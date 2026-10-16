Công an Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương

| Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên quan vụ cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, Công an TP Hải Phòng đã cung cấp thông tin ban đầu vụ việc.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Cơ quan chức năng đã thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng).

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/10/2026, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi phụ huynh đang đón học sinh tan trường, cháu N.T.M (SN 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương, TP Hải Phòng; học sinh lớp 1 Trường tiểu học An Dương), được chị gái đến đón.

Hải Phòng: Công an thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương - Ảnh 1.

Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, Hải Phòng). Ảnh: Mai Dung

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên nhà trường, cháu M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên nhà trường đã khẩn trương đưa cháu M đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu M đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 04 giờ 30 phút ngày 16/10/2026, gia đình đã đưa thi thể cháu M về nhà để tổ chức mai táng.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.