Diện mạo mới của Lý Nhã Kỳ bị nhận xét giống diễn viên Lê Giang

Tối 28/11, Lý Nhã Kỳ cùng nhiều sao Việt xuất hiện trong chương trình thời trang mang tên "Ru Hò Xự Xang Xê Cống" của NTK Thủy Nguyễn. Nữ diễn viên diện áo dài cách điệu rực rỡ và trang điểm cầu kỳ. Lý Nhã Kỳ lựa chọn layout makeup với má hồng đậm, đôi môi được đánh tràn viền tạo vẻ căng mọng, gợi cảm. Nhưng khi chụp góc nghiêng, lối trang điểm này khiến gương mặt cô như bị sưng, thiếu độ thanh thoát, thon gọn.

Lý Nhã Kỳ ngày càng khác lạ (Nguồn: Đi soi sao đi).

Nhiều khán giả cho rằng Lý Nhã Kỳ đã can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, so với trước đây, sự can thiệp nếu có này khiến cho nàng "kiều nữ" không còn xinh đẹp như trước. Ngoại hình của cô cũng tăng cân thấy rõ. Thậm chí, có người nhận xét cô ngày càng giống diễn viên Lê Giang. Nhưng nếu như Lê Giang luôn thừa nhận và thẳng thắn chia sẻ chuyện nhiều lần "đập đi xây lại" thì "phú bà showbiz Việt" này lại chưa từng lên tiếng về nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.





Nữ diễn viên với tổng thể trang phục, phụ kiện đầy màu sắc. Nhưng điều khiến khán giả chú ý là gương mặt khác lạ của cô.

Dù trang điểm cầu kỳ nhưng ở góc nghiêng, gương mặt Lý Nhã Kỹ lộ rõ những nét thiếu tự nhiên.

Cô thậm chí còn bị nhận xét giống với "nữ hoàng dao kéo" Lê Giang.

Lý Nhã Kỳ và NTK Thủy Nguyễn.