Để con trở thành đứa trẻ hạnh phúc, cha mẹ cần tuân thủ 9 nguyên tắc

1. Khuyến khích trẻ chơi ngoài trời

Các hoạt động ngoài trời như chạy trên cỏ, leo cây, đào đất... rất tốt cho trẻ nhỏ. Các nghiên cứu cho thấy mùi hương liên quan thiên nhiên có thể thúc đẩy tâm trạng của trẻ.

Các nghiên cứu cho thấy mùi hương của thiên nhiên như mùi cây thông, cỏ mới cắt và hoa oải hương có thể thúc đẩy tâm trạng của trẻ. Vì vậy, bạn có thể khuyến khích con đọc sách hoặc làm bài tập về nhà ngoài hiên.

Vui chơi ngoài trời cũng có thể cải thiện các kỹ năng xã hội ở trẻ em. Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Journal of Science and Medicine in Sport cho thấy khi tăng thời gian hoạt động ngoài trời, trẻ đồng thời tăng mức độ đồng cảm, gắn kết và tự kiểm soát.

Các hoạt động ngoài trời như chạy trên cỏ, leo cây, đào đất... rất tốt cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

2. Nuôi dưỡng các mối liên hệ

Cách tốt nhất và dễ dàng nhất để thúc đẩy hạnh phúc của con là giúp bé gắn kết với bố mẹ, các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và với cả vật nuôi.

Cha mẹ nên trò chuyện, chia sẻ, tham gia vào cuộc sống của con cái để hiểu những gì đang xảy ra. Từ đó, giúp con giải quyết các tình huống khó khăn cũng như hiểu được cảm xúc của con.

Bằng cách trò chuyện về những tình huống khó khăn này, bạn sẽ giúp con mình học cách xử lý những vấn đề mà chúng đang gặp phải ở hiện tại và cả những khó khăn phải đối mặt trong tương lai.

3. Giới hạn thời gian dùng thiết bị điện tử

Trẻ có thể thấy vui khi chơi video game hàng giờ liền. Tuy nhiên, về lâu dài, việc dùng thiết bị điện tử quá nhiều sẽ khiến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng.

Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Emotion cho thấy những thanh thiếu niên dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động không liên quan đến thiết bị điện tử như chơi thể thao, làm bài tập về nhà... sẽ hạnh phúc hơn nhóm còn lại.

Nếu mua điện thoại thông minh cho trẻ, bạn hãy yêu cầu trẻ không dùng khi tham gia các hoạt động cùng gia đình như ăn cơm tối hoặc vui chơi bên ngoài, đồng thời giới hạn thời gian xem TV và sử dụng máy tính, điện thoại trong ngày.

Việc dùng thiết bị điện tử quá nhiều sẽ khiến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa

4. Dạy trẻ thể hiện lòng biết ơn

Giúp con biết thể hiện lòng biết ơn là cách để nuôi dạy trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, cha mẹ không nên ép buộc trẻ phải nói lời cảm ơn khi không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bạn có thể tạo thói quen cho gia đình để nói về những điều bạn cảm thấy biết ơn.

Điều này sẽ giúp trẻ học cách tìm kiếm những điều mà chúng có thể biết ơn trong cuộc sống hàng ngày.

5. Nuôi dưỡng hạnh phúc của chính bạn

Trẻ học hỏi rất nhiều từ cha mẹ. Bởi vậy, tâm trạng của cha mẹ vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc.

Cha mẹ nên đảm bảo sức khỏe phù hợp, bao gồm giấc ngủ, dinh dưỡng và tập thể dục. Chăm sóc bản thân, thiền, đọc sách và vận động cơ thể, tham gia vào các hoạt động,... sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc, niềm vui. Điều này sẽ khuyến khích con bạn làm điều tương tự.

Tâm trạng của cha mẹ vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc. Ảnh minh họa

6. Đừng cố gắng làm cho con bạn hạnh phúc

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng điều tốt nhất bạn có thể làm cho hạnh phúc lâu dài của con mình có thể là ngừng cố gắng giữ chúng lại. Ông Bonnie Harris, người sáng lập của tổ chức giáo dục trẻ em Core Parenting ở Peterborough, New Hampshire cho rằng:

"Nếu chúng ta đặt con mình vào một chiếc bong bóng và đáp ứng mọi mong muốn của chúng thì chúng sẽ quen. Trong khi, thế giới thực không phải như vậy".

Cha mẹ thường muốn con mình vui vẻ, làm theo ý con mỗi khi bé tỏ ra tức giận, buồn rầu hay thất vọng. Tuy nhiên, ông Harris cảnh báo, những trẻ không được học cách xử lý những cảm xúc tiêu cực sẽ có nguy cơ bị suy sụp khi đối mặt với những thách thức đó ở tuổi trưởng thành. Con sẽ khó phát triển các kỹ năng xử lý và hồi phục tâm lý sau những thất bại không thể tránh khỏi của cuộc sống.

7. Đặt kỳ vọng cao, nhưng không quá cao

Mặc dù việc dành hàng giờ để ôn thi hoặc tập đàn có thể không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui, kết quả mà sự chăm chỉ mang lại sẽ khiến trẻ ngập tràn hạnh phúc.

Sự mong đợi của bạn tác động lớn đến việc trẻ có sẵn sàng thử thách bản thân hay không. Các nghiên cứu cho thấy khi cha mẹ có kỳ vọng cao đối với việc học của con ở trường, trẻ sẽ học tốt hơn và kiên trì hơn khi thực hiện các nhiệm vụ khó khăn.

Điều quan trọng cần lưu ý là không nên mong đợi sự hoàn hảo. Đặt kỳ vọng quá cao cho con có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tâm lý.

8. Rèn luyện tính tự chủ cho trẻ

Những người có khả năng tự kiểm soát bản thân tốt có thể điều chỉnh tâm trạng tốt hơn. Vì vậy, cha mẹ nên dạy con tính tự giác ngay từ khi còn nhỏ, không bị cám dỗ bởi những thứ đồ yêu thích xung quanh.

Chẳng hạn, đặt tất cả thiết bị điện tử vào khu vực chung trong nhà trước khi đi ngủ. Điều này giúp trẻ không bị cám dỗ sử dụng chúng ở trên giường.

Cha mẹ nên dạy con tính tự giác ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh minh họa

9. Chấp nhận thất bại và thành công

Edward Hallowell, nhà tâm lý học, tác giả của cuốn sách The Childhood Roots of Adult Happiness từng nói rằng:

"Sai lầm lớn nhất mà các bậc cha mẹ tốt mắc phải là làm quá nhiều cho con cái của họ".

Hãy cố để con tự làm những gì chúng có khả năng dù chúng có phải vất vả hay khó khăn một chút. Một khi thành công chúng sẽ cảm thấy hân hoan khi chinh phục được thử thách cũng như được đối mặt với thử thách nếu bị thất bại.

Hãy tập trung vào việc tạo điều kiện cho trẻ học các kĩ năng mới nếu bạn muốn thúc đẩy lòng tự tôn, tự tin của con. Việc chinh phục khó khăn sẽ giúp xây dựng sự tự tin thực sự.

Điều này sẽ giúp trẻ tiếp cận những thách thức trong tương lai với niềm say mê và lạc quan, yếu tố rất quan trọng để giúp trẻ có một cuộc sống hạnh phúc.

12 thói quen thường ngày của trẻ cha mẹ nên uốn nắn ngay kẻo hối hận không kịp GĐXH - Đôi khi, chính cha mẹ khó có thể nhận biết được liệu hành vi của con có bình thường hay là chúng đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thái độ ứng xử.