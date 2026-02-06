Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026

Theo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), "Quảng trường mùa xuân" - Chương trình thay thế "Táo Quân" phát sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân, vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng.

Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị khán giả một điểm hẹn nghệ thuật mới, nơi âm nhạc, hài kịch và nghệ thuật trình diễn gặp nhau và cũng là nơi những câu chuyện của một năm được kể lại theo một cách khác - mới mẻ và nhiều cảm xúc cho một buổi tối cuối năm.

"Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2026. Ảnh VTV

"Quảng trường mùa xuân" được xây dựng như một không gian nghệ thuật ấm áp, rộn ràng, mang đậm không khí đoàn viên, sum họp trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Trong không gian ấy, tiếng cười rất quen thuộc của đêm giao thừa vẫn hiện diện.

Diễn viên Đỗ Duy Nam chia sẻ với Thời báo VTV: "Nam vào một vai vô cùng đặc biệt, chưa thể bật mí nhưng sẽ là một nhân vật xuyên suốt từ 20h đến tận Giao thừa. "Quảng trường mùa xuân" sẽ mang lại rất nhiều sự mới lạ - xen lẫn giữa âm nhạc, nhạc kịch, hài kịch, múa... Là một chương trình đáng chờ đón vào đêm Giao thừa".

Đỗ Duy Nam góp mặt trong "Quảng trường mùa xuân". Ảnh VTV

Đêm Giao thừa không thể thiếu tiếng cười, nhưng cũng sẽ có những phút giây sâu lắng. Rất nhiều những sự kiện nổi bật của đất nước xuất hiện tại "Quảng trường mùa xuân", để khán giả cùng nhìn lại một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc.

"Quảng trường mùa xuân" đã chinh phục được những khán giả đầu tiên có cơ hội theo dõi chương trình trong quá trình ghi hình.

"Quảng trường mùa xuân" mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh VTV

