Quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy

Với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới, xã A Lưới 1 (TP Huế) xác định phòng, chống ma túy phải được thực hiện thường xuyên, chủ động từ cơ sở. Trên địa bàn có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, khu vực biên giới giáp nước bạn Lào, hoạt động giao thương, đi lại và giao lưu của người dân diễn ra thường xuyên. Điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, nguy cơ ma túy xâm nhập địa bàn thông qua các mối quan hệ xã hội, hoạt động giao lưu, đi lại và môi trường mạng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Vì vậy, địa phương chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng thông qua phong trào "Làng bản, dòng họ không có ma túy".

Xã A Lưới 1 quyết tâm xây dựng xã không ma túy. Ảnh: UBND xã.

Các thôn, dòng họ, gia đình được vận động xây dựng quy ước, cam kết phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và người đứng đầu dòng họ trong tuyên truyền, giáo dục con cháu, người thân.

Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người dân ký cam kết không sử dụng, không mua bán, không tàng trữ ma túy. Việc cam kết gắn với tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Ở cấp gia đình, các tổ chức đoàn thể chú trọng vận động người dân quan tâm quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên.

Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, trong khi Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc. Lực lượng Công an xã tăng cường nắm địa bàn, quản lý các đối tượng theo quy định, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, yêu cầu phòng ngừa được đặt ra trong bối cảnh địa bàn tập trung nhiều hoạt động cảng biển, khu kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Dân cư biến động, nhiều lao động từ nơi khác đến làm việc, lưu trú cũng khiến công tác quản lý cần được triển khai sát với từng khu vực.

Theo ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, địa phương hiện quản lý 24 người sử dụng trái phép chất ma túy, 19 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện; trong năm đã đưa 5 người đi cai nghiện bắt buộc. Toàn xã có 7/22 thôn sạch về ma túy, phấn đấu đến năm 2029 có 100% thôn không có ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng liên quan ma túy trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Võ Tiến.

Cùng với rà soát các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và khu vực tập trung đông công nhân, địa phương chú trọng phòng ngừa trong trường học. Mô hình "Môi trường học đường không ma túy" được triển khai tại 4 trường THCS, với sự phối hợp giữa Công an xã, ban giám hiệu, giáo viên, tổ chức Đoàn - Đội và phụ huynh.

Thông qua tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động ngoại khóa, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ và cách phòng tránh ma túy, trong đó có các loại ma túy tổng hợp, ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Huy động cả hệ thống chính trị

Không chỉ ở các địa bàn có đặc thù miền núi, biên giới hay hoạt động kinh tế, công nghiệp, công tác phòng, chống ma túy tại phường Hương An cũng được triển khai gắn với từng khu dân cư. Ông Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hương An cho biết, sau sáp nhập, phường có địa bàn tương đối rộng, tiếp giáp 4 phường Kim Long, Kim Trà, Hóa Châu và Phú Xuân.

Phường Hương An tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về xây dựng xã phường không ma túy. Ảnh: Phường Hương An.

Trên địa bàn có Cụm Công nghiệp An Hòa, các khu chung cư, khu tái định cư, tập trung đông dân cư và người lao động từ nhiều địa phương đến sinh sống, làm việc. Đặc biệt, phường có cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, với số lượng người đến điều trị hằng ngày tương đối đông.

Trước những đặc điểm này, phường triển khai 2 mô hình "Trường học không ma túy" và "Phường Hương An sạch ma túy, vững niềm tin". Mô hình hướng đến địa bàn dân cư, lấy người dân và cán bộ phường làm trung tâm, hệ thống chính trị làm nòng cốt, lực lượng công an giữ vai trò tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ gửi thư ngỏ, thông tin qua hệ thống truyền thanh, video, clip trên mạng xã hội đến tổ chức phiên tòa giả định, hội thi "Rung chuông vàng", nhất là hướng đến thanh thiếu niên.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, test ma túy. Ảnh: Phường Hương An.

Đáng chú ý, Công an phường thiết lập 3 hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; công khai đường dây nóng tại 35 điểm công cộng, khu vực đông dân cư, địa bàn trọng điểm và các tuyến trường học. Phường cũng lắp đặt pano tuyên truyền, dán thông tin cảnh báo và đường dây nóng tại 57 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà văn hóa và các chợ.

Qua quá trình triển khai, Công an phường chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 20 lượt kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với gần 2.000 lượt người tại các tổ dân phố và khu vực trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy kéo dài.

"Phường đặt mục tiêu đến năm 2028 xây dựng địa bàn không ma túy, tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý các nhóm đối tượng liên quan, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại khu chung cư, khu nhà trọ, khu vực công cộng và địa bàn giáp ranh", ông Đặng Hữu Hải cho biết.

Tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết về xây dựng TP Huế không ma túy, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài; triển khai với quyết tâm cao, trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất tại từng địa bàn.

Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, khu dân cư và toàn xã hội. Cùng với đó, cần kết hợp đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, tăng cường hiệu lực quản lý, nguồn lực và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, quyết tâm đạt 100% xã, phường không ma túy theo lộ trình đề ra.

Sau 9 tháng triển khai Nghị quyết, TP Huế có gần 17.000 lượt người ký cam kết chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; hơn 232.000 lượt người được tuyên truyền. Đặc biệt, 74 mô hình phòng, chống ma túy được duy trì; mô hình "Trường học không ma túy" triển khai tại 150 điểm trường, cùng 594 hoạt động tuyên truyền và 198 hội thi, chuyên đề tại các cơ sở giáo dục. Từ đầu năm đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận mới 96 người, bàn giao 50 người hoàn thành thời hạn cai nghiện về địa phương; hiện đang cai nghiện cho 122 trường hợp. Có 5 người sau cai nghiện được vay tổng cộng 700 triệu đồng để phát triển kinh tế. Đến ngày 14/10, có 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, chiếm 45%; trong đó, 11 địa bàn đã đạt tiêu chí từ năm 2025 tiếp tục giữ vững kết quả; 7 địa bàn được đưa vào xây dựng trong năm 2026 đạt các tiêu chí đề ra.