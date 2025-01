Đường tình trái ngược của Song Joong Ki - Song Hye Kyo sau 5 năm ly hôn

Song Joong Ki "sợ vợ 1 phép" là do tính cách này của bà xã ngoại quốc Song Joong Ki không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho vợ và niềm tự hào khi có một gia đình trọn vẹn.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Sau thành công của bộ phim Hậu duệ mặt trời, mối tình của họ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ khắp châu Á. "Cơn sốt Song - Song" lên đến đỉnh điểm với một đám cưới xa hoa. Hôn lễ của họ là một trong những sự kiện đình đám nhất của làng giải trí châu Á năm 2017.

Không ngờ, cuộc hôn nhân tưởng là đẹp như mơ lại chỉ kéo dài chưa đầy 18 tháng. Cặp đôi khiến người hâm mộ choáng váng khi bất ngờ thông báo ly hôn vào năm 2019. Sau khi chia tay, cả hai hiếm khi nhắc đến nhau và chuyện tình duyên của họ mang hai màu sắc đối lập.

Song Joong Ki hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh

Song Joong Ki đang có tổ ấm hạnh phúc với Katy Louise Saunders - một cựu diễn viên người Anh. Katy sinh năm 1984, hơn Song Joong Ki 1 tuổi. Quen biết qua lời giới thiệu của bạn bè không lâu sau vụ ly hôn của Song Joong Ki - Song Hye Kyo, họ hẹn hò khoảng 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân.

Song Joong Ki kết hôn với bà xã Katy Louise Saunders và có hai con.

Đầu năm 2023, ngôi sao phim Cậu út nhà tài phiệt công bố đã đăng ký kết hôn và Katy Louise Saunders đang mang. Đến giữa tháng 6/2023, con trai đầu lòng của họ chào đời.

Ngày 20/11/2024, Song Joong Ki thông báo có thêm em bé: “Tôi đang ở Rome (Italy). Cũng tại nơi này, mới chỉ hơn 1 năm sau khi đón em bé đầu tiên của mình với trái tim ngập tràn sự biết ơn, tôi lại đón một em bé xinh đẹp nữa. Công chúa của chúng tôi đã chào đời rất khỏe mạnh. Hai mẹ con đều khỏe và đang nghỉ ngơi thật tốt".

Mới đây, nam tài tử tiết lộ thêm về cuộc sống gia đình, chủ yếu diễn ra ở Itaewon (Hàn Quốc) và Tuscany, vùng ngoại ô Rome, Italy: " Vì vợ tôi đã sống ở Italy từ nhỏ nên khi không có lịch trình làm việc, tôi thường ở bên cô ấy tại đó. Gần đây, tôi bắt đầu học tiếng Ý vì con trai tôi đang bắt đầu tập nói bằng tiếng mẹ đẻ của bé, đôi khi tôi không hiểu con nói gì. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi áp lực nhưng đó cũng là có động lực giúp tôi cố gắng học tiếng Ý hơn.

Vợ tôi cũng đang học tiếng Hàn, cô ấy có năng khiếu về ngôn ngữ nên học rất nhanh. Cô ấy đã có thể nói với mẹ tôi những câu như 'Mẹ ơi, ăn cơm thôi', dù chưa hoàn hảo nhưng rất đáng yêu".

Song Joong Ki gặt hái nhiều thành công ở mảng truyền hình nhưng trong điện ảnh vẫn gặp nhiều thách thức.

Nam tài tử không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho bà xã, tiết lộ về tính cách của vợ: " Tôi mới là người Hàn Quốc nhưng vợ tôi lại rất coi trọng lễ nghi, phép tắc. Cô ấy đặt nặng vấn đề nhân cách và sự tôn trọng người khác, chính vì vậy mà tôi thường xuyên bị cô ấy nhắc nhở.

Chẳng hạn như có lần quản lý đến nhà giao đồ, tôi bận việc riêng nên đã để anh ấy chờ khoảng 20 phút. Sau khi xong việc và nói chuyện với quản lý, tôi bị vợ trách: 'Anh là ai mà lại để người khác phải chờ đợi như vậy?'. Cô ấy luôn nhắc nhở tôi về những điều căn bản trong cuộc sống, thường xuyên góp ý một cách thẳng thắn và chân thành, điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều. Thật may mắn và tuyệt vời khi có cô ấy ở bên cạnh" .

Trong cuộc bình chọn do cổng thông tin cộng đồng DC Inside tổ chức, Song Joong Ki lọt vào Top 3 những ngôi sao có cuộc sống hạnh phúc hơn sau ly hôn, với 14% số phiếu bầu. Với gia đình mới ấm áp, Song Joong Ki đã chứng minh cuộc sống của anh ngày càng viên mãn sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên.

