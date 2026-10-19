Có nên mua chung cư tại phường Phương Liệt sau khi có quy định về niên hạn sử dụng?

Hiểu đúng về quy định niên hạn sử dụng chung cư mới ban hành

Mới đây, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.

Giá bán các chung cư phường Phương Liệt

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

Sau khi Nghị Quyết 21 được ban hành, giá chung cư tại khu vực phường Phương Liệt vẫn duy trì ở ngưỡng cao, nhiều dự án chung cư cũ vẫn được rao bán với giá phổ biến từ 60 đến 100 triệu đồng/m2.

Theo anh Huy Hoàng, môi giới bất động sản cho biết, căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 80m2 tại dự án The Artemis, đường Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt hiện đang được rao bán với giá 8 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2.

Tại dự án Sky Central, đường Định Công, phường Phương Liệt,, chị Hoàng Quỳnh Nam có đăng thông tin rao bán căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 73,6m2 với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 88,32 triệu đồng/m2.

Môi giới bất động sản Lê Văn Tiến cho biết căn hộ 2 phòng ngủ, có diện tích 111m2 tại dự án Imperial Plaza, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt hiện đang có giá bán là 10,7 tỷ đồng, tương đương 96,4 triệu đồng/m2.

Như vậy, dù những thông tin xoay quanh Nghị quyết 21-NQ/TW, khiến thị trường bất động sản có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người dự đoán giá chung cư cũ, loại hình chung cư có sổ đỏ sẽ tăng giá, và ngược lại giá những dự án chung cư mới sẽ chững lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, giá chung cư trên địa bàn phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí cao so với thu nhập của nhiều người dân hiện nay.

Người mua nhà có nên mua chung cư thời điểm này?

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sau Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, chắc chắn giá chung cư sẽ ổn định, không biến động mạnh như giai đoạn năm 2024-2025. Đây cũng là thời điểm rất tốt để những người có nhu cầu mua chung cư có thể tìm hiểu thị trường, lựa chọn được những sản phẩm tốt, lại phù hợp với túi tiền của mình.

Khi mua chung cư trong giai đoạn này, ngoài các vấn đề cần quan tâm như pháp lý, giá cả, vị trí tiện ích gần đường, trường, trạm, người mua cần quan tâm đến chất lượng dự án công trình, nhà đầu tư...

Tháng 10/2026, giá chung cư phường Nghĩa Đô vẫn chạm ngưỡng 200 triệu đồng/m2 GĐXH - Hiện nay, sau có quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư, giá chung cư khu vực phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội vẫn ổn định ở mức giá cao.