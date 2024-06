Cựu thủ môn, giảng viên đại học... và nghề ít biết của dàn diễn viên phim giờ vàng

Diễn viên Anh Đức trong phim "Người phán xử". Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Dương Anh Đức sắp trở lại sóng giờ vàng trong bộ phim mới. Anh hiện là giảng viên đại học tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Anh Đức chia sẻ, khi lựa chọn đại học để thi, anh từng muốn thi Đại học Sân khấu Điện ảnh, xong vì quá nhút nhát, Anh Đức đã thi Học viện Âm nhạc Quốc gia theo ý nguyện của gia đình.

Tuy nhiên, khi đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, Anh Đức tham gia Gala sinh viên và tình cờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn – NSƯT Đỗ Thanh Hải. Anh Đức được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia Gặp nhau cuối tuần, từ đó bén duyên với phim ảnh.

Chia sẻ về ngã rẽ với phim ảnh, Anh Đức nói: “Việc được diễn xuất với tôi là duyên số, may mắn, nên tôi vui khi được góp mặt trong từng dự án. Công việc chính của tôi hiện vẫn là giảng viên trong một trường nghệ thuật, tôi chỉ là người may mắn trở thành diễn viên, may mắn có được những vai diễn được khán giả yêu mến và nhớ tới. Tôi vui khi được làm những gì mình thích, được gắn bó với môi trường sư phạm, và được là “diễn viên, giảng viên đại học”.

Diễn viên Anh Đức hiện là giảng viên đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Anh Đức, trên phim, anh gắn với những vai diễn hài hước, vui nhộn, mang lại tiếng cười cho khán giả, tuy nhiên ngoài đời anh khá... lạnh lùng, kiệm lời, và có phần còn khó gần.

“Có lẽ công việc của một giảng viên đã chi phối nhiều đến cuộc sống, tính cách của tôi. Tôi già dặn và thận trọng trong mọi quyết định. Tôi chỉn chu, nghiêm túc trong các mối quan hệ. Nói chung, tôi trên phim và ngoài đời là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Công việc giảng viên cho tôi danh tiếng làm nghề cao quý. Nghề diễn cho tôi sự đam mê, sáng tạo. Thu nhập từ công việc của tôi không nhiều, chỉ đủ ăn đủ tiêu, nhưng tôi thấy hạnh phúc” – Anh Đức chia sẻ.

Diễn viên hài Hồ Liên cũng từng được giữ lại làm giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên đã từ chối về đầu quân cho nhà hát Kịch Việt Nam.

Trước khi đến với phim ảnh, diễn viên Tuấn Tú phim “Người một nhà” từng theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Tuấn Tú từng khoác áo cho đội tuyển bóng đá U13 và U15 CLB Hà Nội ở vị trí thủ môn, sau đó anh chuyển sang đội U16 Thể Công và giúp đội tuyển giành được chức vô địch U16 toàn quốc.

Năm 2003, anh được đôn lên đội hình U19 Thể Công thì gặp chấn thương ở bả vai trong lúc thi đấu với đội tuyển trẻ của Singapore, và buộc phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá.

Tuấn Tú từng là thủ môn cùng U16 Thể công vô địch quốc gia. Anh từ giã nghiệp cầu thủ sau khi chấn thương bả vai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về việc phải giã từ sự nghiệp cầu thủ, Tuấn Tú bày tỏ sự nuối tiếc, nhưng anh cho rằng, mỗi người đã có một số phận của riêng mình. Nếu anh theo thể thao, sẽ không có một Tuấn Tú diễn viên, MC như bây giờ.

Tuấn Tú vẫn giữ tình yêu với thể thao, đặc biệt bóng đá. Anh đang theo dõi EURO 2024 và cổ vũ hết mình cho tuyển Anh.

Tuấn Tú hạnh phúc với những chặng đường đã đi qua, những trải nghiệm quý giá đã có trong đời.