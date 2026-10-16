Tháng 10/2026, giá chung cư phường Nghĩa Đô vẫn chạm ngưỡng 200 triệu đồng/m2

Diễn biến giá chung cư phường Nghĩa Đô tháng 10/2026

Hiện nay, phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Khảo sát tại thời điểm tháng 10/2026, chung cư trên địa bàn phường Nghĩa Đô được rao bán khá rầm rộ, giá bán ở ngưỡng cao, dao động từ 70-200 triệu đồng/m2.

Theo môi giới bất động sản Thế Linh cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 85m2, tại dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, hiện đang được rao bán với giá 5,59 tỷ đồng, tương đương 70 triệu đồng/m2.

Theo môi giới Minh Tiệp, căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 167,4m2 tại dự án chung cư Hanoi Signature, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, hiện đang được rao bán với giá 36,7 tỷ đồng, tương đương 208,5 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Tràng An Complex, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, một căn hộ thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 88m2 hiện đang được rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m2, môi giới Hoàng Duy cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Yên Nghĩa vẫn ổn định ở mức giá cao.

Nửa cuối năm 2026, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chững lại về giá. Theo đánh giá của bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn.

Quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư có ảnh hưởng tới giá nhà?

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.

Giá chung cư phường Kiến Hưng biến động sau khi có quy định về niên hạn sử dụng GĐXH - Tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Kiến Hưng đang có xu hướng giảm, lượng thông tin rao bán cũng không quá sôi nổi so với giai đoạn trước, giá bán dao động phổ biến từ 40-80 triệu đồng/m2.