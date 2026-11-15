Hà Nội: Hơn 700 học sinh tranh tài lập trình robot giải bài toán ô nhiễm đô thị

Cháy trường khiến nam sinh lớp 6 tử vong, Sở Giáo dục Hà Nội lí giải việc học tạm Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong sáng 6/11, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội xác nhận, vụ cháy Trường THCS Kim Liên khiến 1 học sinh tử vong. Cơ quan chức năng rà soát, không có cháu nào bị thương.

Theo Ban tổ chức, sau 4 tháng phát động trên toàn quốc dành cho lứa tuổi từ 6 đến 18, cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 đã ghi nhận 2.000 thí sinh đăng ký tham dự.

Riêng tại khu vực phía Bắc, các đội thi bước vào hai vòng đấu theo quy trình khép kín từ tiếp nhận đề bài, lập trình, kiểm thử đến bàn giao thiết bị và vận hành thực tế trên sa bàn dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ trọng tài.

Lấy bối cảnh đô thị thông minh tương lai mang tên "Synapse City" đang đối mặt với thách thức ô nhiễm môi trường, đề thi năm nay đặt ra những yêu cầu gắn liền với bài toán quản trị đô thị. Trong quỹ thời gian giới hạn, thí sinh phải phối hợp điều khiển robot tự động thực hiện ba nhiệm vụ chính gồm khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến điểm xử lý và thu hồi mẫu vật về phòng thí nghiệm phân tích.

Ngày 15/11, Vòng Chung kết Toàn quốc Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 khu vực miền Bắc đã diễn ra tại Trường THCS New School (phường Vạn Phúc, Hà Nội).

Điểm đáng chú ý của cuộc thi nằm ở việc kết hợp giữa robot vật lý và môi trường mô phỏng số, giúp học sinh rèn luyện tư duy thuật toán, chủ động dò tìm nguyên nhân khi chương trình gặp lỗi để kịp thời điều chỉnh giải pháp thay vì chỉ chạy đua về tốc độ.

Chia sẻ về trải nghiệm tại cuộc thi, em Ngô Đông Quyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ) cho biết, đề thi với chủ đề thành phố thông minh năm nay khá vừa sức với lứa tuổi của các em. Để chuẩn bị cho vòng chung kết, đội của Quyền đã dành trọn hai tuần tập trung ôn luyện, trong đó tuần đầu tiên dành để căn chỉnh các góc quay của robot và tuần thứ hai luyện giải đề nhằm tối ưu tốc độ di chuyển.

Trong quá trình tập luyện, nhóm đã thống nhất chiến thuật kết hợp linh hoạt giữa việc cho robot bám theo vạch dẫn đường tiêu chuẩn và tính toán các đoạn đi tắt ở những vị trí thuận lợi để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dù có chút tiếc nuối khi phần thi thực tế chưa đạt được số điểm trọn vẹn như kỳ vọng do áp lực tâm lý, Quyền vẫn cảm nhận rõ sự hào hứng từ bầu không khí thi đấu sôi nổi và tinh thần quyết tâm của các đội bạn.

Chia sẻ về trải nghiệm tại cuộc thi, em Ngô Đông Quyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ) cho biết, đề thi với chủ đề thành phố thông minh năm nay khá vừa sức với lứa tuổi của các em.

Theo nam sinh này, sân chơi robotics mang lại ý nghĩa thiết thực cho học sinh phổ thông khi giúp các bạn trẻ trực tiếp rèn luyện tư duy công nghệ, khả năng xử lý tình huống trên sản phẩm thực tế, đồng thời gợi mở định hướng phát triển đam mê khoa học kỹ thuật cho tương lai.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhìn nhận trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và tự động hóa đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống, giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức đơn thuần. Theo ông, nhà trường cần trang bị cho học sinh năng lực tư duy độc lập, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ ngay từ sớm.

Theo ông Khiêm, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, học sinh cần được trang bị bốn nhóm kỹ năng cốt lõi gồm lập trình AI căn bản, tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm kết hợp xử lý sự cố dưới áp lực và tư duy xanh. Theo ông, công nghệ không chỉ giúp các đô thị vận hành nhanh hơn mà phải hướng tới mục tiêu giúp con người sống tốt hơn, bền vững hơn.

