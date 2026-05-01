Cuộc sống của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học danh giá hiện ra sao sau cú trượt vì nghiện game?

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Thần đồng 13 tuổi đỗ đại học rồi trượt dài vì nghiện game

Liêu Uy sinh năm 1996, sống tại một ngôi làng nhỏ miền núi thuộc huyện Đại Phong, tỉnh Quý Châu. Bố mẹ đều là công nhân bình thường, điều kiện gia đình không mấy khá giả. Bất hòa tình cảm, cha mẹ cậu ly hôn và Liêu Uy sống với mẹ trong cảnh nghèo khó.

Gia cảnh bần cùng không thể ngăn được tài năng của cậu bé. Ngay từ nhỏ, Liêu Uy đã sở hữu chỉ số IQ vượt trội và khả năng ghi nhớ kinh ngạc. Cậu có thể thuộc lòng hàng trăm bài thơ cổ từ năm 3 tuổi, vào tiểu học khi mới 5 tuổi.

Những câu hỏi của cô giáo chưa bao giờ làm khó Liêu Uy, nhưng cậu lại thường đặt ra những câu hỏi khó cho cô giáo. Kiến thức tiểu học đối với cậu "dễ như ăn bánh". Liêu Uy trốn học suốt, chỉ mất hai năm rưỡi để hoàn thành chương trình tiểu học.

Năm 2009, Liêu Uy 13 tuổi đã hoàn thành tất cả các nội dung THPT. Với sự hỗ trợ của thầy cô và gia đình, cậu đã dũng cảm bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Liêu Uy trở thành tâm điểm chú ý của cả Trung Quốc vào thời điểm đó.

Cậu được nhận vào ĐH Nông nghiệp Trung Quốc với số điểm 563/750 nhưng không hài lòng với kết quả này. Điểm số không quá cao bởi cậu đã cãi nhau với mẹ vào đêm ngay trước kỳ thi. Liêu Uy muốn vào ĐH Thanh Hoa (Bắc Kinh) nhưng mẹ lo ngại học phí, chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ ở thủ đô nên không đồng ý.

Trong khi mẹ chạy vạy khắp nơi để đóng học phí cho con trai, tin tức Liêu Uy được nhận vào trường 985 đã lan truyền rộng rãi trên truyền thông. Một công ty ở Quý Châu đã quyết định tài trợ học phí và sinh hoạt phí 4 năm học cho cậu.

Liêu Uy đặt mục tiêu rất rõ ràng, cậu muốn trở thành một nhà khoa học. Cậu dự định học xong đại học trong vòng 2 năm, sau đó phấn đấu để được nhận vào làm nghiên cứu sinh tại ĐH Thanh Hoa, dành 2 năm nữa học tiến sĩ, 3 năm để nghiên cứu sau tiến sĩ.

Tuy nhiên, sau khi vào đại học, Liêu Uy bắt đầu học tập chểnh mảng, trượt các kỳ thi và xếp cuối lớp. Giáo viên chủ nhiệm cho biết trong số 120 sinh viên, điểm của Liêu Uy không được tốt và cậu luôn nằm trong nhóm 20 học sinh cuối bảng. Cậu tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của trường và đứng cuối lớp.

Đây là kết quả gây sốc bởi nhà trường và thầy cô kỳ vọng rất nhiều vào chàng thần đồng này. Nguyên nhân hết sức đơn giản, Liêu Uy vẫn mang bản tính ham chơi của một đứa trẻ 13 tuổi. Cậu lao vào những bộ phim hoạt hình, đặc biệt series Naruto, thâu đêm suốt sáng.

Ngoài ra, Liêu Uy cũng phát hiện ra nhiều điều mới lạ ở trường đại học. Cậu bắt đầu nổi loạn và việc trốn học chơi game trở thành thường tình. Đồng thời, cậu cũng trở nên bốc đồng, không nghe lời, tỏ thái độ không tốt, luôn cười nói vui vẻ trong lớp, thỉnh thoảng tự ý chạy đột ngột ra ngoài.

Điểm số tụt dốc chạm đáy, công ty tài trợ học bổng cho Liêu Uy rất thất vọng nên cắt tài trợ. Bất chấp điều này, cậu vẫn không thức tỉnh cho đến cuối năm thứ hai. Tín chỉ cậu học không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để tốt nghiệp, nhà trường đưa ra 2 lựa chọn.

Một là trực tiếp thôi học, hai là chọn lại chuyên ngành, học lại từ năm thứ nhất. Cuối cùng, Liêu Uy chọn chuyển sang ngành thông tin. Kể từ đó, chàng trai biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Cuộc sống hiện ra sao?

Sau cú trượt dài, thần đồng Liêu Uy đã nhận ra sai lầm và thay đổi.





Tháng 9/2011, Liêu Uy cuối cùng cũng dừng lại để nhìn thẳng vào chính mình. Hai năm lãng phí khiến cậu day dứt và xấu hổ. Lần đầu tiên, cậu tự đặt ra kỷ luật nghiêm khắc: nói không với quán internet, tập trung tuyệt đối cho việc học.

Thành tích học tập tuy không còn xuất chúng, nhưng ổn định và tiến bộ rõ rệt. Khi được hỏi về danh xưng "thần đồng", Liêu Uy cho biết cậu không còn muốn được gọi như vậy và mong được nhìn nhận như một sinh viên bình thường.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu không học tiếp như dự định mà tìm được một công việc trang trải cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn, Liêu Uy nói: "Nếu không có bài học lúc đó, sự hỗ trợ từ gia đình và những nhà hảo tâm, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi số phận của mình. Những trải nghiệm vừa qua khiến tôi trân trọng những cơ hội học tập quý giá và nỗ lực hơn nữa để thay đổi cuộc đời mình".

Trưởng thành thuận lợi quá chưa chắc đã tốt, cuộc sống chỉ có thể trọn vẹn sau những thất bại. Sau nhiều năm như vậy, Liêu Uy có lẽ đã hiểu ý nghĩa thực sự của việc học và làm việc, không quên mục đích ban đầu của mình cũng như không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ của thế giới bên ngoài.

Tài năng chỉ là điểm khởi đầu, còn việc đi được bao xa phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh, kỷ luật và khả năng tự kiểm soát của mỗi người. Áp lực kỳ vọng, sự tự do quá sớm hay những cám dỗ tưởng chừng vô hại đều có thể trở thành "cú trượt chân" nếu thiếu sự định hướng đúng lúc. May mắn là, thất bại không phải dấu chấm hết. Điều quan trọng hơn cả là biết dừng lại, nhìn lại và đủ can đảm để làm lại từ đầu. Bởi đôi khi, giá trị lớn nhất của một lần vấp ngã không nằm ở mất mát, mà ở bài học giúp con người trưởng thành và sống tỉnh táo hơn trên chính con đường của mình.