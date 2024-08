Cứu sống sinh viên người nước ngoài bị sốc tim do block nhĩ thất cấp 3

Người bệnh bị sốt 1 tuần, ở nhà chỉ uống thuốc hạ sốt, sau đó xuất hiện tức ngực trái, khó thở 2 ngày. Tối 21/8/2024, bệnh nhân vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, kích thích, đau ngực, khó thở nhiều.

Qua thăm khám, các bác sĩ thấy nhịp tim rất chậm 40-45 lần/phút, huyết áp tụt 75/50 mmHg, đo điện tim có hình ảnh block nhĩ thất cấp 3. Bệnh nhân được chẩn đoán s ốc tim do block nhĩ thất cấp 3, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ đe dọa rối loạn nhịp thất nguy hiểm hoặc ngừng tim đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, bác sĩ khoa Điều trị tích cực tiến hành thăm dò huyết động không xâm lấn, hồi sức thở oxy, dùng các thuốc kích thích cường tim, vận mạch không đáp ứng, bệnh nhân vẫn diễn biến nặng, lơ mơ, khó thở tăng dần.

Đơn vị can thiệp nhịp đang tiến hành cấp cứu bệnh nhân.

Lãnh đạo trực viện khẩn trương kích hoạt quy trình hồi sức tim mạch, đồng thời kíp VA-ECMO (tim phổi nhân tạo) cũng đã được tăng cường để chuẩn bị sẵn sàng nếu có diễn biến xấu xảy ra.

Sau khi có đầy đủ kết quả xét nghiệm khẩn và siêu âm tim loại trừ một số bệnh lý cấp cứu khác như chèn ép màng tim, nhồi máu cơ tim, bệnh lý van tim... bệnh nhân được chuyển vào phòng can thiệp DSA.

Tại đây, kíp can thiệp khoa Tim mạch đã khẩn trương cấy máy tạo nhịp tạm thời mặc dù bệnh nhân đang trong tình trạng rối loạn ý thức, huyết động và hô hấp nguy kịch. Ngay sau khi cấy máy thành công, nhịp tim "tự nhiên" của bệnh nhân biến mất, nhịp tim hiện giờ đang được co bóp duy trì hoàn toàn theo cài đặt của máy. Vì sức co bóp cơ tim còn tốt nên tình trạng sốc tụt huyết áp dần ổn định, bệnh nhân bớt khó thở, bớt đau ngực và dần tỉnh táo trở lại.

1 ngày sau can thiệp nhịp tim, bệnh nhân được chuyển khoa Tim mạch điều trị tiếp. Sau 5 ngày cấy máy tạo nhịp, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt. Nhịp tim "tự nhiên" đã hồi phục, dự kiến sẽ sớm rút máy tạo nhịp. Người bệnh tuy vẫn phải tiếp tục đo Holter-ECG theo dõi nhưng kế hoạch sẽ sớm ra viện trong tình trạng khỏe mạnh.

ThS.BS Lê Mạnh, Bệnh viện 19-8 trực tiếp đặt máy tạo nhịp và là bác sĩ điều trị, đang thăm khám cho bệnh nhân.

Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 1 giờ từ khi vào viện, bệnh nhân được cứu sống trong gang tấc.

TS.BS Dương Hồng Niên, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện 19-8 cho biết: "Block nhĩ thất cấp 3 (block nhĩ thất hoàn toàn) là cấp độ nặng nhất khi không có xung điện nào được dẫn truyền từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Khi đó, tâm thất phải tự tạo xung điện riêng dẫn đến sự chậm trễ trong việc dẫn truyền. Hậu quả là tim không thể bơm đủ máu tới các cơ quan khác trong cơ thể, làm tăng nguy cơ ngất, ngừng tim đột ngột. Bệnh do nguyên nhân thoái hóa hay gặp ở những người lớn tuổi, có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành cấp hoặc mạn tính, bệnh lý van tim...".

TS. Niên phân tích thêm, các triệu chứng thường gặp của sốc tim do block nhĩ thất cấp 3 như: chóng mặt, choáng váng, khó thở, đau thắt ngực hoặc ngất xỉu. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng. Tuy nhiên, bệnh ít khi gặp ở lứa tuổi còn trẻ như trong trường hợp ca bệnh này, căn nguyên gây xuất hiện block nhĩ thất ở người trẻ đến nay còn chưa có nghiên cứu rõ ràng, có thể do viêm khi mắc phải virus, hoặc người bệnh có đột biến gen tiềm tàng...

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh có các bệnh lý nền mạn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa mỡ máu... hoặc ngay khi xuất hiện các triệu chứng như trên thì cần nhanh chóng được đưa đến đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tim mạch để khám, tầm soát, điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp kịp thời.