Những gương mặt đạt thành tích cao tại Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào hành trình chinh phục Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 diễn ra vào cuối tháng 11 tại tỉnh Phú Thọ, mở ra cơ hội cọ xát và giao lưu trí tuệ cùng bạn bè quốc tế.

Ông Khiêm nhấn mạnh, việc tổ chức sân chơi này nhằm giúp học sinh hiện thực hóa bốn năng lực trên thông qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tiếp thu lý thuyết đơn thuần. Giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở những chiếc cúp hay tấm huy chương, mà ở quá trình các em rèn luyện sự kiên trì, bản lĩnh phân tích sai sót và phối hợp cùng đồng đội để điều chỉnh thuật toán khi gặp tình huống khó, từ đó từng bước làm chủ công nghệ trong tương lai.

Ông Khiêm nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của sân chơi này không nằm ở những chiếc cúp hay tấm huy chương, mà ở quá trình học sinh rèn luyện phương pháp phân tích sai sót và sự kiên trì khi đối mặt với những tình huống khó. Khi một đoạn mã chưa vận hành như kỳ vọng, các em học cách bình tĩnh tìm nguyên nhân, hợp tác cùng đồng đội để điều chỉnh thuật toán, từ đó hình thành bản lĩnh của những công dân số trong tương lai.

Những gương mặt đạt thành tích cao tại Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào hành trình chinh phục Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 diễn ra vào cuối tháng 11 tại tỉnh Phú Thọ, mở ra cơ hội cọ xát và giao lưu trí tuệ cùng bạn bè quốc tế.

Kết thúc ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã vinh danh các đội tuyển xuất sắc nhất ở từng bảng đấu, như sau: Bảng Sơ cấp (Explorer): Giải Nhất thuộc về cặp thí sinh Nguyễn Phúc Khang và Nguyễn Minh Khôi (Hải Phòng). Ba giải Nhì lần lượt gọi tên các nhóm thí sinh đến từ Hải Phòng gồm Nguyễn Diệp Ngọc Hân – Trương Nguyễn Hà Phương, Trần Mỹ An – Vũ Minh Quân, và nhóm Đặng Ayden Anh Dương – Trần An Gia – Phạm Thiện Nhân. Bảng Trung cấp (Creator): Ngôi vị cao nhất thuộc về cặp thí sinh Vũ Đức Anh và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng). Bốn giải Nhì được trao cho các đội thi: Đinh Hoàng Bảo Nam – Nguyễn Hữu Hưng (Trường THCS New School, Hà Nội), Trần Kiến Văn – Trần Ngọc Bảo Nam (Hải Phòng), Nguyễn Sỹ Minh Khôi – Đinh Hoàng Linh (Trường THCS New School, Hà Nội), và Chu Hiểu Minh – Hoàng Nguyễn Khắc Duy (Hải Phòng). Bảng Cao cấp (Innovator): Đội tuyển Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ) gồm ba thành viên Ngô Đông Quyền, Nguyễn Minh Sang và Hoàng Tú Linh xuất sắc giành Giải Nhất. Ba giải Nhì cùng thuộc về các nhóm thí sinh đến từ Hà Nội gồm: Dương Danh Bảo – Vũ Trọng Phúc – Lý Trần Bình Minh; Phạm Minh Tiến – Ngô Thành Trung – Nguyễn Quốc Hùng; và Trần Thanh Tùng – Trần Bảo Minh – Nguyễn Minh Khang. Bảng Ưu tú (Master): Nhóm thí sinh Nguyễn Trần Gia Hưng, Nguyễn Lương Trung Hiếu và Hoàng Nguyên Khôi (Hải Phòng) giành Giải Nhất. Bốn giải Nhì thuộc về các đội: Nguyễn Hoàng Phúc – Hoàng Ánh Dương – Hà Đăng Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Hoàng Trọng Tú – Triệu Trung Sơn – Trần Minh Tuấn (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Lưu Nguyễn Dũng – Nguyễn Minh Hải – Phạm Thị Thục Uyên (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); và Đặng Gia Bảo – Phạm Quốc Cường – Đỗ Viết Thiện Nhân (Trường THPT Công Nghiệp Hòa Bình, Hòa Bình).