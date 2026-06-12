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"Ông tổ" của khủng long bạo chúa T-rex đã xuất hiện

Thứ sáu, 07:22 12/06/2026 | Tiêu điểm

(NLĐO) - Loài khủng long bạo chúa khổng lồ Tyrannosaurini lâu đời nhất Bắc Mỹ đã được tìm thấy ở bang New Mexico.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bath (Anh), Đại học bang Montana và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Khoa học New Mexico (Mỹ) tuyên bố họ đã xác định được một loài khủng long bạo chúa mới thuộc tông Tyrannosaurini (khủng long bạo chúa khổng lồ), sống vào khoảng 74 triệu năm trước.

Tông Tyrannosaurini quy tụ những con quái vật hàng đầu trong phân họ Tyrannosaurinae (khủng long bạo chúa tiến hóa cao), thuộc họ Tyrannosaurinae (khủng long bạo chúa).

Thành viên nổi bật của tông Tyrannosaurini chính là Tyrannosaurus rex (T-rex), "chúa sơn lâm" kỷ Phấn Trắng.

"Ông tổ" của khủng long bạo chúa T-rex đã xuất hiện - Ảnh 1.

Khủng long bạo chúa khổng lồ (tông Tyrannosaurini) là những quái vật ăn thịt khủng khiếp nhất kỷ Phấn Trắng - Minh họa AI: Thu Anh

T-rex thống trị Bắc Mỹ 66 - 68 triệu năm trước. Nhưng lâu nay giới cổ sinh vật học vẫn tranh cãi xem tổ tiên của T-rex tiến hóa thành khổng lồ từ châu Á rồi di cư sang, hay xuất hiện tại Bắc Mỹ.

Mẫu vật của loài Tyrannosaurini 74 triệu năm tuổi đã đưa ra đáp án cuối cùng.

Sinh vật này vẫn chưa có danh pháp cụ thể, được khai quật từ tầng Hunter Wash thuộc hệ tầng Kirtland, bang New Mexico - Mỹ, nơi từng là khu vực phía Nam vùng đất cổ Laramidia trong kỷ Phấn Trắng.

Mẫu vật được tìm thấy là một khúc xương ống chân hóa thạch dài đến 96 cm, đường kính 12,8 cm, cho thấy con vật khi còn sống nặng khoảng 4-5 tấn.

Con số này mới bằng một nửa so với kích thước trung bình của T-rex (8-9 tấn). Kích thước trung gian này cùng với niên đại là minh chứng mạnh mẽ cho việc loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurini này chính là loài trung gian tiến hóa giữa những loài cùng họ bé nhỏ hơn thời cổ đại và những con quái vật hàng đầu.

"Đây là loài khủng long bạo chúa khổng lồ lâu đời nhất được biết đến ở Bắc Mỹ và có thể là thành viên lâu đời nhất được biết đến của tông Tyrannosaurini" - các tác giả khẳng định trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Anh Thư
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