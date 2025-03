Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Quỳnh Lương và thiếu gia Tiến Phát chính thức làm đám cưới GĐXH - Sáng 21/3, đám cưới của Quỳnh Lương và thiếu gia Tiến Phát chính thức diễn ra tại tư gia ở Phú Thọ.

Tối 22/3, đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 3 diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 33 anh tài. Trong concert, ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai nhận kỷ lục Guinness Thế giới về sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất, với hơn 5.000 người tham dự.

Trước đó, ban tổ chức kêu gọi khán giả cùng lập kỷ lục thế giới bằng cách mặc trang phục truyền thống tiến vào con đường Guiness vào sáng 22/3. Hàng nghìn người hâm mộ có mặt từ sáng sớm đã tiến hành xếp hàng, đi qua hệ thống camera quét đếm để được ghi nhận tham gia xác lập kỷ lục. Toàn bộ quá trình được giám sát và kiểm chứng bởi ông Kazu – trọng tài quốc tế từ tổ chức Guinness World Records.

Sân khấu concert được đầu tư công phu với hệ thống nâng hiện đại, không gian ánh sáng – âm thanh đỉnh cao, giúp khán giả hòa mình trọn vẹn vào dòng chảy âm nhạc xuyên suốt chương trình. Trang phục biểu diễn của nghệ sĩ được thiết kế chỉn chu, góp phần tạo nên diện mạo ấn tượng cho từng tiết mục. Đặc biệt, đây là đêm concert đầu tiên quy tụ đầy đủ 33 anh tài cùng nhau biểu diễn trên sân khấu concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hơn 5.000 người mặc trang phục truyền thống Việt Nam xác lập kỷ lục Guinness tại concert. Ảnh: VOV

Mở đầu concert, sân khấu đã bùng cháy khi 33 anh tài thể hiện ca khúc "Hỏa ca", trước sự cổ vũ nhiệt tình của hàng vạn khán giả. Tiếp đến là một loạt tiết mục trong chương trình như "Superstar", "Let Me Feel Your Love Tonight", "Tình yêu ngủ quên"...

Khép lại phần trình diễn mở màn, 33 anh tài đã có khoảng thời gian giao lưu với khán giả. Tiếp đến là những tiết mục lần đầu tiên được đưa lên sân khấu như mashup Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng, Là anh đó, Lặng, Thuận nước đẩy thuyền,…

Tiết mục biểu diễn của các anh tài trong concert day 3 tại TP.HCM. Ảnh: VOV

Chương trình tiếp tục đưa khán giả đi qua các chặng âm nhạc đặc sắc: Hồi ức với nhóm “Nam thần rực lửa” (gồm các ca khúc “Giá như”, “Quên lối về”, “Diamond”, “Đường vào tim em”, “Nước hoa”), nhóm “Đa sắc” (“Mashup Cô gái M52 x Anh thanh niên”, “Tân thời”, “Nhà em ở đâu thế”), nhóm “Huyền thoại” (“Hè muộn”, “Tình đất”, “Nắm tay anh thật chặt”, “Niềm tin chiến thắng”, “Quê hương tuổi thơ tôi, Nếu có yêu tôi”), nhóm “Sục sôi” (“Bởi vì anh yêu em”, “Chiếc khăn gió ấm”, “Trống vắng”, “Đón bình minh”).

Anh trai vượt ngàn chông gai Day 3 cũng ghi dấu ca khúc "Mẹ yêu con" của Nhà tinh hoa. Tiết mục biểu diễn "Trống cơm" của NSND Tự Long, SOOBIN Hoàng Sơn là điểm nhấn đáng chú ý khi kết hợp âm nhạc dân gian với phong cách trình diễn hiện đại.

Sau đó khán giả một lần nữa được các anh tài "ghé thăm" các vùng miền qua các tiết mục như: "Dạ cổ hoài lang", "Đào Liễu", "Mưa trên phố Huế", "Chiếc khăn piêu"… Ấn tượng nhất trong concert, dàn nghệ sĩ cùng hàng vạn khán giả hát vang ca khúc "Một vòng Việt Nam" trong cảm xúc tự hào về tình yêu quê hương đất nước.

Sau ba ngày diễn ra, concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" vẫn tiếp tục hành trình với đêm Day 4 hứa hẹn còn nhiều bất ngờ.

