Phan Minh Huyền: 'Doãn Quốc Đam có lối diễn rất sáng tạo'

Không còn là nữ tổng tài trên phim giờ vàng, Phan Minh Huyền trở thành người phụ nữ thôn quê mộc mạc GĐXH - Phan Minh Huyền nổi tiếng trên phim giờ vàng bởi hình ảnh nữ tổng tài hay quý cô công sở sang chảnh nhưng ở phim mới cô thử thách bản thân qua một hình ảnh rất khác lạ.

3 tập đầu của bộ phim truyền hình "Căn nhà không mái che" đã chính thức lên sóng trên VTV3 và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Trong phim, Phan Minh Huyền lần đầu vào vai một người phụ nữ thôn quê mộc mạc, với tạo hình khác hẳn vẻ kiêu sa, sang chảnh từng ghi dấu ấn trong "Thương ngày nắng về" hay "Cách em 1 milimet"…

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nhân vật Hạnh do Phan Minh Huyền đảm nhận đã khiến khán giả xót thương, đồng cảm. Hạnh là một người phụ nữ nghèo, chăm chỉ, hiền lành, tự trọng, thương con, nhẫn nhịn và phải chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình. Cô bán rau, thu hái chè, nuôi lợn gà để kiếm sống, luôn đặt hạnh phúc của hai con là Thơ và Khang lên trên bản thân mình. Cũng vì mong muốn các con được hạnh phúc, có một mái ấm gia đình trọn vẹn, Hạnh chấp nhận chịu đựng những trận đòn không thương tiếc từ chồng. Cô nhiều lần phải nhập viện, thậm chí được bác sĩ cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng.

Tập đầu tiên của "Căn nhà không mái che" gây sốc với khán giả bởi cảnh người chồng bạo hành Hạnh. Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, nhận được nhiều sự chia sẻ và xót thương dành cho nhân vật. Không ít khán giả bày tỏ rằng, dù biết đây chỉ là cảnh phim, họ vẫn cảm thấy đau thắt trong lồng ngực khi nhớ lại những chuyện tương tự từng chứng kiến hoặc trải qua trong quá khứ.

Diễn xuất chân thực của Phan Minh Huyền trong những phân cảnh bị bạo hành nhận được nhiều lời khen ngợi.

"Hậu trường lúc tập cho cảnh này không quá kinh khủng, nhưng khi diễn, anh Doãn Quốc Đam đã có những sáng tạo khiến tất cả diễn viên cùng tham gia đều bị bất ngờ và nhanh chóng có sự phối hợp ăn ý.

Khi tập, hoàn toàn không có chi tiết anh Đam nhét cơm vào miệng tôi, đập mâm vào lưng hay đạp vào bụng… Nhưng đến khi diễn, anh Đam đã 'sáng tác' thêm những cảnh đó, khiến cảm xúc mạnh hơn rất nhiều, giúp tôi diễn cảnh sợ hãi và hoảng loạn một cách chân thật nhất. Thậm chí, tôi còn không biết anh sẽ có những hành động nào tiếp theo để làm tổn thương Hạnh nữa", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết, dù gặp không ít thử thách khi nhận vai Hạnh bởi đây là nhân vật hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn cô từng đảm nhận. Từ góc nhìn của một người phụ nữ, người mẹ, cô vừa thương, vừa xót xa, đồng cảm với những cảm xúc của Hạnh.

Phan Minh Huyền vào vai người phụ nữ nông thôn khiến khán giả bất ngờ vì màn "lột xác" này.

Hạnh nhiều lần bị chồng đánh đập, chịu đựng không ít tổn thương nhưng vẫn giống như rất nhiều người phụ nữ Việt Nam, coi con cái quan trọng hơn bản thân mình. Cô cố giữ mái ấm cho các con, mong chúng có một người cha, với quan niệm rằng dù bố có tồi tệ đến đâu thì vẫn là bố, con cái cần có bố. Những uất ức mà Hạnh cố gắng chịu đựng lại là điều các con không thể chấp nhận. Vì thế, Thơ, con gái Hạnh mới lén lút đi nộp đơn ly hôn thay mẹ. Cũng chính câu chuyện này khiến người chồng càng cuồng loạn, ra tay bạo hành Hạnh không thương tiếc.

