dở, những tiết học đang chờ đợi và học sinh cần đồng hành lại tiếp thêm động lực để cô tiếp tục.

Người giáo viên làm mới những giờ học Toán

Những nỗ lực đổi mới trong giảng dạy giúp cô Lương Nghiêm Chỉnh nhận được nhiều ghi nhận chuyên môn. Cô đạt danh hiệu “Giáo viên truyền cảm hứng”, năm học 2022 - 2023, hai năm liên tiếp được công nhận là “Giáo viên sáng tạo”; giành Giải Ba cuộc thi Ý tưởng đổi mới sáng tạo năm 2023, giải Nhất năm 2024 và giải C Sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận, năm học 2022 - 2023.

Với 18 năm đứng trên bục giảng, cô Chỉnh lựa chọn gắn bó với môn Toán bởi yêu thích sự logic, chặt chẽ và vẻ đẹp của tư duy. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó có thêm bằng cử nhân Quản lý Giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục, cô luôn quan niệm Toán học không chỉ là những con số, công thức hay bài toán cần tìm đáp án, mà còn giúp học sinh rèn cách suy nghĩ, đặt câu hỏi và kiên trì tìm lời giải.

Vì vậy, cô đưa các tình huống thực tiễn, hoạt động nhóm, trò chơi và ứng dụng công nghệ vào bài giảng, giúp học sinh chủ động trải nghiệm, trao đổi và tìm nhiều cách giải. Cô cũng chú trọng điều chỉnh cách dạy theo năng lực từng em, vừa tạo thử thách cho học sinh khá, vừa hỗ trợ những em còn thiếu tự tin.

“Tôi không muốn các em chỉ học vì điểm số, mà còn mong các em biết cố gắng với mục tiêu mình đặt ra và có trách nhiệm với việc học của mình”, cô chia sẻ.

Với 13 năm kinh nghiệm ôn thi Toán vào lớp 10, cô ghi dấu ấn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cùng học trò đoạt giải Nhì, giải Ba cấp Quận trong các năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Tuy nhiên, điều cô trân trọng không chỉ là thành tích mà còn là sự tiến bộ của những học sinh từng thiếu tự tin, nay đã biết tự học và kiên trì trước những bài toán khó.

Dẫu vậy, cô không xem danh hiệu hay giải thưởng là đích đến cuối cùng. Với cô, đổi mới đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị: Thay đổi cách đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ hoặc khuyến khích học sinh tìm thêm một lời giải khác.

Cô giáo đặc biệt trong ký ức học trò

Sau 18 năm đứng lớp, một trong những kỷ vật cô Lương Nghiêm Chỉnh trân trọng nhất là cuốn lưu bút của tập thể học sinh cô từng chủ nhiệm từ lớp 6 đến lớp 9. Bốn năm đồng hành, trong đó có 8 tháng học trực tuyến, đã để lại nhiều kỷ niệm. Cô vẫn nhớ lời nhắn nhủ với học trò trong tuần định hướng đầu tiên: Trước khi trở thành những người giỏi giang, các em cần học cách yêu thương, biết ơn và sống tử tế.

Cuốn lưu bút được cô giữ gìn cẩn thận. Mỗi lần đọc lại, cô đều nhớ về những năm tháng bên học trò, có khi xúc động đến rơi nước mắt. Với Lê Mỹ Liên, cựu học sinh lớp 9A1, cô Chỉnh là người vừa nghiêm khắc, vừa gần gũi. Em gọi cô bằng cách ví von thân thương: “Cô giáo như mẹ hiền”, dù đôi lúc, theo lời em, cô “không hề hiền tí nào”.

Trong mắt Liên, cô Chỉnh có nhiều vai trò: Khi là “đại ca” của lớp A1, lúc lại như chuyên viên tâm lý, cảnh sát hay nhà đầu tư. Nhưng trên hết, cô là người em có thể tin tưởng để chia sẻ từ chuyện học tập, những vấn đề riêng tư đến cả những rung động đầu đời.

Điều Liên khâm phục nhất là cách cô giữ kỷ luật mà không cần quát mắng hay nặng lời. Cô hiểu tính cách từng học sinh, biết khi nào cần nghiêm khắc và khi nào nên cho các em cơ hội sửa sai. “Cô như ‘đi guốc trong bụng’ con vậy, cô cái gì cũng biết mà hiểu nhất lại là hiểu học sinh của mình”, Liên chia sẻ.

Ngay cả với môn Toán - môn học Liên từng thừa nhận mình vẫn “ghét thật” - cô Chỉnh cũng giúp em dần có hứng thú và nghiêm túc hơn trong học tập. Nhớ về những năm tháng THCS, Liên viết trong lời tri ân: “Con tự cảm thấy mình rất may mắn vì được có cô là giáo viên chủ nhiệm”.

Với cô Chỉnh, niềm vui trong nghề đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, như khi học sinh reo lên: “Cô ơi, bài này con làm được rồi!”. Cô cũng hạnh phúc khi những học trò cũ trưởng thành, vẫn nhớ và trở lại thăm mình. Sau mỗi chuyến xe buýt đến trường, cô tiếp tục với những giờ dạy mới, gặp gỡ những học trò mới và đồng hành cùng các em trên hành trình học tập, trưởng thành.

Ảnh: NVCC



