Đồng đội mai mối Trung tá Minh Kiên với con gái Thượng tướng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 "Không giới hạn", Tùng (Anh Tuấn) mời Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đến nhà chơi và ăn cơm. Thấy Trung tá Minh Kiên đẹp trai nhưng vẫn độc thân nên Tùng cũng thấy sốt ruột thay, muốn mai mối cho đồng đội.

Khi thấy Kiên có ý muốn trốn, Tùng lập tức nắn chỉnh đàn em, một người đẹp trai ngời ngời như Kiên mà giờ này vẫn độc thân là không ổn.

Tùng ngỏ ý muốn mời Trung tá Minh Kiên về nhà ăn cơm.

Diệu (Huyền Trang) vợ của Tùng cũng là đồng chí công tác chung đơn vị với Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân, thủ trưởng đơn vị của Kiên. Lam Anh cũng là người rất ngưỡng mộ và thương thầm Trung tá Minh Kiên. Vợ chồng Tùng – Diệu đã cùng nhau tổ chức một buổi hẹn với mục đích mai mối cho Kiên và Lam Anh.

Khi đang chuẩn bị món ăn, biết là Trung tá Minh Kiên về cùng Tùng nên cả Diệu và Lam Anh vui mừng trước tin này. Lam Anh vội tô thêm son để đón người thương thầm.

Diệu đã sắp xếp để Lam Anh tới nhà để gặp gỡ Trung tá Minh Kiên.

Ở diễn biến khác trong tập phim, khi đang ở sở chỉ huy, Trung tá Minh Kiên đột ngột nghe báo động về việc nhiều người đang gặp nạn trên biển sau cơn lốc xoáy khiến anh vô cùng lo lắng. Ở đâu đó, trên chiếc tàu gỗ, người dân căng mình trong gió mạnh, sóng biển dữ dội...

Nhiều người gặp nạn trên biển đang cần sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Tập 2 "Không giới hạn" được phát sóng lúc 21h ngày 3/2 trên VTV1.

Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân GĐXH - Tham gia cứu hộ cứu nạn động đất, các chiến sĩ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được tình cảm yêu mến của người dân nước bạn.