Cửa chính nên bố trí mở ra ngoài hay hướng vào trong nhà để chuẩn phong thủy?

Cửa chính nên thiết kế mở ra ngoài hay hướng vào trong nhà để hợp phong thủy?

Theo phong thủy thì cửa chính nên mở vào trong là tốt nhất vì thuận với chiều vận động đi vào của người dùng, các dòng năng lượng sẽ được nạp vào tối đa qua cửa chính.

Cửa mở ra ngoài sẽ ngược vào chiều di chuyển của con người, vì vậy khí nạp vào nhà sẽ bị cản trở. Với những nhà diện tích quá chật, cửa mở vào trong chiếm nhiều diện tích thì có thể thiết kế cửa kiểu cánh trượt ngang, cửa cuốn, về phong thủy cũng đạt yêu cầu.

Nếu muốn thiết kế cửa chính mở ra ngoài, có thể lựa chọn hướng cửa chính tốt, hợp phong thủy như:

+ Hướng Tây Bắc: Hướng Tây Bắc tốt cho những người trụ cột trong gia đình. Mở cửa hướng này giúp tạo sự tin tưởng, tôn trọng và uy tín cho người đứng đầu gia đình.

+ Hướng Đông: mang lại sự mới mẻ, sức trẻ và năng lượng dồi dào. Hướng này thích hợp cho người trẻ hoặc người mới bắt đầu sự nghiệp, giúp họ phát triển mạnh mẽ.

Hướng Đông Nam: liên quan đến tài chính và thịnh vượng. Mở cửa hướng này phù hợp cho việc cải thiện tình hình tài chính và thu hút tài lộc vào nhà.

+ Hướng Tây Nam: hợp với phụ nữ, nâng cao quyền lợi và vai trò của phụ nữ trong gia đình. Đây là hướng tốt để tạo sự hòa hợp và hỗ trợ cho các thành viên nữ trong nhà.

+ Hướng Tây: thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, giúp trẻ phát triển và khỏe mạnh. Mở cửa hướng này mang lại sự an lành và hạnh phúc cho gia đình.

Những điều cần lưu ý khi thiết kế cửa chính

Vị trí và hướng cửa chính

Cửa chính nên được đặt ở vị trí dễ tiếp cận, không bị che khuất bởi cây cối, tường hoặc các vật dụng lớn, đảm bảo luồng khí tốt dễ dàng lưu thông vào nhà. Hướng cửa cũng là yếu tố quan trọng trong phong thủy, cần được chọn sao cho phù hợp với mệnh và tuổi của gia chủ để đón tài lộc, may mắn.

Ví dụ, hướng Đông hoặc Đông Nam thường phù hợp với người mệnh Mộc, trong khi hướng Bắc lại tốt cho người mệnh Thủy…

Kích thước cửa

Kích thước cửa chính cần hài hòa với tổng thể ngôi nhà. Cửa quá lớn có thể khiến năng lượng bị thất thoát, trong khi cửa quá nhỏ sẽ làm cản trở luồng khí tốt và tạo cảm giác bí bách.

Để đảm bảo phong thủy, có thể nhờ sự tư vấn hoặc sử dụng thước lỗ ban để đo đạc kích thước sao cho vừa thẩm mỹ vừa mang lại may mắn cho gia đình.

Vật liệu làm cửa

Vật liệu làm cửa chính cần đảm bảo đủ cứng cáp, khó cậy phá và dễ dàng tích hợp với các thiết bị an ninh như khóa thông minh, chốt an toàn,… Hiện nay, đa số các mẫu cửa chính hiện đại đều đang ưu tiên một số loại vật liệu bền bỉ, chống thấm tốt như cửa gỗ tự nhiên, cửa nhôm kính hoặc cửa thép an toàn…

Màu sắc và họa tiết cửa

Màu sắc của cửa chính không chỉ cần hài hòa với tổng thể ngôi nhà mà còn nên phù hợp với hướng và ngũ hành trong phong thủy.

Ví dụ, cửa hướng Bắc thường hợp với màu xanh dương hoặc đen, trong khi hướng Đông lại thích hợp với màu xanh lá cây hoặc nâu.

Không gian xung quanh cửa chính cần được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, tránh để đồ đạc lộn xộn gây cản trở luồng khí tốt.

Họa tiết trên cửa cũng nên đơn giản, tránh các biểu tượng không tốt như mũi tên hoặc đầu nhọn hướng vào nhà, vì có thể mang ý nghĩa không tích cực trong phong thủy.

Bố trí không gian xung quanh cửa

Không gian xung quanh cửa chính cần được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, tránh để đồ đạc lộn xộn gây cản trở luồng khí tốt. Ngoài ra, cửa chính không nên đối diện trực tiếp với cửa hậu, cửa sổ lớn hoặc các khu vực không tốt như nhà vệ sinh hay cầu thang để tránh hiện tượng "xuyên tâm sát", giữ lại năng lượng tích cực bên trong nhà.

Vệ sinh bảo trì định kỳ

Để đảm bảo cửa chính luôn hoạt động tốt và bền đẹp, việc kiểm tra và bảo trì định kỳ là một yếu tố vô cùng cần thiết. Nên chọn các loại khóa cửa chất lượng cao để đảm bảo an toàn cho gia đình. Một cánh cửa chắc chắn, bền đẹp không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mang lại sự yên tâm cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.