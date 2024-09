Đặc sắc 'Dấu ấn mùa thu' trong Festival Thu Hà Nội

Nối tiếp thành công của Festival Thu Hà Nội 2023, năm nay Festival Thu Hà Nội 2024 được tổ chức với chủ đề Mùa thu lịch sử nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 nhằm quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa lịch sử, tôn vinh các danh thắng, điểm đến di tích, di sản.

Hòa chung nhịp điệu của mùa thu lịch sử ấy, chương trình Fashion show Dấu Ấn Mùa Thu được coi là điểm nhấn của chương trình Festival Thu Hà Nội. Với sân khấu biểu diễn được đặt ngay vị trí trung tâm và sự dàn dựng nghệ thuật của các đạo diễn chuyên nghiệp đã tạo nên một đêm thời trang mãn nhãn của 8 nhà thiết kế đến từ Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Trên nền tà áo dài truyền thống, mỗi NTK thể hiện góc nhìn riêng, sự tìm tòi sáng tạo và cả những cách điệu để trang phục thân quen này thêm phong phú, mới lạ. Chương trình do NTK Hoàng Ly – Chủ tịch CLB Văn hóa Áo dài Việt Nam làm tổng đạo diễn.

8 NTK nhận hoa và cup của BTC trong show diễn ở Festival Thu Hà Nội 2024.

8 NTK đã mang đến các BST như: BST Tre xanh – Dấu ấn vẻ đẹp Việt của NTK Hoàng Ly, Sắc màu thời gian của NTK Trịnh Kim Hạnh, Sắc thu Hà thành của NTK Hương Vải, BST Dạ hội nhí DAISY của NTK Phạm Gia Hưng, BST Áo dài Phượng vũ cảu NTK Lưu Nhàn, BST Sắc hương trời Nam của NTK Thiên Vũ, BST Hoa núi rừng của NTK Đỗ Như Quỳnh, BST Áo dài Sen thu của NTK Hoa Lý Vũ, BST Áo dài Sắc thu Hà Nội của NTK Luân Nguyễn.

NTK Hoàng Ly chọn cây tre làm nguồn cảm hứng sáng tạo cho bộ sưu tập lần này nhằm truyền tải thông điệp bảo tồn và phát triển cây tre Việt Nam, đưa màu xanh trở lại Trái Đất. Cây tre gần gũi với người Việt, là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất đồng thời ẩn chứa vẻ đẹp mộc mạc, dung dị. "Dưới bóng tre xanh ta gìn giử một nền văn hóa lâu đời. Tre xanh che bóng mát. Tre phục vụ đời sống chúng ta hàng ngày. Ở đâu Tre cũng xanh tốt vươn lên mộc mạc, Tre có sự cứng cáp, dẻo dai cùng vẻ đẹp thanh cao, dung dị. Vì thế, đưa hình ảnh mang tính biểu tượng, gần gũi này lên áo dài cũng đồng nghĩa để truyền tải một câu chuyện văn hóa lịch sử lâu đời đến người xem", NTK Hoàng Ly nói.

NTK Hoàng Ly – Chủ tịch CLB Văn hóa Áo dài Việt Nam mang đến BST Tre xanh – Dấu ấn vẻ đẹp Việt.

Điều đặc biệt nữa, NTK Hoàng Ly còn gắn hình ảnh các thành phố nổi tiếng của Việt Nam lên áo dài, như Hồ Gươm – Hà Nội, Chợ Nổi – Cần Thơ, Đại nội Huế - Thừa Thiên Huế, Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh, ruộng bậc thang – Lào Cai, Tràng An – Ninh Bình, Thác Bản Giốc – Cao Bằng và nhiều địa danh nổi tiếng của cả nước khác. Trên nền chất liệu lụa cao cấp, các thiết kế của Cây tre Việt Nam được mô tả bằng nét cọ tài hoa, vận dụng nghệ thuật hội họa với những gam màu tươi sáng, giúp hình ảnh cây Tre trở nên sống động, lung linh như đang khiêu vũ trên nền vải lụa mềm mại. Ngoài ra, các họa tiết đều được in 4D và gắn hàng ngàn viên pha lê lấp lánh, Cùng kỷ thuật cắt may chuẩn xác, những chiếc áo dài trở nên thướt tha vô cùng quyến rũ… chuyển tải thông điệp quảng bá du lịch Việt Nam thông qua tá áo dài.

Điều đặc biệt, trong đêm diễn, CLB Văn hóa Áo dài Việt Nam đã đấu giá 7 bộ áo dài để gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Xem BST áo dài của các NTK

NTK Trịnh Kim Hạnh với BST Sắc màu thời gian.

NTK Lưu Nhàn với BST Phượng Vũ.



NTK Hương Vải với BST Sắc thu Hà thành.



NTK Thiên Vũ với BST Sắc hương trời Nam.



NTK Hoa Lý Vũ với BST áo dài Sen thu.



NTK Luân Nguyễn với BST Sắc hoa thu Hà Nội.