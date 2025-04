Công ty như nhà tù: Nghỉ trưa phải ngồi tại chỗ, cấm dùng điện thoại

Cư dân mạng Trung Quốc đang ồn ào chỉ trích công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc răng miệng Super Deer (ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc) sau khi doanh nghiệp này tiết lộ chính sách làm việc nghiêm ngặt và phong cách quản lý khắc nghiệt.

Super Deer được thành lập năm 2016, sản phẩm của họ chiếm 75% thị phần sản phẩm chỉ nha khoa cả nước trong nửa đầu năm 2023. Doanh số hàng năm theo báo cáo của công ty là 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.433 tỷ đồng).

Mới đây, bản sao quy định của văn phòng công ty này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, theo đó nhân viên bị nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động hoặc rời khỏi khuôn viên công ty trong giờ làm việc.

Nhiều nhân viên còn tiết lộ rằng họ không được phép rời khỏi văn phòng ngay cả trong giờ nghỉ trưa và phải ngồi im tại bàn làm việc để được giao đồ ăn. Nếu không tuân thủ, họ sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt như dọn dẹp văn phòng.

Một số người thậm chí còn mô tả trải nghiệm làm việc của họ giống như ở trong tù. Nữ nhân viên Liu Chang chia sẻ với Zhengzai News rằng, cô từng bị quản lý khiển trách vì sử dụng tai nghe trong giờ nghỉ trưa. Điều này khiến cô phải dùng đến đồng hồ thông minh để kín đáo liên lạc với gia đình trong giờ làm việc.

Một công ty bị chỉ trích vì nơi làm việc giống như nhà tù. (Ảnh minh họa: SCMP)

Một nhân viên khác tiết lộ về những quy định khắt khe hơn như phạt nhân viên không đặt ghế đúng cách, hạn chế thời gian đi vệ sinh và kiểm tra xem nhân viên có ngồi vào bàn làm việc hay không. Ngoài ra, công ty Super Deer còn bị cáo buộc giữ hợp đồng lao động của nhân viên một cách bất hợp pháp, trốn tránh trách nhiệm bảo hiểm xã hội và sa thải nhân viên sai pháp luật.

Ngày 25/3, Đơn vị Giám sát an ninh lao động Hợp Phì thông báo rằng họ đã mở cuộc điều tra. Công ty vẫn chưa phản hồi về những tranh cãi này.

Luật sư Hou Shichao thuộc Văn phòng luật Hebei Chizhou cho biết: “Những chính sách trên đã xâm phạm quyền nghỉ ngơi và quyền tự do cá nhân của nhân viên, trừ khi công ty có thể biện minh cho các biện pháp hạn chế này bằng những lý do hợp lý như bảo đảm an toàn nơi làm việc hoặc yêu cầu bảo mật”.

Nhân viên phải ăn trưa tại bàn làm việc. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Thông tin về những quy định khắc nghiệt của công ty Super Deer gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội với những bình luận đầy tức giận: “Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì của họ nữa”; “Điều này thật vô nhân đạo, công ty này nên phá sản”; “Tôi từng làm việc ở đó. Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang xem video bằng tai nghe và HR (nhân viên nhân sự) đã đến cảnh báo. Về cơ bản, ngay cả trong giờ nghỉ trưa, HR vẫn theo dõi camera giám sát để bắt người, thật kinh tởm”...