Về sự nghiệp, Song Joong Ki gặt hái thành công ở mảng truyền hình nhưng trong điện ảnh lại gặp nhiều thách thức. Tháng 3/2024, anh trở lại với phim My Name Is Loh Kiwan nhưng nhận về những đánh giá tiêu cực. Mới đây, nam tài tử góp mặt trong bộ phim Bogota: Land of Last Chance nhưng không thành công như mong đợi. Theo Newsen , Song Joong Ki đã có 2 lần thất bại liên tiếp trong lĩnh vực điện ảnh.

Song Joong Ki trong bộ phim mới "Bogota: Land of Last Chance".

Ngoài ra, tài tử 39 tuổi còn vướng vào những tranh cãi liên quan đến phát ngôn và hành động, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Song Joong Ki từng gây tranh cãi khi nói về ảnh hưởng của việc kết hôn và có con đối với sự nghiệp. Anh bị cho là giành vị trí trung tâm với các diễn viên khác dù không đóng vai chính, trả lời một cách thiếu thiện chí khi được hỏi về tên con trai...

Bất chấp những tranh cãi gần đây, Song Joong Ki vẫn giữ vững vị thế là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Với mức cát-sê thuộc top đầu và thù lao quảng cáo lên đến 1 tỷ won/năm (tương đương khoảng 18,7 tỷ đồng), nam diễn viên Vincenzo sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Anh sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại các vị trí đắc địa ở Hàn Quốc, một căn hộ ở Hawaii (Mỹ), ước tính tổng giá trị lên đến hàng chục triệu USD.

Vẫn lẻ bóng, Song Hye Kyo khó nhọc tìm lại cân bằng

Sau cuộc ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Cô có màn lột xác ngoạn mục với bộ phim The Glory, rũ bỏ hình tượng dịu dàng, yếu đuối quen thuộc để hóa thân thành một nạn nhân bị bạo lực học đường, lên kế hoạch trả thù đầy tinh vi.

The Glory đã mang về cho cô giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (mảng truyền hình) tại Baeksang Arts Awards 2023, đồng thời đưa tên tuổi của cô trở lại đỉnh cao.

Song Hye Kyo trở lại đỉnh cao với bộ phim "The Glory".

Hiện tại, Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất tại Hàn Quốc, với mức thù lao khoảng 200 triệu won (hơn 3,6 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Sau thành công của The Glory, cô liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim và lựa chọn khá kỹ lưỡng. Dự án hiện tại của cô là bộ phim điện ảnh Dark Nuns.

Ngoài thành tựu về diễn xuất, Song Hye Kyo còn là ngôi sao thời trang được săn đón. Cô làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, trong đó có thương hiệu trang sức Chaumet, nhà mốt Fendi và nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm khác. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí.

Song Hye Kyo còn được biết đến là một đại gia bất động sản. Cô sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng triệu là khoảng 20 triệu USD (gần 510 tỷ đồng). Con số này được dự đoán tiếp tục tăng lên đáng kể nhờ những thành công trong sự nghiệp gần đây.

Ngoài thành tựu về diễn xuất, Song Hye Kyo còn là ngôi sao thời trang được săn đón.

Sự nghiệp rực rỡ nhưng Song Hye Kyo chưa được may mắn về tình duyên. Trải lòng về những biến cố cá nhân trong chương trình You Quiz On The Block gần đây, Song Hye Kyo cho biết cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki để lại cho cô những vết thương sâu sắc.

Song Hye Kyo đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn sau ly hôn. Trong suốt 5 năm, cô cố gắng tìm sự tĩnh lặng qua việc tu hành, mong xoa dịu những đau khổ trong lòng.

Hình ảnh Song Hye Kyo với ánh mắt buồn bã và nụ cười gượng gạo đã trở nên quen thuộc với công chúng, khác hẳn với vẻ rạng rỡ hạnh phúc khi còn bên cạnh chồng cũ. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, nữ diễn viên của The Glory đã từng bước vượt qua bóng tối. Cô tự nhủ với lòng mình như một lời động viên sau nhiều khó nhọc: "Vất vả rồi, Hye Kyo à".

Song Hye Kyo tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do.

Giờ đây, Song Hye Kyo đã mạnh mẽ hơn, từng bước hàn gắn những tổn thương và tái tạo bản thân với năng lượng tích cực. Nụ cười của cô đã trở lại, không còn gượng gạo mà tỏa sáng và nhẹ nhàng, minh chứng cho một hành trình chữa lành đầy nghị lực.

Nếu như người cũ đang có cuộc hôn nhân viên mãn thì Song Hye Kyo lại lựa chọn tận hưởng cuộc sống độc thân, bầu bạn với thú cưng, tụ tập bạn bè, tránh xa những nơi ồn ào khi không phải làm việc.