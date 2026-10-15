Doãn Quốc Đam tâm tư sau cảnh bạo hành

Doãn Quốc Đam đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình với vai diễn Bình vũ phu - chồng của Hạnh (Huyền Lizzie) trong phim "Căn nhà không mái che". Bình nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần và thường xuyên đánh đập vợ, khiến cuộc sống của Hạnh cùng hai con là Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xíu) chìm trong bất ổn. Ngay từ tập mở màn, Bình khiến người xem phẫn nộ với những trận đòn tàn nhẫn dành cho vợ.

Sang tập 2 phát sóng tối 13/10, Bình yêu cầu Hạnh đưa 90 triệu đồng để trả nợ, đổi lấy chữ ký vào đơn ly hôn. Khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Bình trách con gái vì cho rằng Thơ hẳn rất vui khi bố mẹ chia tay. Tuy nhiên, cô bé bật khóc, khẳng định mình không ghét bố mà chỉ thương mẹ. Người đàn ông từng hung hăng, liên tục đe dọa vợ giờ đây nghẹn ngào nhắc lại lần đánh con gái: "Bố có lỡ đánh con một cái, có đau không? Bố xin lỗi!".

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Từ những phân cảnh Bình hành hung vợ ở tập đầu, khi nam diễn viên thể hiện một nhân vật khiến người xem căm ghét đến phân đoạn chuyển biến về tâm lý đều thuyết phục người xem.

Thế nhưng, mới đây, Doãn Quốc Đam bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân thừa nhận bản thân đã sai, sai từ khi nhận dự án. Cụ thể, nam diễn viên cho biết: "Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách, trách là tại sao không bàn trước, không tập trước. Tôi nhận là như vậy có sai! Cũng bởi cái cơ chế tự xù lông của mình".

Doãn Quốc Đam lý giải, trong sự nghiệp diễn xuất, anh gặp rất nhiều trường hợp bạn diễn bị biết trước (trong nghề cái này gọi là diễn xạo) hay đôi khi nếu tập 100% những gì anh nghĩ trong đầu cho bạn diễn biết trước sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Đó là bạn diễn sẽ phản ứng trước hoặc sẽ thoại câu thoại hướng đến hành động, trong khi Doãn Quốc Đam luôn muốn nhìn thấy sự phản ứng bất ngờ không chuẩn bị trước nhưng lại thật nhất của bạn diễn.

Về phân cảnh bạo hành vợ trên màn ảnh, nam diễn viên giải thích: "Không tập trước hết 100%, bao giờ tôi cũng chỉ tập ở mức độ 60% nhưng tôi cũng đã có nhắc bạn diễn phải ngồi lùi lại mặc dù bạn ấy chả hiểu vì sao. Và tôi lựa cái tay vin của ghế trồi hơn so với lưng bạn ấy để đến khi tôi có đập cái mâm thì tay vịn đã cản lực không va toàn bộ vào người bạn ấy, tôi nhìn góc quay khuôn hình là tôi biết hình sẽ lấy như thế nào, ăn gian ra làm sao mà trông cảm giác không khác gì bị đập vào lưng thật...

Cảnh này quay nhiều góc nên phải làm đi làm lại nhiều lần... Lúc tập tổ thiết kế không bày đủ đạo cụ vào khuôn hình đến khi quay thật mới bày. Đạo diễn có nói tôi là vừa rồi tập anh thấy chưa đủ mạnh để khán giả ghét nhân vật này, cái này em xem đẩy thêm cho anh. Vậy là đến khi bày cơm vô thì tôi tăng mức độ lên".

Huyền Lizzie động viên Doãn Quốc Đam.

Hậu trường phân cảnh Bình (Doãn Quốc Đam) bạo hành vợ là minh chứng cho thực lực diễn xuất của các diễn viên.

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả động viên, cũng như dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Doãn Quốc Đam. "Người vợ màn ảnh" là Huyền Lizzie bình luận: "Cái quan trọng là anh diễn rất đỉnh như thật, anh quá tuyệt vời".

Với những ai đã theo dõi anh qua nhiều bộ phim truyền hình, hình ảnh Doãn Quốc Đam trong vai người đàn ông thô bạo, mang màu sắc phản diện đã chẳng còn xa lạ. Trước Bình của "Căn nhà không mái che", khán giả từng biết đến Mến nát ở "Phố trong làng" và "Làng trong phố". Đó cũng là nhân vật gắn với rượu chè, tính khí bất thường và những mâu thuẫn gia đình. Dù mỗi nhân vật có hoàn cảnh, tính cách riêng, việc Doãn Quốc Đam liên tục thể hiện những kiểu vai gai góc, khó ưa khiến người xem không khỏi liên tưởng.

Sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ở mảng phim truyền hình giờ vàng phía Bắc. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ những vai phụ và dần khẳng định vị trí nhờ khả năng hóa thân đa dạng.

Doãn Quốc Đam để lại dấu ấn qua nhiều phim giờ vàng như: Quỳnh búp bê, Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Phố trong làng, Đấu trí, Thương ngày nắng về, Làng trong phố, Gia đình mình vui bất thình lình, Độc đạo... Năm 2025, nam diễn viên gây chú ý trong phim điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương.



