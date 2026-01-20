Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, vào khoảng 16h00'ngày 19/01/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Theo đó, hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác và mũ bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ, sử dụng xe mô tô màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1 - 313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Hình ảnh 2 kẻ dùng vật nghi là súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai (Nguồn: VTC News)

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng. Trên tay các đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) khống chế các nhân viên giao dịch khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Hai nghi phạm vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát. Ảnh: CA tỉnh Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.