Diễn viên Thái Sơn: 'Dưới bóng cây hạnh phúc' thay đổi cuộc sống và cat-xe của tôi

Diễn viên Thái Sơn vừa có vai diễn mới nhất trong phim "Vui lên nào anh em ơi" của đạo diễn Vũ Minh Trí, biên kịch Trịnh Khánh Hà. Sau hàng loạt những vai phụ của VFC thì đây là lần đầu tiên, anh được đảm nhận vai chính trong bộ 3 nhân vật, cùng với Anh Đức, Tô Dũng.



"Vui lên nào anh em ơi" thoạt đầu có tên là "Những kẻ mộng mơ". Nhưng trong quá trình quay, cả ekip đều cảm nhận được tinh thần vui nhộn nên nhà sản xuất đã quyết định đổi tên phim như hiện tại.

Nội dung phim không chỉ mang đến cho khán giả những tiếng cười mà còn truyền tải những bài học quý giá về cuộc sống, khơi dậy sự lạc quan trong mỗi người.

Đây là lần đầu tiên, Thái Sơn đảm nhận vai chính trong bộ 3 nhân vật, cùng với Anh Đức, Tô Dũng (cảnh trong phim "Vui lên nào anh em ơi).

"Vui lên nào anh em ơi" xoay quanh hành trình khởi nghiệp đầy gian nan nhưng không kém phần hài hước, thú vị của nhóm bạn đồng niên Thắng (Thái Sơn), Tiến (Anh Đức) và Hưng (Tô Dũng). Họ lớn lên bên nhau và cùng quyết tâm bám trụ làm giàu ở vùng quê nghèo. Các nhân vật trong phim đều được xây dựng với màu sắc và cá tính riêng, tạo nên bức tranh đa dạng và phong phú về cuộc sống nông thôn hiện nay.

Trong phim, vai diễn của Thái Sơn có nét hơi ngu ngơ, khờ khạo nên sẽ mang lại tiếng cười cho khán giả. Nam diễn viên cho biết, đây là dạng vai nằm trong sở trường của anh. Dù vậy theo anh, "nói không khó cũng không đúng vì vai diễn nào cũng có cái khó mà diễn viên phải chinh phục. Vai diễn này tôi hài lòng đến 80%".

Nói về kỷ niệm trong lúc quay, Thái Sơn tiết lộ: "Nhân vật của tôi là một anh chàng khù khờ, chậm chạp nhưng thật thà, chân thành. Phim có màu sắc hài hước, vui nhộn, nên trong suốt quá trình quay, diễn viên và ekip cũng tràn ngập tiếng cười. Anh Đức làm tôi cười rất nhiều nên liên tục bị "xòe" trong lúc quay.

Thậm chí, nhiều lúc Anh Đức không nói gì cả nhưng cứ nhìn vào mặt anh là tôi lại buồn cười không diễn được. Mà những hôm quay thời tiết rất nóng, vì không muốn đoàn phải chờ đợi mình, tôi đã phải tự vả vào mặt, đấm vào bụng để không cười mà vẫn không hết. Ra ngoài vặt lá cây, chống đẩy cho hết cơn nhưng khi quay lại cảnh quay, được một lúc lại cười. Có lúc tôi phải đề nghị quay phim, đạo diễn là 'thôi các anh chửi em thật nặng vào để vì liêm sỉ mà em tập trung diễn', nhưng các anh bảo, 'tao cũng buồn cười thì chửi mày thế nào được'. Hi vọng sự vui vẻ này sẽ nhận được đồng điệu từ khán giả khi phim lên sóng".

Đắt show hơn sau vai diễn xéo xắt, thiếu nam tính trong "Dưới bóng cây hạnh phúc"

Khi được hỏi, vai diễn nào mang đến sự thay đổi khác biệt về cuộc sống và sự nổi tiếng? Thái Sơn chia sẻ: "Trước đây tôi cũng đã tham gia một số phim truyền hình nhưng đều khá mờ nhạt. Kể từ sau phim 'Dưới bóng cây hạnh phúc' của đạo diễn Vũ Trường Khoa, tôi cũng tạo được một chút ấn tượng trong lòng khán giả. Phim đó là tiền đề để tôi nhận được nhiều lời mời vào phim hơn, đi sự kiện, làm quảng cáo… Khán giả biết đến nhiều hơn thì show và cat-xe cũng tăng lên".

Trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" phát sóng năm ngoái, Thái Sơn đảm nhiệm vai Tú, một người đàn ông thiếu nam tính, đam mê đàn ca sáo nhị. Dù là vai phụ nhưng Thái Sơn được chú ý hơn cả vai chính nhờ màu sắc khác biệt từ tính cách đến tạo hình nhân vật. Nét diễn xéo xắt nhưng duyên dáng của Thái Sơn cho thấy vốn sống dày dặn, sự tìm tòi tích luỹ qua nhiều năm làm nghề thăng trầm của nam diễn viên. Vai diễn thành công, nhiều người cũng trêu Thái Sơn rằng: "Vào vai này mới được sống đúng là mình đúng không?'. Nhưng anh khẳng định: "Tú không phải con người tôi. Ở ngoài đời, tính tôi hơi trầm, có cởi mở nhưng không phải người nói nhiều. Cũng có lúc đanh đá nhưng chỉ khi diễn hoặc trêu mọi người thôi".

Nam diễn viên cũng quan niệm, làm diễn viên không cứ phải là nam thần, soái ca. "Ngày nào tôi cũng soi gương, chụp ảnh nên rõ ràng là biết mình không đẹp trai, không phải soái ca, nam thần nhưng mà dù không đẹp trai thì mình cứ hình dung mỗi người như những bông hoa chẳng hạn, mình nhìn tích cực đi, thì bông hoa nào cũng có mùi hương riêng và giá trị riêng của nó. Hãy làm tốt thứ là sở trường của mình thì đều tạo nên dấu ấn riêng cũng như chỗ đứng trong lòng khán giả".

Thái Sơn có cuộc sống êm đềm bên vợ và hai con nhỏ

Thái Sơn vốn là diễn viên chèo của Nhà hát Chèo Việt Nam. Tại đây, anh bộc lộ sở trường với các vai hài nên thường được giao vào các vai như vai hề cu Sứt trong trích đoạn "Cu Sứt Huyện Tể", vai trưởng thôn trong trích đoạn "Giàu giả – Nghèo thật", vai Lý trưởng trong vở "Bắc Lệ đền thiêng",… Anh cho biết, NSND Tự Long chính là người đã dạy anh những bước đi đầu tiên khi mới bén duyên nghệ thuật: "Khi đó, tôi như một trang giấy trắng được anh Long hướng dẫn những điều đầu tiên. Đó là sự ảnh hưởng rất tích cực ngay từ những ngày đầu bởi tôi được anh Tự Long uốn nắn những nét diễn xuất chuẩn nhất. Với tôi, đây là sự may mắn lớn".

Nhờ sự duyên dáng trong các vai màu sắc hài mà Thái Sơn được khán giả gọi tên nhiều nhất để đóng vai Bắc Đẩu thay thế NSND Công Lý trong Táo Quân 2024. Tuy nhiên, anh cho rằng sẽ khó có người vượt qua được Công Lý và tự thấy bản thân còn phải học hỏi nhiều.

Năm 2014, Thái Sơn đoạt Huy chương Vàng trong Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VHTT&DL tổ chức với vai Cả Hân trong trích đoạn vở "Đường trường duyên phận". Đầu năm nay, anh được trao danh hiệu NSƯT. Nhiều khán giả do mới biết đến Thái Sơn ở các vai diễn phim truyền hình nên cho rằng, danh hiệu này đến với anh quá nhanh nhưng so với nhiều đàn em trong nghề, gần 20 năm cống hiến, sự nổi tiếng với Thái Sơn thực ra là hơi muộn.

Ngoài đời, Thái Sơn cho biết, anh có cuộc sống êm đềm. "Hiện tôi có 1 vợ, hai con, bé lớn đã đi học. Gần đây tôi thấy mình chịu khó làm hơn, đến đâu cũng được nhiều người yêu quý hơn", Thái Sơn chia sẻ với báo chí mới đây.

Được khán giả biết đến nhiều sau bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" nên trong năm 2023 Thái Sơn đồng thời vào thêm 2 phim khác của VFC là "Cuộc chiến không giới tuyến" và "Biệt dược đen". Hỏi Thái Sơn có sợ bản thân bị nhàm chán như một số diễn viên nổi tiếng gần đây, anh chia sẻ: "Như Sơn thấy thì tần suất cũng có nhiều lắm đâu! Mãi từ năm ngoái, sau 'Dưới bóng cây hạnh phúc' thì năm nay Sơn mới tham gia. Trong năm 2024 thì 'Vui lên nào anh em ơi' là phim đầu tiên nên tôi thấy tần suất cũng chưa dầy lắm. Nếu thấy dầy rồi thì đó sẽ là thử thách rất khó khăn vì luôn phải làm mới, phải học hỏi, trau dồi, phải làm bản thân mới lên để vai diễn sau không bị trùng lặp với vai trước.



