Cuộc sống hôn nhân thú vị của Minh Tú và ông xã người Đức

Sau 5 tháng về chung một nhà với ông xã người Đức, mới đây, siêu mẫu Minh Tú có dịp trải lòng về cuộc sống hôn nhân mới mẻ trong talkshow "She-Level" của MC Liêu Hà Trinh.

Theo đó, chân dài sinh năm 1991 cho biết trước khi tổ chức đám cưới, cô đã có một thời gian khủng hoảng, khi gặp vấn đề sức khỏe và cú sốc mất ba. Cô may mắn vượt qua được vì có gia đình, chồng, bạn bè, đồng nghiệp luôn ở bên. Đến hiện tại, Minh Tú tự nhận bản thân giờ đã là một phiên bản trưởng thành hơn.

"Nếu như trước đây, cái đẹp với tôi là vẻ đẹp bề ngoài, là vật chất, túi hiệu, quần áo thời trang, thì giờ đây, tôi nhận thấy cái đẹp nằm ở tri thức, tư duy, nhân sinh quan, nằm ở tình yêu thương và hy sinh cho người khác.

Tôi nghĩ mỗi giai đoạn, chúng ta lại có những mưu cầu khác nhau. Khi còn trẻ, tôi mưu cầu nhan sắc, tiền bạc, còn bây giờ tôi mưu cầu hạnh phúc. Tôi nhận thức rõ ràng rằng tôi hạnh phúc khi được thấy những người khác hạnh phúc", Minh Tú trải lòng.

Minh Tú thừa nhận đang trong giai đoạn mật ngọt của hôn nhân và hạnh phúc với từng khoảnh khắc bên ông xã ngoại quốc.

Cô cho biết bản thân là người tốt bụng nhưng nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc. Những năm gần đây, cô luôn cố gắng sửa đổi tật xấu này để những người bên cạnh mình không bị tổn thương.

Sau khi lấy chồng, thứ tự ưu tiên của Minh Tú cho các mối quan hệ có sự thay đổi. Trước đây, cô đặt cha mẹ và người thân lên trên hết, rồi đến bản thân và công việc. Sau đó mới đến bạn bè và đồng nghiệp, người yêu xếp cuối cùng. Nhưng giờ đây, gia đình nhỏ đứng đầu trong các thứ tự ưu tiên của Minh Tú.

Siêu mẫu cho biết bản thân đang cố gắng hết sức để vun vén cho gia đình nhỏ. Cô mong muốn có thêm thành viên mới nên dành 80% thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ. Cô yêu chồng, biết ơn anh vì đã cùng cô xây dựng một mái ấm chung. Anh cũng là người có sức mạnh khiến cô thay đổi hoàn toàn sau khi cưới.

"Anh Chris (chồng của Minh Tú - PV) là người không bao giờ hứa trước, anh chỉ làm thôi. Anh là người suy nghĩ đơn giản, tìm được những niềm vui bình dị và không mưu cầu nhiều, luôn thấy hiểu và ủng hộ vợ. Anh nói rằng anh hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Nhờ anh mà cuộc sống làm vợ với tôi đơn giản hơn rất nhiều, tôi được tự do làm những điều mình thích.

Tôi thích tự tay nấu cơm cho anh ăn, tôi đi học cắm hoa vì anh thích ngắm hoa. Tôi tự nguyện làm những điều đó vì thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người đàn ông của mình, chứ anh không hề đòi hỏi hay ép buộc. Tôi may mắn khi chọn được một người như vậy để đồng hành trong cuộc đời", Minh Tú tâm sự.

Minh Tú và ông xã người Đức.

Minh Tú cho biết cô là mẫu người yêu công việc, say mê công việc, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc. Sau khi cưới, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng mỗi khi được ra đường đi làm, cô lại thấy mình phấn chấn, hưng phấn lạ thường. Chính vì vậy, ngoài vai trò người mẫu, cô còn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà sáng tạo nội dung, đóng phim, tự sản xuất những talkshow cho mình.

"Thời gian gần đây tôi ít xuất hiện hơn vì thấy 6 tháng đầu năm mình "chiếm sóng" quá nhiều. Tôi muốn lắng lại để tự nhìn nhận bản thân, xem mình đã làm được gì, cái gì tốt nên phát huy, cái gì chưa tốt cần cải thiện.

Thời gian này, mục tiêu của tôi là muốn có em bé, nên tôi sẽ tập trung cho sức khỏe của mình, cải thiện các thói quan quen sinh hoạt, vun vén cho gia đình… Tôi sẽ sắp xếp thời gian làm việc cho phù hợp và sẽ cố gắng xây dựng thương hiệu của mình nhiều hơn", Minh Tú trải lòng.

Minh Tú cho biết cô là mẫu người yêu công việc, say mê công việc nhưng sau khi cưới, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Cô còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ, Bố già, Người tình.

Ông xã Minh Tú là Christopher sinh năm 1981 tại Đức. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia. Cả hai hẹn hò từ lâu nhưng đến tháng 12/2021 mới công khai. Siêu mẫu cho biết đám cưới là cái kết ngọt ngào cho chuyện tình 10 năm với nhiều lần hợp rồi tan.

Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn bạn trai trong lần về quê nhà của anh thăm người thân. Trong mắt cô, bạn trai là người chân thành, tử tế, sống tình cảm. Dù bận rộn công việc, cả hai cố gắng thu xếp thời gian để du lịch, đồng hành trong những lúc khó khăn.