Phan Minh Huyền chia sẻ, những nỗi đau của Hạnh trong các tập đầu là những phân đoạn tâm lý rất nặng, đòi hỏi cô phải nghiên cứu sâu sắc để làm nổi bật những tổn thương chất chứa trong nhân vật. Qua vai diễn, nữ diễn viên muốn gửi gắm thông điệp đến những người phụ nữ đang phải chịu đựng đau đớn, bạo hành trong gia đình: hãy mạnh mẽ vươn lên để bảo vệ chính mình và các con. Cuối cùng, trong phim, Hạnh đã lựa chọn ly hôn để bảo vệ các con.

Bên cạnh diễn xuất nhận được nhiều lời khen trong những tập đầu, Phan Minh Huyền cũng đối mặt với một số ý kiến về tạo hình nhân vật Hạnh. Một số khán giả cho rằng vẻ ngoài của Hạnh chưa đủ khổ, vẫn hơi… xinh.

Trước những ý kiến này, Phan Minh Huyền cho rằng Hạnh không phải là một người phụ nữ xấu, mà chỉ là người phụ nữ lam lũ, vất vả. "Trong suy nghĩ của khán giả, Hạnh cần… xấu hơn nữa. Tuy nhiên, với tôi, Hạnh là người phụ nữ có nhan sắc, nhưng vì quá vất vả, không có điều kiện chăm chút bản thân, khiến vẻ ngoài của cô bị lu mờ đi", Phan Minh Huyền bày tỏ.

Tuy nhiên, cũng có không ít lời khen dành cho Phan Minh Huyền ở tạo hình người phụ nữ nông thôn vất vả này. Nhiều khán giả nhận định, Phan Minh Huyền đã hoàn toàn "thoát" các vai sang trọng, sành điệu để hóa thân vào người phụ nữ nghèo thật sự. Từ làn da nâu, sạm, gương mặt luôn ẩn chứa sự lo toan, đầu móng tay cũng đen lại vì nhựa rau, tóc tai luôn buộc túm vội vàng… đến dáng đi tất tả không có bóng dáng Phan Minh Huyền thường thấy. Có những khán giả còn tinh ý thấy Phan Minh Huyền ở phim này gầy hơn, rất tương thích với số phận của nhân vật. Điều này cho thấy Phan Minh Huyền đã có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ để để xây dựng một nhân vật Hạnh chân thực, gần gũi.

Trước hai luồng ý kiến này, Phan Minh Huyền cũng giãi bày thêm: "Có lẽ do mọi người đã quá quen với một Phan Minh Huyền qua những dạng vai đẹp, sang lâu nay, nên ở những tập đầu còn chưa quen mắt với tạo hình mới của Huyền. Tuy nhiên, là một diễn viên chuyên nghiệp, luôn mong mỏi được trải nghiệm với mọi loại vai diễn, bởi vậy Huyền thực sự hạnh phúc khi được giao vai Hạnh. Đây là thử thách nhưng cũng là sự hứng khởi của Huyền trong nghiệp diễn, khi lần đầu tiên vào một vai rất khác biệt với mình. Huyền đã dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm vai diễn và mong muốn đem đến một Hạnh được khán giả quan tâm, yêu thương. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận và ghi nhận những nỗ lực thay đổi của Huyền ở mỗi dạng vai".

Phan Minh Huyền cũng kể lại một câu chuyện vui ở hậu trường. Khi bắt đầu quay những tập đầu tiên, các diễn viên đều còn khá trắng trẻo nên phải dùng phấn nâu để làm tối màu da. Thế nhưng, chỉ sau đúng 2 tuần quay, cả nhóm không còn cần đến lớp phấn hóa trang này nữa, bởi ai cũng đã sạm nắng, đen bóng từ chân đến đầu.

Phan Minh Huyền đối diễn cùng Doãn Quốc Đam.

Phim "Căn nhà không mái che" lên sóng vào thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3. Dù mới chỉ 3 tập đầu nhưng phim đã cuốn hút người xem và tạo độ thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội bởi câu chuyện về người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân do Phan Minh Huyền thủ vai.

Phim cũng được khán giả khen ngợi bởi cảnh quay đẹp, bối cảnh ở không gian trung du phía Bắc khi dấu ấn đô thị hóa chưa phủ dày. "Căn nhà không mái che" do đạo diễn Bùi Tiến Huy và đạo diễn Phạm Gia Phương thực hiện.