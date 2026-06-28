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Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Chủ nhật, 11:00 28/06/2026 | Tiêu điểm
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - 'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên dường như "bị thời gian bỏ quên" khi vẫn giữ nét trẻ trung như thời mới nổi tiếng dù đã bước vào tuổi 33.

'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên và cuộc hôn nhân với tỷ phú hơn 19 tuổi

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 16 nổi tiếng - Ảnh 1.

Chương Trạch Thiên trở thành hiện tượng mạng và "hotgirl trà sữa" vào năm 2009, khi cô mới 16 tuổi.

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 trong một gia đình giàu có. Bố cô là doanh nhân thành đạt và là Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Trung Quốc. Mẹ cô là một dược sĩ nhưng bố mẹ Chương Trạch Thiên ly hôn từ rất sớm. Cô sống cùng bố và được bố cưng chiều, đầu tư giáo dục từ khi còn nhỏ. Chương Trạch Thiên học múa, hội họa, thể dục nhịp điệu ngay từ khi còn nhỏ xíu.

Cô gái tuổi teen trở thành hiện tượng mạng khi bức ảnh cô cầm cốc trà sữa nổi tiếng và chia sẻ khắp mạng xã hội vào năm 2009. Người đẹp sinh năm 1993 nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và được gọi là "cô bé trà sữa" cùng lời mời chào gia nhập làng giải trí.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 16 nổi tiếng - Ảnh 2.

Chương Trạch Thiên gặp Lưu Cường Đông, doanh nhân hơn cô 19 tuổi, vào năm 2014 khi đang du học tại Mỹ.

Khi còn đi học, Chương Trạch Thiên có thành tích học tập rất tốt và tích cực với những hoạt động ngoại khóa của trường. Cô gái xinh xắn này từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời tham gia bộ phim Kim lăng thập tam thoa nhưng cô đã từ chối vì muốn tập trung cho việc học tập. Vai diễn này sau đó được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dành cho Nghê Ni.

Năm 2011, Chương Trạch Thiên được tuyển thẳng vào trường Đại học bậc nhất Trung Quốc là Đại Học Thanh Hoa và người đẹp sinh năm 1993 cũng là cái tên nổi bật của trường. Năm 2014, "hot girl trà sữa" tiếp tục xuất hiện trước công chúng trong video quảng cáo thế vận hội mùa hè ở Nam Kinh.

Năm 2014, cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên một năm tại Đại học Barnard (thuộc Đại học Columbia, Mỹ). Trong thời gian học tập tại Mỹ, Trạch Thiên gặp gỡ Lưu Cường Đông, CEO của công ty thương mại điện tử nổi tiếng JD.com. Lưu Cường Đông nhiều hơn Chương Trạch Thiên 19 tuổi và từng có tin đồn đã lấy vợ và có con riêng.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 16 nổi tiếng - Ảnh 3.

Năm 2016, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Australia bất chấp những lời dị nghị của công chúng.

Cặp đôi bị phát hiện đi mua sắm, du lịch cùng nhau. Quyết định hò hẹn với một người hơn mình tới 19 tuổi khiến fan của "hotgirl trà sữa" không hài lòng. Họ phản đối mối quan hệ giữa cô và Lưu Cường Đông và không chấp nhận sự thật, nữ thần tượng đã có bạn trai.

Bất chấp những lời dị nghị, Trạch Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn chung sống cùng Lưu Cường Đông. Cặp đôi làm đám cưới tại Australia sau 1 năm hò hẹn. Một nguồn tin cho hay, Lưu Cường Đông đã mua một căn nhà sang trọng ở Sydney, Australia để làm quà cưới cho vợ mình.

6 tháng sau đám cưới, Chương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng. Lúc đó cô mới 22 tuổi. Trở thành vợ của một trong những doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc, cuộc sống của Trạch Thiên thay đổi hoàn toàn.

Cuộc sống hiện tại của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 16 nổi tiếng - Ảnh 4.

Chương Trạch Thiên và chồng đang sở hữu khối tài sản lên tới 22 tỷ USD. Bản thân cô cũng là một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất của Trung Quốc hiện tại.

Người đẹp 33 tuổi ngừng hoạt động trong làng giải trí, tham dự nhiều sự kiện của giới thượng lưu, giao du với những người nổi tiếng, trở thành đại diện cho các thương hiệu danh tiếng và xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện đình đám của làng giải trí.

"Hotgirl trà sữa" năm nào giờ đã trở thành một nữ doanh nhân, một người của công chúng, một người lan tỏa năng lượng tích cực. Cô thay đổi phong cách thời trang, trở thành một quý cô quý phái và chuyên diện những món hàng hiệu đắt tiền. 

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 16 nổi tiếng - Ảnh 5.

Cô xuất hiện đầy khí chất trong 1 buổi tiệc dành cho giới thượng lưu.

Mới đây, xuất hiện tại dạ tiệc thượng lưu Chopard, Chương Trạch Thiên gây ấn tượng với nhan sắc thăng hạng, khẳng định vẻ đẹp thanh lịch của phu nhân hào môn.

Vẻ đẹp của cô giờ đây không chỉ nằm ở gương mặt thanh tú không góc chết mà toát ra từ sự tự tin, ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười rạng rỡ của một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm để đạt đến độ chín muồi về cảm xúc lẫn trí tuệ.


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