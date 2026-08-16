Đi chợ cùng bố, bé gái 2 tuổi bị lạc rồi sống xa gia đình hơn 30 năm dù nhà ở ngay bên kia đường

Đi chợ cùng bố, bé gái bị lạc rồi sống xa gia đình hơn 30 năm

Cái kết có hậu dành cho người phụ nữ bị lạc gia đình suốt 35 năm.

Đời sống và Pháp luật dịch từ tờ Mothership, mới đây, thông tin một người phụ nữ 37 tuổi ở Trung Quốc đã có màn đoàn tụ hạnh phúc với gia đình sau khi mất tích lúc 2 tuổi đã khiến dư luận nước này hết sức chú ý. Điều đáng nói là cô đã bàng hoàng nhận ra mình đã sống ngay bên kia đường đối diện nhà người thân mà không hề hay biết.

Chị Cui Ning (hiện tại 37 tuổi) bị mất tích vào năm 1991 khi mới 2 tuổi tại một khu chợ ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, sau khi cha của chị để chị tự đi đến một quầy hàng gần đó để mua bánh bao.

Hôm đó, cô bé Cui 2 tuổi đã đi chợ cùng cha khi người cha đang bận rộn trông coi quầy bán rau của mình. Khi thấy con gái bắt đầu quấy khóc vì sốt ruột, người đàn ông đã đưa tiền và bảo cô bé đi mua bánh bao ở quầy hàng gần đó.

Tuy nhiên, cô bé 2 tuổi đã đi lạc và băng qua đường để sang khu chợ bán buôn sầm uất nằm ở phía đối diện. Một người phụ nữ bán quần áo tại chợ phát hiện ra đứa trẻ bị lạc và đã phát loa thông báo với hy vọng tìm được cha mẹ của bé. Tuy nhiên, không có ai đến nhận.

Không đành lòng bỏ lại cô bé, người phụ nữ đã đưa cô về nhà như một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, cuối cùng bà đã nuôi nấng Cui như con gái ruột của mình. Chị Cui chia sẻ với ETtoday rằng ban đầu mẹ nuôi tưởng cô bị câm, và sau đó, dựa vào giọng nói, bà đoán cô đến từ Ngọc Lâm – một thành phố khác thuộc tỉnh Quảng Tây.

Còn về phía gia đình của chị Cui, do mang nặng nỗi dằn vặt vì đã để con gái đi lạc, cha ruột của Cui chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô.

Theo ETtoday, ông đã dành phần đời còn lại để cố gắng tìm con gái, nhưng đáng tiếc là ông đã qua đời mà không thể tìm thấy con gái hay biết rằng con gái vẫn luôn ở ngay bên kia đường suốt bấy lâu nay.

Cui kể với ETtoday rằng cha mẹ nuôi và anh trai đã đối xử rất tốt với cô trong suốt thời gian cô lớn lên. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ và những câu chuyện đoàn tụ gia đình lan truyền trên mạng xã hội đã thôi thúc cô suy nghĩ về cội nguồn của mình và đăng ký thông tin lên một nền tảng hỗ trợ tìm kiếm người thân.

Vào ngày 7 tháng 7 năm nay, Cui đã đăng ký thông tin của mình lên một nền tảng tìm kiếm người thân. Chỉ trong vòng vài giờ, chị/em gái ruột của cô đã liên lạc. Cả hai đã thực hiện xét nghiệm ADN và kết quả xác nhận mối quan hệ huyết thống. Kể từ đó, Cui đã gặp lại mẹ ruột và chị/em gái; cả ba người đều đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động.

"Tôi đăng ký thông tin vào buổi sáng và ngay chiều hôm đó, chị gái đã liên lạc với tôi", chị Cui xúc động chia sẻ.

Cuộc đoàn tụ xúc động sau 35 năm

Cuộc đoàn tụ làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc

Thông tin trên VTC News, vào ngày 7/7 vừa qua, Cui trở về quê nhà ở Ngọc Lâm, Quảng Tây để đoàn tụ với những người ruột thịt. Ôm bó hoa trên tay, cô ôm chầm lấy mẹ ruột, nghẹn ngào nói: "Con cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ trong đời nữa". Cô cho biết sẽ dành thời gian cho gia đình ruột thịt và thường xuyên về thăm họ hàng.

Cuộc đoàn tụ làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người viết: "Họ từng sống chỉ cách nhau một con phố, vậy mà chẳng thể tìm thấy nhau. Thật đau lòng".

Người khác đặt câu hỏi đầy nghi vấn: "Không người cha có trách nhiệm nào lại để một đứa trẻ 2 tuổi tự đi mua đồ ăn. Nếu con bé mất tích gần nhà đến thế, tại sao không ai phản hồi các thông báo ở chợ? Liệu cô ấy thực sự bị lạc, hay người cha đã bỏ rơi con rồi sau đó hối hận?"

Một người khác bình luận: "Dù chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng đã được nuôi dưỡng bởi một gia đình yêu thương và giờ đây đã tìm lại được mẹ ruột. Cô ấy có thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời".