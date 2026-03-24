Đang làm việc nhà, một người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn ‘đặc biệt’ từ Vietlott
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 114 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Tây Ninh.
Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ
Mới đây, Vietlott đã tiền hành trao giải thưởng ‘khủng’ cho người chơi may mắn là anh N.M.T – thuê bao Vinaphone đến từ Tây Ninh. Theo đó, anh T. là chủ nhân của giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số #01315 với giá trị lên tới 114.662.129.250 đồng
Được biết, tấm vé may mắn được mua trên kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Dãy số may mắn giúp anh T. trúng thưởng là: 14-16-35-38-43-51 | 37.
Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, anh T. cho biết, đã duy trì thói quen chơi xổ số Vietlott mỗi ngày từ năm 2021. Mỗi ngày anh chọn 3 dãy số và để hệ thống chọn ngẫu nhiên. Anh T. nhận tin nhắn trúng thưởng khi đang làm việc nhà, không nghĩ may mắn sẽ đến tay mình nên anh đã kiểm tra lại nhiều lần mới dám tin là đó là sự thật.
Theo quy định, anh N.M.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Vietlott SMS là gì?
Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.
Trúng xổ số qua Vietlott SMS, người chơi may mắn sẽ nhận thưởng như thế nào?
Trả thưởng tự động vào tài khoản
Việc giao dịch tiền bạc nói chung hay nhận thưởng xổ số nói riêng thông qua chuyển khoản ngân hàng không còn xa lạ. Tuy nhiên, trước khi Vietlott SMS ra đời, thao tác trả thưởng tiền trúng xổ số chỉ có thể thực hiện thủ công bởi con người (nhân viên bán vé, chủ đại lý, công ty xổ số…) theo thỏa thuận giữa đôi bên, và có thể phải gặp trực tiếp để trao vé - nhận tiền.
Còn với Vietlott SMS, sau kỳ quay số mở thưởng, hệ thống biết ngay những vé trúng thưởng để nhắn tin thông báo, chúc mừng chủ nhân. Sau đó, tiền thưởng (nếu trúng từ 10 tỉ đồng trở xuống) sẽ được hệ thống tự động cộng vào tài khoản mà người chơi đăng ký nhận thưởng (có thể là tài khoản dự thưởng hoặc tài khoản ngân hàng).
Quy trình này là hoàn toàn tự động và do máy tính thực hiện nên đảm bảo an toàn, minh bạch, chính xác và nhanh chóng.
Tùy chọn tài khoản nhận tiền
Thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, người chơi có thể tùy chọn tài khoản ngân hàng muốn dùng nhận thưởng. Danh sách này có hàng chục ngân hàng khác nhau, đảm bảo người chơi luôn có được lựa chọn tương ứng với ngân hàng đang sử dụng mà không phải mở thẻ mới.
Trường hợp không muốn nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng, người chơi có thể chọn ví điện tử (Moca, VNPT Pay hay Viettel Money). Thậm chí khi không muốn hay không có cả tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, người chơi sẽ được nhận tiền trúng thưởng qua tài khoản dự thưởng mặc định mà Vietlott SMS đã cấp cho mỗi người chơi khi đăng ký tài khoản thành công.
Hoàn thành nghĩa vụ thuế
Theo quy định, tiền có được từ trúng xổ số trị giá trên 10 triệu đồng sẽ chịu 10% thuế thu nhập cá nhân. Với giải Nhất của Power 6/55 là 40 triệu đồng/giải hay Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỉ đồng, giải Đặc biệt của Max 3D Pro trị giá 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 30 tỉ đồng),… thì người may mắn trúng thưởng chắc chắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế.
Vietlott SMS được thiết kế để khấu trừ tự động khoản thuế này nếu người chơi trúng trên 10 triệu đồng cho tới 10 tỉ đồng, trước khi chuyển khoản cho người chơi (có tin nhắn yêu cầu xác nhận). Do đó, người chơi may mắn chỉ cần quan tâm số tiền thực lĩnh, còn lại Vietlott sẽ đại diện làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.
Đặc biệt, Vietlott SMS cho phép người chơi tự chọn địa phương dự thưởng, đó chính là nơi mà ngân sách sẽ được nhận khoản thuế này để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục và các lĩnh vực công khác. Nhờ vậy, mọi người con xa quê đều có thể góp sức mình cho quê hướng khi may mắn trúng xổ số "khủng".
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Do đó, từ ngày 01/4/2026, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.
Chung cư đông dân, mặt bằng kinh doanh bên dưới vẫn bỏ trống kéo dàiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Từng được xem là những “điểm vàng” kinh doanh nhờ lợi thế dân cư đông đúc nhưng ngày nay hàng loạt cửa hàng dưới chân các chung cư đều rơi vào tình trạng ế ẩm, treo biển cho thuê mặt bằng kéo dài. Thực tế cho thấy, không phải cứ có mật độ dân cư cao là hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả.
Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy biến động mạnh, với quy mô được đánh giá còn vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970. Nhiều quốc gia buộc phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế vĩ mô.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ tháng 3/2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới được hình thành từ huyện Thường Tín (cũ), thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịchGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.
MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mớiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision. Bolder Moves”, quy tụ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản, đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới. Sự kiện là không gian đối thoại chiến lược, cập nhật xu hướng và chia sẻ định hướng phát triển của MIK Group trong giai đoạn tăng trưởng mới.
Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnhGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng, từ vùng 69 triệu đồng/kg bật đến vùng 72 triệu đồng/kg.
Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ giảm chưa từng có, rẻ, đẹp chẳng kém iPhone 17 Pro Max, đáng mua nhất Việt NamGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ không chỉ rẻ hơn iPhone 17 Pro Max mà nhiều tính năng thậm chí trang bị còn sang hơn.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 24 - 29/3/2026: Hàng loạt khu dân cư 3 giờ sáng không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi ‘sập’ xuống 162 triệu đồng/lượng.