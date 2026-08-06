Lý do thực sự không tìm thấy máy bay MH370 mất tích bí ẩn suốt hơn 12 năm?

Tìm thấy máy bay mất tích dưới đáy đại dương khiến 52 người thiệt mạng sau 74 năm, MH370 liệu còn hy vọng? GĐXH - Máy bay đã mất tích từ năm 1952 khiến 52 người thiệt mạng vừa được tìm thấy mang đến hy vọng rằng một ngày nào đó, bí ẩn về chuyến bay MH370 cũng có thể được giải đáp.

Lý do thực sự không tìm thấy máy bay MH370 mất tích bí ẩn

MH370 là chiếc máy bay đã "biến mất vào hư không"





Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ định mệnh ngày 8 tháng 3 năm 2014, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã biến mất không một dấu vết trong hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Sau nhiều năm tìm kiếm, hàng trăm triệu USD đã được sử dụng nhưng kết quả thu về vẫn là con số không. Vị trí chính xác của máy bay MH370 vẫn là bí ẩn. Tờ Malay Insight cho biết quá trình tìm kiếm này trải dài trên một diện tích lên tới 710.000km2 (lớn nhất từ trước tới giờ), trong đó 120.000km2 được thực hiện bằng ảnh chất lượng cao.

"Đây có thể xem là một điều khó chấp nhận trong lịch sử hàng không hiện đại. Một chiếc máy bay thương mại lớn tới vậy biến mất mà không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra", Cục An toàn Giao thông Úc viết thông báo hôm 3/10/2025.

Một điều khó giải thích nhất hiện nay là chiếc MH370 với kích thước rất lớn, trang bị hệ thống liên lạc tối tân, chưa kể hàng trăm điện thoại của hành khách – bỗng nhiên tắt ngấm trong vài giây trên màn hình radar. MH370 lần cuối được nhìn thấy trên radar là tại khu vực có hệ thống giám sát chặt chẽ bậc nhất thế giới, vậy nhưng nó vẫn biến mất bí ẩn.

Một trong những nguyên nhân lớn chính là đại dương luôn biến động và rất khó lường. Ngay cả những mô hình hiện đại nhất dùng để mô phỏng dòng chảy của đại dương cũng không thể giúp xác định chính xác vị trí máy bay rơi. Các nhà khoa học cho biết việc tìm kiếm một chiếc máy bay giữa đại dương bao la và chìm sâu dưới đáy biển là hành động "mò kim đáy biển".

Manh mối vật lý xác thực duy nhất chứng minh thảm họa có thật chính là hơn 30 mảnh vỡ nghi vấn đã trôi dạt vào bờ biển phía đông châu Phi cùng các hòn đảo tại Ấn Độ Dương như Reunion hay Madagascar trong những năm sau đó. Nhưng chúng vẫn chưa đủ để ghép được toàn bộ bức tranh lớn mà cả thế giới đều mong ngóng.

Hy vọng duy nhất để tìm ra tung tích của MH370 là sự phát triển của những phương tiện tự hành dưới nước, với khả năng lặn sâu và hoạt động lâu dài. Tuy nhiên, ngay cả khi có những phương tiện như vậy, việc có thể khoanh vùng tìm kiếm để các phương tiện này hoạt động vẫn là điều vô cùng khó khăn và đầy thách thức.

Máy bay MH370 mất tích sẽ mãi là bí ẩn?

Vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 đến nay vẫn là điều bí ẩn chưa thể được giải đáp (Ảnh minh họa: Getty).

MH370 là chuyến bay của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất khỏi radar sau khi chuyển hướng bất thường và rời khỏi lộ trình bay ban đầu, trước khi mất dấu hoàn toàn.

Vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Dù nhiều chiến dịch tìm kiếm đã được triển khai trong nhiều năm qua, xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy, khiến nguyên nhân thực sự của vụ mất tích chưa thể xác định.

Sự bế tắc ấy một lần nữa đẩy các gia đình nạn nhân trở lại tâm trạng chờ đợi quen thuộc. Nhóm Voice370, đại diện cho một số thân nhân, kêu gọi Malaysia gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity thay vì để quá trình này chững lại. Theo nhóm, chỉ cần một phụ lục kéo dài thời hạn mà không phải thay đổi các điều khoản cốt lõi cũng đủ để cuộc tìm kiếm có thể tiếp tục mà không bị ngắt quãng quá lâu.

Voice370 cũng đề xuất chính phủ Malaysia xem xét mở rộng cơ hội tìm kiếm cho các công ty thăm dò biển sâu khác theo cùng cơ chế "không tìm thấy, không thu phí".

Sau hơn một thập kỷ, tung tích của chuyến bay MH370 chưa được làm sáng tỏ và cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này vẫn chưa thể khép lại.