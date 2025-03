Đan Trường bền bỉ kinh ngạc

MV Đừng yêu ký ức là sản phẩm được đầu tư mạnh nhất của Đan Trường trong nhiều năm qua. Đây là ca khúc Pop Ballad, kết hợp ngũ cung, được sáng tác và phối theo cảm hứng nhạc cổ trang. Tiếp đó, MV cũng lấy cảm hứng từ phim cổ trang Trung Quốc, có thời lượng lên đến hơn 8 phút.

Để tạo sự cộng hưởng về sức hút cho sản phẩm, Đan Trường mời hoa hậu Ý Nhi đóng vai nữ chính MV. Nam ca sĩ đã chú ý nhiều hơn đến khâu âm thanh, hợp tác cùng studio đã mixing-mastering nhiều sản phẩm ở thị trường, giúp bản nhạc có thêm yếu tố tiếp cận khán giả trẻ.

Tuy nhiên, về cốt lõi âm nhạc, Đan Trường chưa bước qua vùng an toàn. Vẫn là cách hát quen thuộc của "anh Bo" sau chừng ấy năm, trên một sáng tác an toàn, cũ kỹ và chất lượng phối khí không có nhiều điểm nhấn. Đây là lý do MV Đừng yêu ký ức chưa thể cạnh tranh ở danh sách thịnh hành âm nhạc trên YouTube.

Đan Trường trở lại với MV sở trường màu sắc cổ trang.

Hoài niệm và cũ kỹ



Với cảm xúc đầu tiên khi nghe Đừng yêu ký ức , đây là màu sắc âm nhạc gợi nhớ Đan Trường của thời hoàng kim Làn Sóng Xanh, từ 20 năm trước. Những khán giả trung thành của Đan Trường sẽ vẫn yêu thích bố cục và giai điệu của ca khúc như thế này. Với những khán giả trẻ trung hơn, hiện là hạt nhân chính của thị trường, đây là chất âm nhạc khó tiếp cận.

Ca khúc mới của Đan Trường là chất Ballad của thời nhạc Hoa lời Việt còn oanh tạc thị trường. Cũng là bố cục đơn giản, đi từ verse đến chorus, đặt vào vòng hòa âm đơn giản. Phần ca từ cũng trong phạm vi an toàn. Đan Trường cũng không làm điều gì đó mới hơn, khi giữ nguyên cách hát xuyên suốt sự nghiệp, đặc biệt là những đoạn luyến láy đã quá quen với Đan Trường.

Sau cùng, khâu phối khí cũng không có nhiều điểm nhấn để làm nên khác biệt cho Đan Trường. Producer đã sử dụng rất nhiều nhạc cụ cho các phân đoạn, bên cạnh âm thanh cơ bản của piano, trống, còn có guitar điện, sáo, đàn nguyệt, đàn tranh... Phần âm nhạc không có nhiều điểm nhấn. Thực tế là với sáng tác và cách xử lý giọng hát của Đan Trường, producer cũng khó để đưa vào Đừng yêu ký ức những chất liệu hiện đại và toan tính bất ngờ hơn,

Pop Ballad vẫn là dòng nhạc thịnh hành nhất trên thị trường nhạc Việt. Song, theo xu hướng phát triển của thị trường, gu nghe nhạc Ballad của khán giả cũng thay đổi. Các sản phẩm Ballad hot nhất hiện tại phải có một yếu tố đặc sắc nào đó, có thể là chiều sâu ca từ, cách xử lý giọng hát hiện đại hơn hoặc khâu phối khí sáng tạo, kết hợp được nhiều chất liệu.

Đừng yêu ký ức có thể mang lại giá trị riêng cho Đan Trường trong việc duy trì bản sắc âm nhạc sau hàng chục năm, phục vụ tệp khán giả 7X, 8X trung thành của nam ca sĩ. Chất lượng của Đừng yêu ký ức vẫn đủ giúp Đan Trường duy trì chạy show ở những sân khấu quen thuộc, như những gì nam ca sĩ làm suốt nhiều năm qua.

Còn để cạnh tranh với đường đua nhạc Việt, Đan Trường và ê-kíp của nam ca sĩ đã quá cũ để bắt kịp xu hướng hiện tại. Thực tế là Đan Trường đã hoạt động quá nhiều năm trên thị trường và việc thay đổi theo xu hướng không phải chuyện dễ. Ít nhất, nam ca sĩ vẫn đang hoạt động bền bỉ và ra sản phẩm đều đặn. Với thế hệ nam ca sĩ đời đầu nổi tiếng ở Vpop, Đan Trường là người hiếm hoi vẫn làm chuyện này.

Kỹ xảo, chuyển động trong MV lạc quẻ.

Đan Trường cùng Ý Nhi kể chuyện "tay ba"

Đan Trường, hoa hậu Ý Nhi và Nam vương Tuấn Ngọc là 3 nhân vật chính trong MV Đừng yêu ký ức . Ê-kíp xây dựng câu chuyện xuyên không, từ thực tại trở về thời cổ trai, vẫn với một kịch bản là chuyện tình tay ba.

Đan Trường và Ý Nhi là cặp "thanh mai trúc mã" từ nhỏ, một lòng với nhau cho đến khi trưởng thành và thành công trong công việc. Từ khoảnh khắc tình cờ, Ý Nhi gặp mặt chàng trai khác, sau đó quay lưng Đan Trường. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Đan Trường tìm đến cơn say. Từ đây, kịch bản MV chuyển cảnh, dựa vào giấc mơ của Đan Trường để sang đến câu chuyện cổ trang.

Nửa sau MV theo phong cách cổ trang, Đan Trường và Ý Nhi vẫn là một cặp cùng nhau học võ khi còn bé. Khi đôi uyên ương lớn lên và hạnh phúc, một ngày, Ý Nhi bị băng sát thủ tấn công. Tuấn Ngọc đã đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân", sau đó Ý Nhi đem lòng yêu chàng trai mới và phụ bạc Đan Trường.

Câu chuyện trong MV Đừng yêu ký ức không mới và dễ đoán ở từng chi tiết. Sang phân cảnh cổ trang, MV bị ngờ nghệch ở một số phân đoạn như Ý Nhi, Tuấn Ngọc đánh nhau với đám sát thủ và một số kỹ xảo ở đoạn của Đan Trường.

Điểm nhấn lớn nhất trong MV là sự xuất hiện của Ý Nhi. Đây là dự án đầy hứa hẹn của Ý Nhi khi là một phần trong MV của Đan Trường. Ý Nhi gia nhập hội hoa hậu đóng MV, sau Thùy Tiên, Thiên Ân và Thanh Thủy.

Đan Trường vẫn là ca sĩ vào vai cổ trang đẹp bậc nhất showbiz Việt. Ở tuổi 48, "anh Bo" vẫn trẻ trung, không có sự chênh lệch khi đứng cạnh Ý Nhi kém xa độ tuổi. Từ âm nhạc đến MV Đừng yêu ký ức , khán giả nhớ, hoài niệm về thời hoàng kim của Đan Trường. Còn để bàn về sự đột phá, chất lượng trong lần tái xuất của Đan Trường, rõ ràng MV Đừng yêu ký ức có quá ít chất liệu nổi trội để đưa nam ca sĩ trở lại thống trị đường đua.