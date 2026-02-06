Mới nhất
Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026

Thứ sáu, 11:00 06/02/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2) trên sóng VTV với nhiều tiết mục đặc sắc.

Theo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), "Quảng trường mùa xuân" - Chương trình thay thế "Táo Quân" phát sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân, vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng. 

Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị khán giả một điểm hẹn nghệ thuật mới, nơi âm nhạc, hài kịch và nghệ thuật trình diễn gặp nhau và cũng là nơi những câu chuyện của một năm được kể lại theo một cách khác - mới mẻ và nhiều cảm xúc cho một buổi tối cuối năm.

Những hình ảnh đầu tiên của chương trình thay thế Táo Quân đêm giao thừa 2026 - Ảnh 1.

"Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2026. Ảnh VTV

"Quảng trường mùa xuân" được xây dựng như một không gian nghệ thuật ấm áp, rộn ràng, mang đậm không khí đoàn viên, sum họp trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Trong không gian ấy, tiếng cười rất quen thuộc của đêm giao thừa vẫn hiện diện.

Diễn viên Đỗ Duy Nam chia sẻ với Thời báo VTV: "Nam vào một vai vô cùng đặc biệt, chưa thể bật mí nhưng sẽ là một nhân vật xuyên suốt từ 20h đến tận Giao thừa. "Quảng trường mùa xuân" sẽ mang lại rất nhiều sự mới lạ - xen lẫn giữa âm nhạc, nhạc kịch, hài kịch, múa... Là một chương trình đáng chờ đón vào đêm Giao thừa".

Những hình ảnh đầu tiên của chương trình thay thế Táo Quân đêm giao thừa 2026 - Ảnh 2.

Đỗ Duy Nam góp mặt trong "Quảng trường mùa xuân". Ảnh VTV

Đêm Giao thừa không thể thiếu tiếng cười, nhưng cũng sẽ có những phút giây sâu lắng. Rất nhiều những sự kiện nổi bật của đất nước xuất hiện tại "Quảng trường mùa xuân", để khán giả cùng nhìn lại một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc.

"Quảng trường mùa xuân" đã chinh phục được những khán giả đầu tiên có cơ hội theo dõi chương trình trong quá trình ghi hình.

Những hình ảnh đầu tiên của chương trình thay thế Táo Quân đêm giao thừa 2026 - Ảnh 3.

"Quảng trường mùa xuân" mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh VTV

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Cứu hộ thuyền cháy, Lợi đã hiểu hơn về Trung tá Minh Kiên

Cứu hộ thuyền cháy, Lợi đã hiểu hơn về Trung tá Minh Kiên

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướng

Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướng

Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3

Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu' sau 14 ngày sinh con thứ 3

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi sinh con thứ ba được 14 ngày, diễn viên Nhã Phương khoe vòng eo săn chắc 'như chưa từng mang bầu'.

Ba 'mẹ bỉm' Ngọc Hân, Mai Ngọc, Ngô Mai Phương hội ngộ gây chú ý

Ba 'mẹ bỉm' Ngọc Hân, Mai Ngọc, Ngô Mai Phương hội ngộ gây chú ý

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ba mẹ bỉm sữa Ngọc Hân, Mai Ngọc và Ngô Mai Phương hội ngộ chia sẻ khoảnh khắc ấm áp. Những câu chuyện về chăm sóc con cái và tình bạn thân thiết của họ thu hút sự quan tâm.

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.

Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTV

Nữ diễn viên đóng Thiếu tá, 'người tình màn ảnh' của Steven Nguyễn trên phim VTV

Giải trí - 5 giờ trước

Diễn viên Minh Trang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như hoa hậu, đóng vai Thiếu tá Lam Anh, đơn phương yêu Trung tá Kiên (Steven Nguyễn) trên phim giờ vàng VTV.

Hồng Diễm gây sốt với hình ảnh táo bạo, điều khiến fan chú ý là bình luận của Mạnh Trường

Hồng Diễm gây sốt với hình ảnh táo bạo, điều khiến fan chú ý là bình luận của Mạnh Trường

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm hiếm hoi diện áo xẻ ngực, khoe trọn vẻ ngoài quyến rũ khiến khán giả và đồng nghiệp không khỏi trầm trồ.

Trước khi làm đạo diễn phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là ai, tài năng ra sao?

Trước khi làm đạo diễn phim của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là ai, tài năng ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã trở thành đạo diễn của phim do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Trước khi có vai trò mới, nam diễn viên làm gì và tài năng ra sao?

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Nam diễn viên quê Phú Thọ đang gây tranh cãi trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Bình An với vai Chiến đang gây tranh cãi trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược", được phát sóng trên VTV3 .

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng đóng MV Tết

Con trai Đàm Vĩnh Hưng đóng MV Tết

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã được bố cho tham gia MV Tết. Cậu bé càng lớn càng đáng yêu như thiên thần.

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.

'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Xem - nghe - đọc
Á hậu quê Đồng Nai có cuộc sống ra sao sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo?

Á hậu quê Đồng Nai có cuộc sống ra sao sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo?

Giải trí
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Câu chuyện văn hóa
Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướng

Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

