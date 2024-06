Cuộc tái ngộ màn ảnh của 'em gái' Phương Oanh và 'người tình' Thu Quỳnh

Trong "Sao Kim bắn tim Sao Hoả", Bích Ngọc vào vai Trang - cô giáo mầm non hiền lành, chỉn chu, tháo vát nhưng hay suy nghĩ quá. Cô có cuộc hôn nhân tưởng chừng rất êm ấm với Nghiêm (Tiến Lộc) - một cảnh sát giao thông rất nguyên tắc. Trang và Nghiêm đến với nhau do chị gái Nghiêm, cũng là đồng nghiệp của Trang ở trường mầm non mai mối.