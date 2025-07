Điều khiến chàng ghét nhất, thậm chí sợ hãi mà rời xa bạn

Ảnh minh họa.

Các chàng được gọi là phái mạnh, một phần là bởi họ sinh ra đã muốn điều khiển người khác, lãnh đạo thế giới... Nếu bạn cố tính dẫn dắt chàng theo ý mình, bạn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Kể cả dùng những giọt nước mắt, van xin để "điều khiển" tình yêu của chàng, đó cũng là "kế sách" dở tệ.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành), trả lời trên VietnamNet thì: Kiểm soát chồng là sai lầm không ít chị em mắc phải, đẩy hôn nhân vào trạng thái ngột ngạt, căng thẳng.

Nguyên nhân khiến chị em có hành vi này là do thiếu tự tin vào bản thân, không có cảm giác an toàn, mong muốn kiểm soát chồng để thấy an tâm hơn. Muốn nắm rõ mọi thứ trong tầm tay, chị em thường thúc giục, tra hỏi khi chồng ra ngoài giao lưu, thậm chí lục ví, xem trộm điện thoại…

Trong khi đó, mối quan hệ vợ chồng muốn hòa thuận, hạnh phúc rất cần sự tôn trọng, tin tưởng và mỗi người đều cần không gian riêng. Chị em kiểm soát chồng thái quá sẽ làm đổ vỡ cả ba yếu tố đó. Người chồng cảm thấy vợ quá đa nghi và vô lý, không tin tưởng, tôn trọng mình. Các anh có thể phản kháng lại dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, hoặc không còn cảm thấy thoải mái, dần dần mất kết nối, rạn nứt tình cảm, ngoại tình, ly hôn.

Thay vào đó, hãy khiến chàng cảm thấy may mắn khi được ở trong mối quan hệ với bạn.

Bạn xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được ở bên một chàng trai nhận thức rõ giá trị của bản thân bạn. Khi bạn tự tin vào chính mình, biết trân trọng mình, chàng sẽ thấy bạn may mắn khi được ở bên bạn. Còn chỉ một mình bạn nỗ lực nắm giữ mối quan hệ hiện tại, là bạn đang tự đẩy mình vào thế yếu, thế tự ti. Trái lại, khi bạn chứng minh được các giá trị của mình trước chàng, anh ấy sẽ tự khắc muốn "giữ chân" bạn.